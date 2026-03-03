Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước tăng lượng tiền bơm ra khi lãi suất đi lên

Thanh Xuân
03/03/2026 18:26 GMT+7

Ngày 3.3, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tăng lượng tiền bơm ra trên thị trường mở khi lãi suất liên ngân hàng vẫn tiếp tục tăng lên.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã bơm ra thị trường mở ngày 3.3 với tổng khối lượng lên hơn 60.178 tỉ đồng. Trong đó, ở kỳ hạn 7 ngày có khối lượng 20.000 tỉ đồng, kỳ hạn 14 ngày có khối lượng 17.196 tỉ đồng, kỳ hạn 21 ngày có khối lượng 7.982 tỉ đồng, kỳ hạn 56 ngày có khối lượng 5.000 tỉ đồng. Số thành viên trúng thầu ở các kỳ hạn tăng cao từ 7 - 11 thành viên. Lãi suất trúng thầu ở mức 4,5%/năm. Trước đó, NHNN nước cũng có động thái bơm mạnh tiền ra thị trường với khối lượng lên 82.641 tỉ đồng.

Ngoài ra, nhà điều hành còn thực hiện lại nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 7 ngày trong ngày 3.3. Theo đó, NHNN mua USD giao ngay và bán lại USD kỳ hạn (swap USD/VND), với ngày giá trị T+1. Tỷ giá mua giao ngay là 23.837 đồng/USD, tỷ giá kỳ hạn 23.843 đồng/USD, và tổng khối lượng tối đa 1 tỉ USD.

Ngân hàng Nhà nước tăng lượng tiền bơm ra khi lãi suất đi lên- Ảnh 1.

Ngân hàng tăng huy động vốn

ẢNH: THANH XUÂN

Động thái bơm tiền từ nhà điều hành khi lãi suất trên thị trường gia tăng trở lại trong những ngày đầu tháng 3. Ngày 2.3, lãi suất tiền đồng qua đêm tăng lên 11,1%/năm, 1 tuần lên 12%/năm, 2 tuần lên 9,25%/năm, 1 tháng lên 7,8%/năm, 3 tháng lên 7,4%/năm… Mức lãi suất này tăng từ 2,25 - 6,3%/năm ở các kỳ hạn. Lãi suất có xu hướng cao ở kỳ hạn ngắn và giảm dần ở những kỳ hạn dài cho thấy thanh khoản của hệ thống ngân hàng căng thẳng.

Lãi suất tiết kiệm huy động từ khu vực dân cư cũng có xu hướng tăng lên. NCB vừa chạy chương trình huy động với mức lãi suất kỳ hạn 6 tháng lên 8,1%/năm, 12 tháng lên 8,2%/năm. BVBank huy động chứng chỉ tiền gửi đến hết tháng 3 với lãi suất kỳ hạn 6, 9, 12 tháng 7,4%/năm, 15 tháng lên 7,6%/năm. Số tiền tối thiểu từ 10 triệu đồng…

