Ngân hàng trung ương Ba Lan dự trữ 700 tấn vàng, gửi ở 3 nước

Con số trên đánh dấu mức tăng 150 tấn so với tháng 1, thời điểm Ngân hàng trung ương Ba Lan nắm giữ 550 tấn vàng trong kho dự trữ.

Những thỏi vàng 1 kg tại nhà máy của Công ty sản xuất vàng bạc Argor-Heraeus ở Thụy Sĩ ngày 13.7.2022 Ảnh: Reuters

"Đây là một thành tựu lịch sử đối với Ngân hàng trung ương của Ba Lan. Ba Lan đã củng cố vị thế của mình trong nhóm 10 quốc gia có lượng vàng dự trữ lớn nhất thế giới", ông Glapinski phát biểu tại một cuộc họp báo.

Cũng theo ông Glapinski, lượng vàng do Ngân hàng trung ương Ba Lan đang nắm giữ có trị giá 355,7 tỉ zloty (khoảng 91 tỉ USD).

Ông Glapinski cho biết thêm ban lãnh đạo ngân hàng trung ương đã quyết định phân bổ số vàng hiện có thành 3 phần bằng nhau: một phần được lưu giữ tại New York (Mỹ), một phần tại London (Anh) và phần còn lại nằm tại Ngân hàng quốc gia Ba Lan (NBP).

Ông nhấn mạnh quyết định này, trong đó có lý do liên quan đến vấn đề an ninh của Ba Lan, là một biện pháp phòng ngừa cần thiết. "Chúng tôi từng trải qua nhiều cuộc chiến tranh và vô số biến cố thảm khốc khác, nên đây đơn thuần là sự chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra", ông nhấn mạnh thêm.

NBP đang đi theo xu hướng chung của nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới, vốn vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh việc mua vào vàng. Thống đốc Glapinski cho hay dự trữ vàng của Ba Lan sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Ba Lan là một trong số ít các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) chưa sử dụng đồng tiền chung euro. Ba Lan là quốc gia thành viên của NATO, có vị trí địa lý nằm cạnh Nga và Ukraine.