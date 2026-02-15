Ngân hàng Standard Chartered dự báo giá Bitcoin về 50.000 USD

Thị trường tiền mã hóa liên tục đón nhận tin tức tiêu cực khi Standard Chartered, một trong những định chế tài chính toàn cầu lớn nhất thế giới, tuyên bố hạ dự báo về giá Bitcoin, hôm 13.2.

Standard Chartered: Bitcoin có thể chạm đáy 50.000 USD

Standard Chartered từng dự báo giá Bitcoin sẽ lập kỷ lục 150.000 USD trong năm 2026. Tuy nhiên, trong báo cáo mới nhất, ngân hàng này đã hạ mức kỳ vọng xuống còn 100.000 USD với Bitcoin và 4.000 USD với Ethereum.

Geoffrey Kendrick, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tài sản kỹ thuật số toàn cầu của Standard Chartered, cho biết Bitcoin có thể giảm xuống mức thấp nhất là 50.000 USD, trong khi đáy của Ethereum trong năm nay sẽ ở mức 1.400 USD.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin trước hình ảnh các máy rút tiền ẢNH: KHƯƠNG NHA

"Chúng tôi dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm trong vài tháng tới. Hy vọng thị trường sẽ phục hồi vào cuối năm khi giá đã chạm đáy", Kendrick nói.

Nhà đầu tư tháo chạy

Cùng lúc Standard Chartered hạ dự báo về giá Bitcoin, các quỹ ETF Bitcoin của Mỹ đã chứng kiến lực bán mạnh. Theo dữ liệu của SoSoValue, các quỹ ETF ghi nhận dòng vốn chảy ra hôm 13.2 khoảng 410,4 triệu USD, nâng tổng mức thua lỗ hằng tuần lên 375,1 triệu USD. Như vậy, các quỹ này đang trong tuần thua lỗ thứ tư liên tiếp. Tổng tài sản đang quản lý (AUM) hiện là 80 tỉ USD, giảm hơn một nửa so với đỉnh 170 tỉ USD vào tháng 10.2025.

Theo Farside, tâm lý tiêu cực vẫn tiếp diễn trên cả 11 sản phẩm ETF Bitcoin, trong đó iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) của BlackRock và Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund đang chứng kiến dòng tiền rút ra lớn nhất, lần lượt là 157,6 triệu USD và 104,1 triệu USD.

Các quỹ ETF của XRP ghi nhận dòng tiền chảy ra lần đầu tiên với 6,4 triệu USD, kể từ ngày 3.2. Trong khi đó, ETF Solana đi ngược xu hướng nhưng dòng vốn mới chảy vào chỉ đạt 2,7 triệu USD.

