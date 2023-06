'Ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt mới hỗ trợ thì hệ thống khó an toàn'

Luật đưa vào quy định ngay cả các ngân hàng bình thường nếu vì lý do nào đó rút tiền hàng loạt cũng đưa vào quá trình can thiệp sớm. Còn chờ đến lúc ngân hàng bị kiểm soát, đặc biệt là giai đoạn rất khó khăn rồi mới thực hiện các giải pháp hỗ trợ thì rất khó đảm bảo an toàn cho hệ thống ngân hàng.