Ngân hàng và trung tâm bán đấu giá bị tố bán tài sản giá thấp

Bà N.T.V, đại diện ủy quyền của ông Dương Thanh Cường (người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Bình Phát) liên tục gửi đơn tố cáo đến Bộ Công an, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao, Cục Thi hành án dân sự - THADS TP.HCM.

Nội dung đơn tố cáo việc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn VN (Agribank chi nhánh Bình Chánh) và Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản TP.HCM bất chấp quy định pháp luật, bán đấu giá tài sản 31.889 m2, thửa đất số 530 tại xã An Phú Đông, H.Hóc Môn (TP.HCM) quá thấp so với giá thị trường, gây thiệt hại cho công ty và thiệt hại nhà nước hơn 184 tỉ đồng.

Năm 2007 định giá tài sản 191 tỉ đồng...

Bà N.T.V trình bày, năm 2007, Công ty CP Tập đoàn Bình Phát (gọi tắt là Công ty Bình Phát) thế chấp tài sản trên vay 143 tỉ đồng tại Agribank chi nhánh Bình Chánh. Ngân hàng định giá tài sản khoảng 191 tỉ đồng.

Tháng 2.2011, các bên làm việc xác nhận tổng số nợ là gần 234 tỉ đồng, và phía ông Dương Thanh Cường đồng ý giao tài sản để ngân hàng xử lý thu hồi nợ với mức giá chuyển nhượng 8,5 triệu đồng/m2.

Theo biên bản cam kết ngày 3.3.2011, giá khởi điểm để xử lý tài sản thu hồi nợ là 271 tỉ đồng. Đồng thời, trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày ký biên bản, ngân hàng tự tìm kiếm khách hàng để thực hiện chuyển nhượng. Nếu không chuyển nhượng được thì tài sản sẽ được đưa ra đấu giá tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản TP.HCM - gọi tắt trung tâm bán đấu giá, theo quy trình pháp luật.

Tháng 4.2011, ngân hàng và trung tâm bán đấu giá ký hợp đồng bán đấu giá để bán tài sản, giá khởi điểm 270 tỉ đồng, song tài sản không bán được do không có người mua. Ngày 20.6.2016, ông Dương Thanh Cường từ trong trại giam (ông đang thi hành án chung thân của một bản án hình sự - PV) làm đơn gửi trung tâm bán đấu giá, ngân hàng đề nghị ngưng bán đấu giá lô đất và hủy bỏ cam kết với ngân hàng về việc đưa tài sản cho ngân hàng thanh lý. Lý do, ông Dương Thanh Cường cho rằng giữa ngân hàng và trung tâm bán đấu giá “cấu kết” hạ giá trị tài sản, không tạo điều kiện để phía ông chuộc lại tài sản, không thông báo các phiên đấu giá liên quan đến người đại diện ủy quyền của công ty...





… Đến năm 2016, tài sản bán được 173 tỉ đồng

Tuy nhiên, ngày 25.8.2016, việc bán đấu giá tài sản vẫn được tổ chức (lần thứ 24), với giá khởi điểm 173 tỉ đồng, sau khi hạ giá mỗi phiên 10% do không có người mua tài sản. Lần bán tài sản thứ 24 này có 2 khách hàng tham gia là Công ty CP đầu tư xây dựng Việt Phú An, Công ty TNHH xây dựng Sài Gòn Kim Hảo. Tuy nhiên, theo biên bản bán đấu giá tài sản, khi bán đấu giá, phía Công ty CP đầu tư xây dựng Việt Phú An rút lui, nên Công ty TNHH xây dựng Sài Gòn Kim Hảo trúng phiên đấu giá, với giá 173 tỉ đồng.

Đến ngày 5.9.2016, Agribank chi nhánh Bình Chánh thông báo cho Công ty Bình Phát, bà N.T.V biết việc bán đấu giá thành công tài sản thế chấp, đồng thời thông báo tổng nợ gốc và lãi của công ty là hơn 395 tỉ đồng, sau khi trừ đi số tiền bán tài sản thanh lý nợ, thì ngân hàng xác định Công ty Bình Phát còn nợ hơn 184 tỉ đồng.

Kiện trung tâm bán đấu giá hủy kết quả Ngày 5.5.2022, TAND Q.Tân Bình (TP.HCM) ra thông báo thụ lý vụ án “hủy kết quả đấu giá tài sản” giữa nguyên đơn là Công ty Bình Phát và Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM. Theo đó, Công ty Bình Phát yêu cầu tòa tuyên hủy kết quả bán đấu giá tài sản ngày 25.8.2016 đối với quyền sử dụng đất thửa đất số 530, vì đã vi phạm nghiêm trọng trình tự, thủ tục đấu giá. Hủy hợp đồng mua bán liên quan đến tài sản bán đấu giá giữa ngân hàng và Công ty CP xây dựng Sài Gòn Kim Hảo…

Bất bình với việc bán tài sản với giá quá thấp so với thị trường, ông Dương Thanh Cường không đồng ý, cho rằng tài sản bán đấu giá từ năm 2011 - 2016, được trung tâm bán đấu giá hạ 24 lần, để đưa ra giá khởi điểm bán lần 24 là 173 tỉ đồng, quá thấp so với thị trường. Trong khi đó, theo chứng thư thẩm định giá thời điểm tháng 4.2016, giá trị thửa đất số 530 là hơn 371 tỉ đồng.

Cũng theo bà N.T.V, năm 2019, khi sổ đỏ sang tên Công ty TNHH xây dựng Sài Gòn Kim Hảo, công ty này đã chuyển nhượng cổ phần, trong đó có quyền sử dụng đất số 530 với giá chuyển nhượng 530 tỉ đồng cho Công ty CP địa ốc Sài Gòn. Cuối năm 2019, Công ty TNHH xây dựng Sài Gòn Kim Hảo vi phạm nghĩa vụ khi không bàn giao mặt bằng thửa đất, nên Công ty CP địa ốc Sài Gòn khởi kiện đòi lại tiền đã thanh toán là 380 tỉ đồng. TAND TP.HCM và TAND cấp cao tại TP.HCM xử sơ thẩm, phúc thẩm chấp nhận yêu cầu của Công ty CP địa ốc Sài Gòn. Quá trình thi hành án bản án trên, do còn khoảng 50 tỉ đồng chưa thanh toán, Cục THADS TP.HCM tiến hành kê biên, bán đấu giá thửa đất 530 để thi hành án.

Được biết, Công ty Bình Phát và ông Dương Thanh Cường không đồng ý với kết quả bán đấu giá từ đầu nên vẫn chưa bàn giao tài sản cho bất cứ bên nào. Đồng thời liên tục gửi đơn tố cáo đến các cơ quan liên quan. Hiện Bộ Công an và Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đang mời các bên lên làm việc để xác minh sự việc.