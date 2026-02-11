Giá Bitcoin hôm nay 11.2.2026: BTC thủng đáy 70.000 USD và động thái lạ của 'cá voi'

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay giảm 1,13% trong vòng 24 giờ. Lúc 7 giờ 45 ngày 11.2 (theo giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 69.129 USD. Có lúc, tiền mã hóa lớn nhất thế giới giảm sâu xuống vùng giá 67.000 USD. Thị trường vẫn đang trong giai đoạn biến động mạnh, Bitcoin và các tài sản mã hóa khác đặc biệt nhạy cảm với những thông tin về kinh tế vĩ mô, địa chính trị.

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa ước đạt 2.350 tỉ USD, giảm 1,4% trong vòng 24 giờ. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, tiếp tục chứng kiến đà giảm sâu khi mất 3,51% giá trị, hiện còn 2.025 USD. Các token khác như XRP, BNB, Solana lần lượt giảm 1,92%, 2,18% và 3,44%.

'Cá voi' Bitcoin đang thận trọng

Dữ liệu từ các sàn giao dịch tiền mã hóa cho thấy vị thế mua/bán Bitcoin đang chạm mức thấp nhất trong 30 ngày qua, báo hiệu sự sụt giảm mạnh trong nhu cầu mua vào. Cụ thể, sau cú giảm đột ngột xuống 60.130 USD vào tuần trước, Bitcoin hiện giao dịch quanh mốc 69.000 USD.



Đồng xu biểu tượng Bitcoin và Ethereum trước biểu đồ giá ẢNH: KHƯƠNG NHA

Các nhà đầu tư đang vật lộn với thị trường khi chỉ số S&P 500 đang giảm kỷ lục, giá vàng tăng 20% trong hai tháng. Bitcoin tiếp tục giảm sâu, thị trường đang vận hành trong hỗn loạn. Sau đợt điều chỉnh khiến giá Bitcoin giảm 52% từ giá cao nhất mọi thời đại 126.220 USD hồi tháng 10, tâm lý nhà đầu tư trở nên đặc biệt nhạy cảm và hoài nghi, làm dấy lên lo ngại về đợt điều chỉnh mạnh tiếp theo.

Các nhà đầu tư lớn (cá voi) và nhà tạo lập thị trường trên Binance - sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới - liên tục giảm bớt vị thế mua. Sự thay đổi này được phản ánh trong tỷ lệ mua/bán, giảm từ 1,93 xuống 1,20 - mức thấp nhất trong 30 ngày. Điều này cho thấy nhu cầu đã hạ nhiệt với các vị thế mua có đòn bẩy trên thị trường ký quỹ và hợp đồng tương lai, ngay cả khi Bitcoin chạm mức thấp nhất trong 15 tháng.

Tỷ lệ vị thế mua/bán của các nhà giao dịch hàng đầu tại sàn giao dịch OKX đã đạt mức 1,7 hôm 10.2. Đây là pha đảo chiều mạnh so với đỉnh 4,3 vào tuần trước. Sự chuyển biến này trùng khớp với đợt thanh lý trị giá hàng tỉ USD khi giá Bitcoin đột ngột điều chỉnh vào tuần trước.

Trong khi đó, nhu cầu với các quỹ ETF Bitcoin giao ngay là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy các "cá voi" vẫn tin rằng giá BTC sẽ tiếp tục giảm. Từ cuối tuần trước, các quỹ ETF Bitcoin niêm yết tại Mỹ đã thu hút được 516 triệu USD vốn ròng, đảo ngược xu hướng của ba ngày giao dịch trước đó.

Các tín hiệu gây ra dòng vốn ròng 2,2 tỉ USD từ ngày 27.1 - 5.2 dường như đã biến mất. Một giả thuyết được nhiều chuyên gia phân tích thị trường đồng ý là một số quỹ ở châu Á đã sụp đổ khi dùng đòn bẩy cho các vị thế quyền chọn ETF, thông qua nguồn vốn đồng yen Nhật với lãi suất thấp.

Franklin Bi, một đối tác quản lý tại Pantera Capital, cho rằng thủ phạm có khả năng nhất là một công ty giao dịch không chuyên về tiền mã hóa. Ông lưu ý rằng việc giảm mạnh mức ký quỹ trên nhiều loại tài sản trùng hợp với sự điều chỉnh mạnh của kim loại quý. Bạc đã giảm mạnh 45% trong bảy ngày tính đến 5.2, xóa sạch thành tích sau hai tháng tăng giá. Tuy nhiên, đến nay các dữ liệu chính thức vẫn chưa được công bố để xác thực luận điểm này.

Hiện tại, diễn biến giá Bitcoin vẫn còn nhiều bất thường. Một số dự báo cho thấy tiền mã hóa lớn nhất thế giới có thể giảm sâu về vùng giá 55.000 USD. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng thị trường sẽ sớm hồi phục lên 72.000 USD khi áp lực bán tháo đã được kiểm soát.