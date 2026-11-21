Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 21.11, có hiệu lực thi hành từ 1.1.2028.

Theo Bộ Y tế, luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) được xây dựng nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động hiến tặng, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác; bảo đảm các hoạt động này được thực hiện vì mục đích nhân đạo, chữa bệnh, giảng dạy và nghiên cứu khoa học, tuyệt đối không vì mục đích thương mại.

Bổ sung việc hiến bộ phận cơ thể sau khi chết tuần hoàn, là một trong những điểm mới tại luật.

Hiến bộ phận cơ thể sau khi chết tuần hoàn, là một trong những điểm mới tại luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) ẢNH MINH HỌA: TƯ LIỆU BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC

Luật định nghĩa rõ: chết tuần hoàn là tình trạng mất chức năng tuần hoàn, hô hấp và không thể phục hồi; người chết tuần hoàn không thể sống lại được.

Đây là hình thức đã được nhiều quốc gia áp dụng an toàn trong nhiều năm, giúp tăng nguồn hiến từ những người đã qua đời, giảm số người hiến còn sống để bảo vệ sức khỏe của người dân, kiểm soát nguy cơ mua bán, ép buộc.

Minh bạch quy trình xác định chết não, chết tuần hoàn và hoạt động lấy, ghép

Theo lãnh đạo Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), luật đặt ra yêu cầu kiểm soát chặt chẽ việc xác định chết não, chết tuần hoàn, một khâu đặc biệt quan trọng, liên quan trực tiếp đến quyền sống, quyền nhân thân và niềm tin của gia đình người hiến.

Việc xác định phải tuân thủ quy trình, tiêu chuẩn chuyên môn theo quy định của luật; bảo đảm tính khách quan, độc lập trong thành phần thực hiện. Người tham gia hội đồng xác định chết não không đồng thời là bác sĩ điều trị, người tư vấn hiến hoặc thành viên ê kíp lấy, ghép đối với người hiến đó.

Luật nghiêm cấm cố ý làm sai lệch kết quả xác định chết não, chết tuần hoàn; đồng thời nghiêm cấm lấy mô, bộ phận cơ thể người khi chưa rõ nguyên nhân tử vong hoặc có nghi ngờ dấu hiệu vi phạm pháp luật, dấu hiệu bất thường.

Những quy định này nhằm bảo đảm việc hiến, lấy chỉ được tiến hành khi có đủ căn cứ pháp lý và chuyên môn, không để lợi ích ghép tạng chi phối quyết định xác định tình trạng tử vong.

Bộ Y tế khẳng định, luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) hướng tới bảo đảm nghĩa cử hiến tặng cao đẹp luôn được tôn trọng, người hiến và gia đình được bảo vệ, người bệnh được tiếp cận cơ hội ghép theo tiêu chí công bằng, khách quan. Mọi hành vi lợi dụng hoạt động nhân đạo để thương mại hóa hoặc vi phạm pháp luật đều bị ngăn chặn.

Với 7 chương, 39 điều, luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) mở rộng các quy định về chuyên môn và điều kiện bảo đảm, còn đặc biệt chú trọng thiết lập các cơ chế kiểm soát, phòng ngừa vi phạm, bảo đảm tính tự nguyện, khách quan, công bằng và minh bạch trong toàn bộ quá trình hiến, lấy, ghép.

Các hành vi làm sai lệch kết quả xác định chết não, chết tuần hoàn; can thiệp trái phép vào cơ sở dữ liệu; thay đổi không đúng thông tin về tiêu chí ưu tiên; thực hiện lấy, ghép trái quy định; sử dụng mô, tế bào vượt quá phạm vi đồng ý của người hiến hoặc tiến hành nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng khi chưa được phê duyệt bị nghiêm cấm.