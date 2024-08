Ngân hàng Nhà nước dừng hút tiền, giá USD 'thủng' mức 25.000 đồng

Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện bơm ra hơn 5.880 tỉ đồng cho 7 thành viên tham gia trên thị trường mở vào ngày 26.8. Lãi suất trúng thầu tín phiếu 4,25%/năm ở kỳ hạn 14 ngày. Đây là phiên đầu tiên nhà điều hành thực hiện bơm ròng và dừng hút tiền trên thị trường. Trong thời gian qua, mỗi ngày Ngân hàng Nhà nước thực hiện bơm và hút tiền liên tục với khối lượng lớn, có ngày lượng tiền bơm ra nhiều hơn hút vào nhưng cũng có ngày ngược lại.

Lãi suất giao dịch trên thị trường liên ngân hàng giảm NGỌC THẮNG

Lãi suất trên thị trường mở cũng được điều chỉnh liên tục trong thời gian qua. Vào ngày 5.8, lãi suất trên thị trường mở giảm từ mức 4,5%/năm xuống còn 4,25%/năm. Đến ngày 20.8, lãi suất hút tiền về giảm xuống 4,2%/năm, trong khi bơm ra giữ nguyên ở mức 4,25%/năm. Qua ngày 23.8, lãi suất hút tiền về tiếp tục giảm xuống 4,15%/năm, còn mức lãi suất chiều bơm tiền ra giữ nguyên ở mức 4,25%/năm.

Việc bơm ròng và giảm lãi suất trên thị trường mở cho thấy Ngân hàng Nhà nước đang hỗ trợ thanh khoản hệ thống ngân hàng, góp phần giảm lãi suất liên ngân hàng. Lãi suất tiền đồng trên thị trường liên ngân hàng hiện nay giảm từ 0,2 - 0,4%/năm ở các kỳ hạn. Ngày 23.8, lãi suất tiền đồng kỳ hạn qua đêm giảm xuống còn 4,42%/năm, 1 tuần còn 4,52%/năm, 2 tuần còn 4,63%/năm, 1 tháng còn 4,6%/năm, 3 tháng ở mức 4,98%/năm, 6 tháng 5,77%/năm. Doanh số giao dịch tập trung chủ yếu ở kỳ hạn qua đêm và 1 tuần, 2 tuần.

Trên thị trường liên ngân hàng, giá USD giao dịch cũng liên tục sụt giảm mạnh. Ngày 27.8, giá USD giảm 60 đồng so với ngày trước đó, xuống mức 24.813 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại giảm thêm 40 đồng mỗi USD so với đầu giờ sáng 27.8 và với tốc độ giảm nhanh đã xuyên thủng mức giá 25.000 đồng. Vietcombank mua USD với giá còn 24.630 - 24.660 đồng, bán ra 25.000 đồng; ACB mua vào 24.620 - 24.650 đồng, bán ra 24.980 đồng… So với đầu tháng 8, giá USD giảm 410 đồng, tương ứng mức đi xuống 1,6%.