Ngân hàng Nhà nước có cơ cấu tổ chức mới

Đáng chú ý, Nghị định số 198 sửa đổi, bổ sung quy định về cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo hướng không thay đổi số lượng, giữ nguyên 20 đơn vị; đổi tên Vụ Tín dụng các ngành kinh tế thành Vụ Tín dụng; Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính thành Vụ Dự báo, thống kê.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giữ nguyên 20 đơn vị, thay đổi tên một số cục vụ ẢNH: NHNN

Nghị định số 198 cũng bổ sung quy định "Sở Giao dịch và Ngân hàng Nhà nước Khu vực là tổ chức hành chính tương đương cục thuộc Ngân hàng Nhà nước" và thay đổi số lượng phòng thuộc các vụ.

Theo quy định mới, cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gồm:

1. Vụ Chính sách tiền tệ

2. Vụ Thanh toán

3. Vụ Tín dụng

4. Vụ Dự báo, thống kê

5. Vụ Hợp tác quốc tế

6. Vụ Pháp chế

7. Vụ Tài chính - Kế toán

8. Vụ Tổ chức cán bộ

9. Văn phòng

10. Thanh tra Ngân hàng Nhà nước

11. Sở Giao dịch

12. Cục Công nghệ thông tin

13. Cục Phát hành và kho quỹ

14. Cục Quản lý ngoại hối

15. Cục Phòng, chống rửa tiền

16. Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng

17. Cục An toàn hệ thống các tổ chức tín dụng

18. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại các khu vực (Ngân hàng Nhà nước Khu vực)

19. Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam.

20. Thời báo Ngân hàng.

Trong đó, các cục, vụ là tổ chức hành chính giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước và chức năng Ngân hàng Trung ương; Trung tâm Thông tin và Thời báo Ngân hàng là đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước.

Sở Giao dịch và Ngân hàng Nhà nước khu vực là tổ chức hành chính tương đương cục thuộc Ngân hàng Nhà nước.

Vụ Dự báo, thống kê có 6 phòng. Vụ Chính sách tiền tệ có 5 phòng. Vụ Tín dụng, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tài chính - Kế toán đều có 4 phòng. Vụ Thanh toán, Vụ Hợp tác quốc tế có 3 phòng. Vụ Pháp chế có 2 phòng.

Theo quy định cũ tại Nghị định 26, Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính đều có 6 phòng. Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tài chính - Kế toán, Vụ Tổ chức cán bộ có 5 phòng. Vụ Thanh toán có 4 phòng. Vụ Pháp chế có 3 phòng.