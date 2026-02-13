Giá Bitcoin có thể chạm đáy 40.000 USD trong năm 2026

Giá Bitcoin hôm nay giảm về vùng 65.000 USD, trượt khỏi các đường xu hướng quan trọng, làm dấy lên lo ngại đáy 60.000 USD tuần trước vẫn có thể tiếp tục bị thủng. Trong kịch bản tồi tệ nhất, một số nhà phân tích cho rằng tiền mã hóa giá trị nhất thế giới có thể quay về vùng giá 40.000 - 50.000 USD.



Nhà đầu tư tháo chạy

Việc Bitcoin giảm 46% so với giá cao nhất mọi thời đại là 126.000 USD hồi tháng 10.2025 khiến lượng lớn nhà đầu tư bị lỗ. Dữ liệu trên blockchain cho thấy họ đang giảm bớt lượng Bitcoin nắm giữ.

Theo biểu đồ thay đổi vị thế ròng của các nhà đầu tư nắm giữ dài hạn (LTH) trên Glassnode, lượng Bitcoin nhóm này nắm giữ trong hơn 30 ngày đã giảm 245.000 BTC vào ngày 6.2. Những diễn biến tương tự trong việc thay đổi vị thế ròng của LTH đã xuất hiện ở các giai đoạn điều chỉnh vào năm 2019 và giữa năm 2021. Lúc này, Bitcoin thường đi ngang trước khi bước vào xu hướng giảm giá kéo dài.

Dữ liệu của CryptoQuant cho thấy chỉ số MVRV Adaptive Z-Score (trong khoảng 365 ngày) của Bitcoin đã giảm xuống -2,66, cho thấy áp lực bán ra đang rất mạnh. Chỉ số này cho thấy thị trường đang tiến gần đến giai đoạn tích lũy lịch sử.

Trong khi đó, Glassnode dẫn các phân tích cho thấy tỷ lệ lãi/lỗ thực tế của Bitcoin sắp giảm xuống dưới 1. Trong lịch sử, mức này thường gắn liền với "sự đầu hàng trên diện rộng", nơi các khoản lỗ thực tế vượt xa lợi nhuận thu được trên thị trường.

Tỷ lệ phí tài trợ hằng ngày của Bitcoin đã duy trì ở mức âm sâu kể từ đầu tháng 2, đánh dấu giai đoạn tiêu cực nhất kể từ tháng 5.2023. Đường trung bình động đơn giản 7 ngày (SMA) đã chuyển sang âm lần đầu tiên sau gần một năm.

Tỷ lệ phí tài trợ của Bitcoin đã giảm mạnh trong những ngày qua NGUỒN: CRYPTOQUANT

Tỷ lệ phí tài trợ (Funding rate) là khoản thanh toán định kỳ giữa các nhà giao dịch trên thị trường hợp đồng tương lai. Khi tỷ lệ này âm, bên bán khống (short) phải trả phí cho bên mua (long). Điều này báo hiệu các vị thế bán khống đang bị tập trung quá nhiều và ngược lại. Chỉ số này thường xuất hiện trong giai đoạn thị trường chạm đáy, không phải vì nhà đầu tư bán khống sai mà vì việc cấp vốn âm kéo dài thường đánh dấu áp lực bán đã cạn.

Giá Bitcoin có thể chạm đáy trong năm 2026

Các chuyên gia cho rằng Bitcoin sẽ chạm đáy vào cuối năm 2026. Nhà phân tích tiền mã hóa Tony Research viết trên X: "Đáy của Bitcoin vẫn còn phía trước. Theo tôi, nhiều khả năng vùng giá thấp nhất của chu kỳ này sẽ hình thành từ giữa tháng 9 đến cuối tháng 11 năm nay. Bitcoin có thể giảm còn 40.000 - 50.000 USD".

Đồng quan điểm, nhà phân tích Titan của Crypto cho biết các chu kỳ giảm giá trước đó vào năm 2018 và 2022 đều ghi nhận mức đáy 12 tháng sau khi thị trường tăng giá đạt đỉnh. Mức cao nhất hiện tại của Bitcoin được thiết lập vào tháng 10.2025. Nếu chu kỳ lặp lại, mức thấp nhất sẽ rơi vào khoảng tháng 10.

Trong khi đó, On-Chain College chia sẻ biểu đồ cho thấy mức thua lỗ ròng thực tế của Bitcoin đã đạt cực đại 13,6 tỉ USD hôm 7.2. Mức tương tự đã xuất hiện trong "mùa đông tiền mã hóa" năm 2022. "Cú sập giá năm 2022 xảy ra 5 tháng trước khi đáy được hình thành. Các diễn biến giá cho thấy chu kỳ này có thể chứng kiến mức đáy vào tháng 7", nhà phân tích này nhận định.

Trong bối cảnh bán tháo, các nhà quan sát thị trường cho rằng Bitcoin vẫn chưa thoát khỏi chu kỳ giảm giá 4 năm một lần. Trong khi đó, nhiều người cho rằng những biến động giá gần đây cho thấy các tổ chức đang lo ngại rủi ro và bản thân Bitcoin vẫn chưa đạt đến vị thế là "vàng kỹ thuật số".