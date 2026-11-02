Hiến mô tái sinh ở người dưới 18 tuổi: Phải bảo đảm không bị ép buộc, lừa dối

Sáng 2.11, Bộ Y tế cho biết đã có các đề xuất mới nhất về hiến mô, tạng ở người dưới 18 tuổi.

Trong đó, về các trường hợp và điều kiện để được hiến, lấy mô khi còn sống: chỉ được hiến mô tái sinh thuộc danh mục mô được hiến do Bộ Y tế ban hành.

Đồng thời, cũng đề xuất: người dưới 18 tuổi chỉ được hiến mô tái sinh khi đáp ứng đồng thời 4 điều kiện: không có người hiến trưởng thành phù hợp; đã được tư vấn độc lập để bảo đảm không bị ép buộc, lừa dối; chỉ được hiến cho anh ruột, chị ruột, em ruột; phải được sự đồng ý của cả cha đẻ và mẹ đẻ hoặc người còn lại trong trường hợp một trong hai người đã mất.

Đây là nội dung mới nhất thay vì đề xuất trước đây: "Khi còn sống, người từ đủ 15 - dưới 18 tuổi hiến cho thành viên gia đình; người dưới 15 tuổi chỉ hiến cho cha, mẹ, anh, chị, em ruột". Với đề xuất này, cha, mẹ ruột không được nhận mô hiến từ con dưới 18 tuổi.

Bộ Y tế đề xuất quy định bố, mẹ đẻ không được nhận mô hiến từ người con dưới 18 tuổi ẢNH: PHƯỢNG HOÀNG

Theo Bộ Y tế, về đăng ký hiến, dự thảo luật quy định: người từ 18 tuổi trở lên phải có đăng ký hiến. Nếu không có đăng ký hiến thì phải có văn bản đồng ý hiến và chỉ được hiến mô tái sinh cho cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột, con ruột.

Về phạm vi hiến, dự thảo tiếp tục cấm tuyệt đối hiến, lấy bộ phận cơ thể từ người sống ở người dưới 18 tuổi.

Về độ tuổi đăng ký hiến, Bộ Y tế đề xuất chỉnh lý "người từ đủ 18 tuổi trở lên và người dưới 18 tuổi" thành: người từ đủ 18 tuổi trở lên có quyền bày tỏ nguyện vọng và đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể, hiến xác của mình.

Loạt các đề xuất mới nhất với các điều khoản chặt chẽ hơn, sau khi tiếp thu các ý kiến đóng góp dự thảo luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).

Ban soạn thảo cho biết, dự thảo đang trong quá trình thảo luận lấy ý kiến đóng góp, nhằm thiết lập khung pháp lý chặt chẽ, bảo đảm an toàn và quyền lợi của trẻ, tạo cơ sở xem xét các trường hợp hiến tặng phù hợp mà luật hiện hành chưa quy định; không khuyến khích hiến tặng ở trẻ em.

