Ngân hàng triển khai các giải pháp ngăn chặn lừa đảo

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) triển khai tính năng nhận diện thông tin tài khoản lừa đảo một cách nhanh chóng và hiệu quả, giúp khách hàng thêm an tâm khi chuyển tiền. Theo đó, khi thao tác chuyển tiền, khách hàng sẽ nhận được cảnh báo trong trường hợp người nhận là tài khoản lừa đảo. Điều này cho phép khách hàng dễ dàng chặn các giao dịch lạ, nghi ngờ, giúp bảo vệ an toàn tài khoản và tài sản của mình.

Đây là tính năng đặc biệt hữu ích trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển nhanh chóng, với các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi. Việc MB triển khai thêm tính năng này, nhằm cung cấp dịch vụ ngân hàng an toàn và bảo mật cho từng khách hàng.



Ngân hàng tăng cường giải pháp phát hiện tài khoản, app lừa đảo NGỌC THẠCH

Trước đó, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tăng cường thêm lớp bảo vệ cho khách hàng sử dụng ứng dụng ngân hàng số ACB ONE bằng tính năng tự động phát hiện những ứng dụng khả nghi được cấp quyền trợ năng (Accessibility), có nguy cơ chiếm quyền kiểm soát điện thoại, từ đó đánh cắp thông tin cá nhân và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của khách hàng. Khi phát hiện có ứng dụng lạ, hệ thống ACB sẽ tạm khóa việc thực hiện giao dịch để đảm bảo an toàn cho khách hàng.

Lạm dụng quyền trợ năng (Accessibility) của một số ứng dụng khách hàng cài đặt trên điện thoại hệ điều hành Android, qua đó các ứng dụng này chiếm quyền điều khiển từ xa điện thoại của người dùng, có thể đánh cắp thông tin mà người dùng sử dụng để đăng nhập và giao dịch trên tài khoản ngân hàng số trên điện thoại. Khi khách hàng mở ứng dụng ACB ONE phiên bản từ 3.17.0 trở lên, khách hàng sẽ được khuyến cáo nếu phát hiện ứng dụng có nguy cơ cao. Đồng thời, hệ thống ACB sẽ thực hiện tạm khóa việc thực hiện giao dịch trên ACB ONE để đảm bảo an toàn cho khách hàng.

ACB khuyến cáo khách hàng "3 không" để tự bảo vệ tài khoản cá nhân, tránh bị mất tiền oan. Đó là không click vào đường link lạ nếu nhận được, không tải ứng dụng lạ nếu không phải từ nguồn kho ứng dụng chính thống như Google Play hay App Store; những gì liên quan đến tư vấn đầu tư hay lợi ích tài chính (như trúng thưởng, khuyến mãi) qua điện thoại, mạng xã hội thì không nghe theo vì đa phần là lừa đảo, quấy rối.