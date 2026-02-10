Giá Bitcoin hôm nay 10.2.2026: BTC rung lắc, Hàn Quốc điều tra 44 tỉ USD 'Bitcoin ma'

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay giảm 0,79% trong 24 giờ qua. Tính đến 7 giờ 13 phút ngày 10.2, mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 70.069 USD. Trước đó, BTC đột ngột giảm mạnh từ vùng giá 72.000 USD xuống còn 68.000 USD. Thị trường sau đó phục hồi nhẹ lên 69.000 USD nhưng không duy trì được lâu, tiếp tục rơi về vùng giá 68.000 USD sau đó tăng nhẹ lại 70.000 USD.

Vốn hóa toàn thị trường mã hóa giảm 0,23% trong vòng 24 giờ qua, xuống còn 2.380 tỉ USD. Các token khác như BNB, Solana, Dogecoin giảm nhẹ khoảng 0,3%.

Hàn Quốc điều tra Bithumb về 44 tỉ USD 'Bitcoin ma'

Trong khi thị trường tiền mã hóa còn nhiều diễn biến phức tạp, tại Hàn Quốc, cơ quan chức năng đã bắt đầu mở chiến dịch điều tra liên quan đến việc sàn giao dịch Bithumb tặng nhầm 2.000 BTC cho mỗi người, hôm 7.2.

Logo sàn giao dịch tiền mã hóa Bithumb trước đồng xu biểu tượng Bitcoin ẢNH: KHƯƠNG NHA

Theo The ChoSun, cơ quan Giám sát Tài chính (FSS) Hàn Quốc đã chuyển từ kiểm tra sang điều tra về 44 tỉ USD "Bitcoin ma" của Bithumb. Sau thông tin điều tra ban đầu, số Bitcoin sàn giao dịch thanh toán hôm 7.2 (620.000 BTC) cao gấp 14 lần số Bitcoin Bithumb đang nắm giữ. Điều này đồng nghĩa dù không có tài sản trong kho dự trữ, sàn giao dịch vẫn có thể thanh toán khống cho nhà đầu tư.

Hệ quả của đợt "tặng Bitcoin" này là giá trên sàn Bithumb bị đẩy xuống thấp hơn 15,8% so với các sàn giao dịch khác. Trong khi Bitcoin được giao dịch quanh mốc 63.000 USD, có lúc Bitcoin trên sàn chỉ được giao dịch quanh mốc 55.000 USD.

Lượng Bitcoin khổng lồ được đẩy ra thị trường khiến giá đột ngột sập dẫn đến nhiều người bị thanh lý hợp đồng trên thị trường phái sinh. Theo FSS, đã có khoảng 64 giao dịch bị thanh lý bắt buộc, gây thiệt hại lớn.

FSS đang xác minh xem Bithumb có vi phạm Đạo luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Mã hóa. Đạo luật này yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh tài sản mã hóa phải nắm giữ cùng loại và số lượng tài sản mã hóa mà người dùng đã ủy thác.



Công ty tiền điện tử Hàn Quốc tặng nhầm 44 tỉ USD cho người dùng

Các sàn giao dịch tập trung (CEX) như Bithumb hoạt động bằng cách lưu trữ tiền mã hóa do khách hàng gửi vào ví của sàn và cập nhật số dư trên sổ cái blockchain. Tính đến cuối quý 3/2025, Bithumb nắm giữ khoảng 42.000 Bitcoin, trong đó 175 là dự trữ của công ty và phần còn lại là tiền gửi của khách hàng. Số Bitcoin hiện tại mà Bithumb nắm giữ ước tính khoảng 46.000 BTC. Trong khi chỉ với một vài "lỗi đánh máy", sàn này đã chuyển 620.000 BTC cho 240 khách hàng trong ít phút.

"Đó chỉ là dữ liệu ảo được nhập sai, vậy mà cuối cùng họ vẫn được giao dịch. Đây là vấn đề cốt lõi của cuộc điều tra - Giao dịch đã thực hiện thành công", Bloomberg dẫn lời Thống đốc FSS Lee Chan-jin trong cuộc họp báo hôm qua 9.2.

44 tỉ USD "Bitcoin ma" của Bithumb đã phơi bày nhiều lỗ hổng về cấu trúc của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý sổ cái của các sàn giao dịch, không đơn giản là lỗi nhập liệu.

Giám đốc điều hành Lee Jae-won cam kết công ty sẽ bồi thường thêm 10% cho những người bị thiệt hại, đồng thời tìm cách thu hồi số Bitcoin đã gửi đi. Theo CoinGecko, Bithumb là sàn giao dịch lớn thứ hai của Hàn Quốc về khối lượng giao dịch. Sự cố xảy ra đúng thời điểm thị trường có nhiều biến động mạnh, Bitcoin giảm giá sâu, mất hơn 50% giá trị so với giá cao nhất mọi thời đại.