Giá Bitcoin hôm nay 8.2.2026: BTC thủng đáy, cú sập lịch sử bắt nguồn từ châu Á?

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay tiếp tục điều chỉnh sâu, thủng đáy 70.000 USD. Tính đến 6 giờ 15 ngày 8.2 (theo giờ Việt Nam), tiền mã hóa lớn nhất thế giới đã giảm 3,44% trong vòng 24 giờ. Mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 69.107 USD.

Bitcoin đã trải qua một tuần biến động mạnh, giảm 11,62%, từ xấp xỉ 80.000 USD, Bitcoin bất ngờ sập sâu về 60.000 USD hôm 6.2, đánh dấu một trong những ngày giao dịch tồi tệ nhất lịch sử.

Giá Bitcoin hiện tại đã giảm hơn 50% so với đỉnh cao nhất mọi thời đại (126.198 USD), được thiết lập vào ngày 7.10.2025.

Quỹ đầu cơ Hồng Kông có thể đứng sau cú sập lịch sử

Bitcoin đã trải qua một tuần biến động giá dù không có những nguyên nhân rõ ràng. Một giả thuyết phổ biến cho rằng sự sụp đổ của Bitcoin trong tuần qua có thể bắt nguồn từ châu Á, nơi một số quỹ đầu cơ ở Hồng Kông đặt những khoản cược lớn, sử dụng đòn bẩy.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin trước biểu đồ giá ẢNH: KHƯƠNG NHA

Theo Parker White, Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc đầu tư của DeFi Development Corp. (DFDV) niêm yết trên Nasdaq, những quỹ này đã dùng quyền chọn liên kết với quỹ ETF Bitcoin của Mỹ như IBIT của BlackRock và thanh toán cho các khoản đặt cược bằng cách vay đồng yen Nhật giá rẻ. Họ đổi yen sang các loại tiền tệ khác và đầu tư vào tài sản rủi ro như tiền mã hóa với hy vọng giá sẽ tăng.

Khi giá Bitcoin điều chỉnh, chi phí vay bằng đồng yen tăng lên, những khoản đầu tư đòn bẩy đó nhanh chóng gặp rủi ro, buộc các quỹ phải bán tháo Bitcoin và các tài sản khác. Điều này càng làm trầm trọng thêm sự sụt giảm giá.

Trong khi đó, cựu CEO của BitMEX Arthur Hayes cho rằng Morgan Stanley là nguyên nhân gây ra đợt bán tháo Bitcoin. Ông nói các ngân hàng, trong đó có Morgan Stanley, có thể đã phải bán Bitcoin để phòng ngừa rủi ro liên quan đến thị trường chứng khoán và các quỹ ETF Bitcoin giao ngay.

Một giả thuyết khác cho rằng nhu cầu chuyển từ Bitcoin sang trung tâm dữ liệu AI của thợ đào đã ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường. Trong một bài đăng X, hôm 7.2, nhà phân tích Judge Gibson tỷ lệ băm (hash rate) trên toàn mạng Bitcoin đã giảm 10 - 40% sau khi các thợ đào bỏ đi.

Trước đó vào tháng 12.2025, công ty khai thác Bitcoin Riot Platforms đã thông báo chuyển hướng sang chiến lược trung tâm dữ liệu, đồng thời bán ra số BTC trị giá 161 triệu USD. Tuần trước, công ty IREN cũng đã thông báo về việc chuyển hướng sang các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI). Chỉ báo Hash Ribbons đã phát tín hiệu cảnh báo: mức băm trung bình 30 ngày đã giảm xuống dưới mức trung bình 60 ngày. Đây là cú đảo ngược tiêu cực thường báo hiệu áp lực thu nhập nghiêm trọng đối với thợ đào và làm tăng nguy cơ đầu hàng.

Nếu Bitcoin giảm xuống dưới 60.000 USD, thợ đào có thể gặp phải áp lực tài chính, buộc bán tháo BTC để chốt lời và trang trải chi phí vận hành.

Diễn biến giá Bitcoin trong tuần

Bitcoin khởi đầu tuần mới bằng những tín hiệu tiêu cực, báo hiệu "mùa đông tiền mã hóa" đang quay lại. Đến ngày 3.2, BTC rơi về vùng giá 75.000 USD, Binance - sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới - quyết định chuyển đổi 1 tỉ USD trong Quỹ Bảo vệ tài sản người dùng (Secure Asset Fund for Users - SAFU) để hấp thụ lượng Bitcoin bị bán tháo, tránh cú sập dây chuyền.

Giá Bitcoin sau đó phục hồi nhẹ nhưng lại tiếp tục lao dốc vào hôm 4.2 khi thủng mốc 73.000 USD. Thị trường tiền mã hóa những ngày sau đó chìm trong sắc đỏ khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ tuyên bố 'không cứu Bitcoin'.

Đến ngày 6.2, Bitcoin chứng kiến một trong những cú sập tồi tệ nhất lịch sử khi mất đến 16,38% trong 24 giờ, chạm ngưỡng 60.000 USD. Sau đó, một số tín hiệu lạc quan của thị trường đã giúp giá Bitcoin phục hồi lên 70.000 USD. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý đây chỉ là đợt điều chỉnh nhẹ, thị trường có thể tiếp tục biến động mạnh trong thời gian tới.

Châu Á cũng thu hút nhiều sự chú ý của ngành tài sản số khi Việt Nam công bố đã có 7 hồ sơ đăng ký mở sàn giao dịch tài sản số. Chính phủ đặt mục tiêu có thể vận hành thí điểm sàn trước ngày 10.2. Một số thảo luận về việc thu thuế 0,1% trên mỗi giao dịch tài sản mã hóa cũng đang thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng nhà đầu tư.

Trong khi đó, người dùng trên sàn giao dịch tiền mã hóa Bithumb của Hàn Quốc nói tài khoản của họ bất ngờ được tặng 2.000 Bitcoin. Bithumb sau đó lên tiếng đính chính đây là sự cố khi nhân viên của sàn nhập nhầm đơn vị thanh toán. Tuy nhiên, lãnh đạo Hàn Quốc cho biết với mức tác động lớn, cơ quan chức năng sẽ vào cuộc điều tra, không đơn thuần báo lỗi là xong.