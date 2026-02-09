Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Ngân hàng, ví điện tử, dịch vụ trông xe, chiếu phim… xuất hóa đơn như thế nào

Thanh Xuân
Thanh Xuân
09/02/2026 15:01 GMT+7

Bộ Tài chính vừa đưa ra dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 123/2020 quy định về hóa đơn, chứng từ đã được sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 70/2025. Dự kiến bổ sung thêm quy định mới đối với một số dịch vụ như ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm…

Dự thảo Nghị định bổ sung thêm quy định mới đối với trường hợp cung cấp dịch vụ ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, dịch vụ chuyển tiền qua ví điện tử, dịch vụ ngừng và cấp điện trở lại của đơn vị phân phối điện, và dịch vụ trông giữ xe, hoạt động chiếu phim, dịch vụ thương mại điện tử (bao gồm dịch vụ thương mại điện tử và các hoạt động bưu chính, vận chuyển trực tiếp cho sàn thương mại điện tử) có hệ thống phần mềm kiểm soát, quản lý chi tiết từng giao dịch cho người mua là cá nhân không kinh doanh, thì được lập hóa đơn tổng cuối ngày hoặc cuối tháng, căn cứ dữ liệu chi tiết tại hệ thống của đơn vị.

Dự thảo quy định mới hóa đơn cho một số dịch vụ

Đối với kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi có sử dụng phần mềm tính tiền cho người mua là cá nhân không kinh doanh theo quy định của luật Đường bộ có đầy đủ thông tin của chuyến đi gồm tên đơn vị kinh doanh vận tải, biển kiểm soát phương tiện vận tải, hành chính (điểm đi - điểm đến), cự ly chuyến đi (tính theo km), tổng số tiền hành khách phải trả thì cuối ngày đơn vị lập hóa đơn tổng cho người mua là cá nhân không kinh doanh căn cứ dữ liệu chi tiết tại hệ thống quản lý của đơn vị.

Đơn vị cung cấp dịch vụ chịu trách nhiệm về tính chính xác, đồng thời cung cấp bảng tổng hợp chi tiết khi cơ quan nhà nước có yêu cầu. Trường hợp khách hàng yêu cầu hóa đơn theo từng giao dịch, đơn vị phải lập hóa đơn giao cho khách theo từng giao dịch. Dự kiến dự thảo nghị định có hiệu lực từ ngày ban hành.

Khám phá thêm chủ đề

Hóa đơn ngân hàng Bộ Tài chính Phần mềm Vận Tải
