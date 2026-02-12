Giá Bitcoin hôm nay 12.2.2026: BTC sập, sẵn sàng cho kịch bản tồi tệ

Dữ liệu từ TradingView và CoinMarketCap cho thấy giá Bitcoin hôm nay giảm 2,52% so với hôm qua. Tính đến 7 giờ 20 ngày 12.2 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 67.055 USD. Trước đó, có hai lần tiền mã hóa giá trị nhất thế giới sập sâu về vùng giá 65.000 USD rồi phục hồi nhẹ.

Cú sập của Bitcoin cũng khiến vốn hóa toàn thị trường mã hóa bốc hơi 2% giá trị, giảm còn 2.300 tỉ USD. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, tiếp tục giảm sâu xuống còn 1.949 USD, mất 3,88% giá trị trong 24 giờ qua. Các token khác như BNB, XRP, Solana cũng lần lượt giảm 1,49%, 2,04% và 4,35%.

Vì sao giá Bitcoin sập sâu?

Theo giới phân tích, thị trường tiền mã hóa và thị trường chứng khoán Phố Wall cùng chứng kiến đà biến động mạnh sau khi dữ liệu việc làm của Mỹ được công bố. Số liệu việc làm phi nông nghiệp của Mỹ đã tăng vượt dự đoán. 130.000 việc làm được tạo ra trong tháng 1, cao hơn dự kiến là 55.000 việc làm.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin và Ethereum trước biểu đồ giá ẢNH: KHƯƠNG NHA

Các chỉ số thị trường lao động khả quan thường cho thấy khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ không hạ lãi suất. Đây là trở ngại lớn với thị trường tiền mã hóa và các tài sản rủi ro. Đồng thời, khả năng suy thoái kinh tế giảm đi khiến triển vọng của các tài sản như Bitcoin trở nên phức tạp hơn.

Nhà phân tích Kobeissi viết trên X rằng tỷ lệ thất nghiệp có thể giảm khi Fed giữ nguyên lãi suất. Những báo cáo về việc làm đều khả quan hơn nhiều so với dự đoán, từ đó gián tiếp gây sức ép lên thị trường tài sản mang tính rủi ro cao.

Kịch bản tồi tệ: Giá Bitcoin giảm về 50.000 USD

Dựa trên dữ liệu giá, các nhà phân tích lưu ý 69.000 USD sẽ là mức kháng cự quan trọng của Bitcoin. Nếu giữ được vùng giá này, thị trường có thể đi ngang. Kịch bản tồi tệ hơn sẽ xảy ra khi tiền mã hóa lớn nhất thế giới không duy trì được mốc kháng cự và giảm mạnh về 50.000 USD.

Nhà giao dịch Jelle lập luận rằng diễn biến giá Bitcoin đang "sao chép" rất sát với quỹ đạo của thị trường giảm giá năm 2022. "Bitcoin sẽ rơi xuống 50.000 USD trước khi có thể bật tăng trở lại. Nhiều người nói đây là mốc mua vào nhưng thực tế không phải ai cũng đủ dũng cảm", Jelle viết trên X.



Trong khi đó, dựa trên phân tích kỹ thuật, Daan Crypto Trades dự đoán các vùng giá tiếp theo của Bitcoin sẽ là 64.569 USD, 62.474 USD, 59.805 USD và có khả năng giảm sâu hơn nữa. "Nhìn chung, bên mua đang yếu thế, không thể đẩy giá vượt 72.000 USD", ông nhận định.

Dữ liệu giao dịch cho thấy giá Bitcoin đang tạo thành mô hình swing failure (phá đỉnh thất bại) kinh điển. Động thái này khiến các vị thế mua không thể đột phá và đẩy giá giảm nhanh hơn.

Bản đồ nhiệt thanh khoản của Bitcoin cho thấy các lệnh xếp chồng lên nhau ở mức trên 72.000 USD. Tuy nhiên, nó cũng làm nổi bật "khoảng trống thanh khoản" từ 60.500 USD - 66.000 USD. Ngưỡng này có thể hoạt động như một thỏi nam châm thu hút thanh khoản.

Hiện tại, giá Bitcoin đã giảm trong ba ngày liên tiếp. Sự sụt giảm diễn ra sau khi nỗ lực vượt qua mốc 70.000 USD thất bại. Dữ liệu on-chain cho thấy đợt giảm giá có thể do hoạt động bán tháo trên Binance.

Dữ liệu từ CryptoQuant cho thấy sự thiếu hụt trầm trọng trong nhu cầu giao ngay ở vùng giá dưới 70.000 USD. Dòng tiền ròng trong 30 ngày đã chuyển sang mức âm, tương đương 2,8 tỉ USD bị bốc hơi. Các đợt giảm giá hiện nay không tạo ra được dòng vốn đáng kể, nhà đầu tư lớn vẫn còn hoài nghi, tiếp tục theo dõi thị trường thay vì mua vào.