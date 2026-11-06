    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Ngân hàng trung ương Ba Lan dự trữ 700 tấn vàng, gửi ở 3 nước

    Văn Khoa
    Văn Khoa
    Thống đốc Ngân hàng trung ương Ba Lan Adam Glapinski ngày 5.11 thông báo ngân hàng này đã tích lũy được 700 tấn vàng trong kho dự trữ, theo AFP.

    Con số trên đánh dấu mức tăng 150 tấn so với tháng 1, thời điểm Ngân hàng trung ương Ba Lan nắm giữ 550 tấn vàng trong kho dự trữ.

    Ngân hàng trung ương Ba Lan tích lũy 700 tấn vàng, gửi ở 3 nước - Ảnh 1.

    Những thỏi vàng 1 kg tại nhà máy của Công ty sản xuất vàng bạc Argor-Heraeus ở Thụy Sĩ ngày 13.7.2022

    Ảnh: Reuters

    "Đây là một thành tựu lịch sử đối với Ngân hàng trung ương của Ba Lan. Ba Lan đã củng cố vị thế của mình trong nhóm 10 quốc gia có lượng vàng dự trữ lớn nhất thế giới", ông Glapinski phát biểu tại một cuộc họp báo.

    Cũng theo ông Glapinski, lượng vàng do Ngân hàng trung ương Ba Lan đang nắm giữ có trị giá 355,7 tỉ zloty (khoảng 91 tỉ USD).

    Ông Glapinski cho biết thêm ban lãnh đạo ngân hàng trung ương đã quyết định phân bổ số vàng hiện có thành 3 phần bằng nhau: một phần được lưu giữ tại New York (Mỹ), một phần tại London (Anh) và phần còn lại nằm tại Ngân hàng quốc gia Ba Lan (NBP).

    Ông nhấn mạnh quyết định này, trong đó có lý do liên quan đến vấn đề an ninh của Ba Lan, là một biện pháp phòng ngừa cần thiết. "Chúng tôi từng trải qua nhiều cuộc chiến tranh và vô số biến cố thảm khốc khác, nên đây đơn thuần là sự chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra", ông nhấn mạnh thêm.

    NBP đang đi theo xu hướng chung của nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới, vốn vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh việc mua vào vàng. Thống đốc Glapinski cho hay dự trữ vàng của Ba Lan sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới.

    Ba Lan là một trong số ít các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) chưa sử dụng đồng tiền chung euro. Ba Lan là quốc gia thành viên của NATO, có vị trí địa lý nằm cạnh Nga và Ukraine.

    Tin liên quan

    Các ngân hàng trung ương đưa dự trữ vàng về nước sau lệnh cấm vận Nga

    Các ngân hàng trung ương đưa dự trữ vàng về nước sau lệnh cấm vận Nga

    Các ngân hàng trung ương tại nhiều nước đánh giá vàng vẫn là kênh đầu tư an toàn nhưng đang đưa lượng dự trữ vàng ở nước ngoài về, sau khi Nga bị phương Tây đóng băng tài sản.

    Làn sóng rút dự trữ vàng sau các lệnh cấm vận Nga

    Tỉ phú Musk muốn kiểm tra kho dự trữ vàng trị giá 425 tỉ USD của Mỹ

    Khám phá thêm chủ đề

    vàng Ngân hàng trung ương Ba Lan Ba Lan nga eu NATO UKRAINE

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận