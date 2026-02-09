Giá Bitcoin hôm nay 9.2.2026: BTC có thể chạm đáy 50.000 USD

Dữ liệu từ TradingView và CoinMarketCap cho thấy giá Bitcoin hôm nay tăng khoảng 1,84% so với hôm qua. Tiền mã hóa lớn nhất thế giới có xu hướng phục hồi nhẹ. Lúc 6 giờ 10 ngày 9.2, Bitcoin (BTC) tiến sát mốc 72.000 USD nhưng sau đó nhanh chóng giảm sâu về 70.000 USD. Thị trường tiếp tục biến động mạnh trong bối cảnh kinh tế vĩ mô và tình hình chính trị thế giới còn nhiều bất ổn.

Vốn hóa toàn thị trường mã hóa trong 24 giờ qua tăng 1,14%, đạt 2.390 tỉ USD. Trong khi Ethereum, XRP có xu hướng tăng nhẹ, một số token khác như Solana, BNB, Dogecoin lại mất khoảng 1% giá trị.

Dữ liệu từ CoinMarketCap cho thấy lượng giao dịch trên thị trường tiền mã hóa đã giảm mạnh, từ 153 tỉ USD vào ngày 14.1 xuống còn khoảng 87,5 tỉ USD hôm 8.2.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin ẢNH: KHƯƠNG NHA

Tâm lý nhà đầu tư sụp đổ

Dữ liệu từ Google cho thấy lượng tìm kiếm trên toàn cầu về từ khóa "crypto" đang ở mức thấp nhất trong gần 1 năm qua. Đến ngày 8.2, lượng tìm kiếm toàn cầu cho từ khóa "crypto" (tiền số) đạt 30/100. Mức cao nhất từng đạt vào tháng 8.2025, trùng thời điểm vốn hóa thị trường tiền mã hóa đạt đỉnh.

Dữ liệu về số lượng tìm kiếm trên Google thường được dùng như một thước đo tâm lý nhà đầu tư và củng cố các chỉ báo tâm lý khác như Chỉ số Sợ hãi và Tham lam tiền điện tử (Crypto Fear & Greed Index).

Theo Alternative, chỉ số tham lam và sợ hãi của cộng đồng tiền mã hóa đã chạm đáy 7/100 hôm 8.2. Mức này đánh dấu tâm lý "sợ hãi tột độ" của người chơi. Lần gần nhất thị trường chứng kiến chỉ số này là sau sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra vào năm 2022.

Các chuyên gia của nền tảng phân tích tâm lý thị trường Santiment cho biết: "Tâm lý đám đông đang cực kỳ bi quan. Nội dung bình luận tiêu cực đạt mức cao nhất kể từ ngày 1.12".

Giá Bitcoin có thể chạm đáy dưới 50.000 USD

Trong khi đó, các phân tích kỹ thuật cho thấy giá hiện tại có thể chưa phải đáy của Bitcoin. Trên tài khoản X cá nhân, nhà phân tích độc lập Filbfilb đã chia sẻ biểu đồ giá năm 2022 với hiện tại kèm bình luận: "Tôi không cố gắng tô vẽ theo bất kỳ cách nào ngoài những gì chính biểu đồ đang thể hiện". Ông cho rằng thị trường đang bước vào "mùa đông tiền mã hóa", tương tự chu kỳ bốn năm trước.

Nhà phân tích Tony Severino cũng có quan điểm tương tự. Ông đưa ra nhiều chỉ báo về giá và kết luận rằng việc giá giảm xuống mức thấp mới gần như chắc chắn xảy ra.

"Thị trường chưa chạm mốc thấp nhất. Đáy thực sự của chu kỳ này sẽ hình thành dưới 50.000 USD", nhà giao dịch BitBull nhận định. Ông cho rằng với mức giá này, hầu hết người mua ETF sẽ bị lỗ.

Theo dữ liệu của Checkonchain, giá trung bình các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ mua vào là 82.000 USD.

ĐIỂM NÓNG QUỐC TẾ 9.2: Nga - Mỹ bàn gói hợp tác 12.000 tỉ USD? | Tặng nhầm 44 tỉ USD Bitcoin

Một chỉ dấu quan trọng khác dùng để dự đoán giá Bitcoin là đường trung bình động 200 tuần (SMA) và đường trung bình động hàm mũ (EMA).

Cả hai cùng nhau tạo thành một vùng giá hỗ trợ trong khoảng 58.000 - 68.000 USD. Nhận định mới nhất về thị trường vào cuối tuần trước, Caleb Franzen, nhà sáng lập công ty phân tích Cubic Analytics, cho rằng "bóng ma của năm 2022 vẫn đang hiện hữu". Cụ thể, vào tháng 5.2022, Bitcoin đã kiểm tra lại đường trung bình động 200 tuần. Phe mua lạc quan cho rằng thị trường có thể tiếp tục tăng. Bitcoin đã thật sự hồi phục nhưng không giữ được lâu. Thị trường nhanh chóng lao dốc và bước vào mùa giá ảm đạm kéo dài. Thị trường hiện tại đang diễn biến theo hướng tương tự, đó là lý do các nhà phân tích vẫn chưa thể lạc quan về đà tăng giá của Bitcoin.