Ngàn năm trước, người Chăm đã chơi Polo

C HƯA TỪNG THẤY TRONG NGHỆ THUẬT C HĂM

Phòng Quảng Bình - Quảng Trị - Huế của Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng đang trưng bày một tác phẩm đặc biệt mang tên Mã cầu (ký hiệu 24.4). Theo hồ sơ lưu trữ, hiện vật được phát hiện tại Thạch An (Quảng Trị) và nhập bảo tàng năm 1935.

Nhà nghiên cứu Lê Đức Thọ nhận định: Thạch An và Thạch Hãn là cùng một địa điểm với tháp Thạch Hãn đã sụp đổ hoàn toàn. Phế tích này từng được linh mục L.P.Cadière ghi chép năm 1905 và khai quật sau đó.

Với nhiều giá trị hết sức độc đáo, Mã cầu được đánh giá có thể trở thành bảo vật quốc gia ẢNH: HOÀNG SƠN

Hiện vật được chế tác từ sa thạch, kích thước 104 x 192 x 70 cm, từng là một bộ phận trang trí mặt ngoài cầu thang dẫn lên đền tháp Champa. Hình chạm nổi mô tả 2 người cưỡi ngựa đánh cầu (môn thể thao Polo) - một đề tài hiếm thấy trong điêu khắc Champa. Hai con ngựa được tạc trong tư thế rượt đuổi, đuôi vểnh cao, trang bị yên cương, dây cương, lục lạc, bàn đạp và tấm bọc yên. Hai kỵ sĩ ngồi trên lưng, tay cầm gậy, tay nắm dây cương, chân đặt trong bàn đạp. Đường nét uyển chuyển và sự nhịp nhàng của đôi ngựa khiến cảnh vật sống động như thật.

TS Nguyễn Hoàng Hương Duyên, công tác tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, cho biết hình ảnh con ngựa ít khi xuất hiện trong điêu khắc Champa, ngoại trừ một số tác phẩm thể hiện ngựa như là phương tiện di chuyển của những vị thần trong thần thoại hoặc sử thi. "Do vậy, Mã cầu là một tác phẩm độc đáo, bởi nó thể hiện hình ảnh một loài động vật không phổ biến ở Champa, đồng thời tái hiện một trò chơi mang tính ngoại quốc", TS Duyên nhận xét.

Theo TS Duyên, dựa trên bối cảnh lịch sử và giao thương giữa Lâm Ấp - Champa và triều đình nhà Đường (623 - 749), môn thể thao Polo có thể đã du nhập từ Trung Quốc vào Champa, chỉ dành cho tầng lớp hoàng tộc. Trong khi đó, trong nghệ thuật Ấn Độ, phải đến thế kỷ 15, môn Polo mới phổ biến dưới đế quốc Mogul. Điều này càng củng cố giả thuyết về ảnh hưởng Trung Quốc và niên đại sớm cho phù điêu (tức thế kỷ 7 - 8). Tuy nhiên, cũng có ý kiến thiên về niên đại muộn hơn, khoảng thế kỷ 10, dựa trên đối sánh phong cách Trà Kiệu và các hiện vật điêu khắc Champa ở Quảng Trị.

Nhà nghiên cứu Trần Kỳ Phương khẳng định, dù đã đi nhiều nơi nhưng ông chưa từng thấy có tác phẩm Champa nào thể hiện môn Polo. Theo ông, hình tượng ngựa trong nghệ thuật Chăm vốn không nhiều và khi xuất hiện cũng mang những kiểu dáng khác nhau. Những phù điêu khác mô tả ngựa thường cho thấy giống nhỏ, dáng thanh phù hợp đặc tính ngựa bản địa. Nhưng con ngựa trong Mã cầu lại khác hẳn. "Nó to, khỏe, gần như giống ngựa Ba Tư. Chỉ giới quý tộc mới có thể sở hữu và chơi mã cầu. Điều này đặt ra câu hỏi về giao thương, về con đường di chuyển của giống ngựa ấy, về tầng lớp xã hội sở hữu nó…", ông Phương nói.

Về niên đại khối phù điêu, ông Phương nói khó xác định do thiếu văn khắc đi kèm; tuy nhiên có thể khoanh vùng dựa trên lịch sử giao thương khi từ thế kỷ 8 trở đi người Chăm đã trao đổi với thế giới Ả Rập, đặc biệt các mặt hàng quý như ngựa chiến. "Nếu ngựa trong phù điêu là giống Ả Rập - Ba Tư, tác phẩm khó ra đời trước thế kỷ 8. Thế kỷ 7 hơi sớm, tôi nghiêng về thế kỷ 9 - 10, giai đoạn giao thương mạnh và văn hóa Chăm tiếp nhận nhiều yếu tố ngoại lai", ông nhận định.

X ỨNG HÀNG QUỐC BẢO

Cũng theo nhà nghiên cứu Trần Kỳ Phương, sử liệu Việt từng mô tả cảnh nhà vua cưỡi ngựa đánh cầu, đặc biệt ở Đại Việt thời Lý (thế kỷ 11). Nhưng bằng hiện vật với chất liệu đá sa thạch và phong cách điêu khắc Champa, Mã cầu gần như không có đối sánh trực tiếp.

"Tôi từng thấy nhiều bức tranh ở Trung Á được sáng tác vào giai đoạn muộn hơn liên quan đến ngựa nhưng dạng Polo được thể hiện trên đá thì ở Đông Nam Á gần như không có", ông Phương nói và phân tích thêm: "Tác phẩm gợi nên nhiều câu hỏi về phản ánh bức tranh xã hội Champa cổ, như trò chơi mã cầu gắn với tầng lớp quý tộc và nghi thức cung đình; hình tượng ngựa ngoại nhập chứng tỏ thương mại với Ả Rập và Ba Tư; phong cách điêu khắc cho thấy khả năng tiếp thu nghệ thuật ngoại lai và thích ứng vào ngôn ngữ tạo hình Chăm…".

Đến nay, chưa có tác phẩm nghệ thuật thứ 2 khắc cảnh người Chăm chơi Polo ẢNH: HOÀNG SƠN

Về tiềm năng trở thành bảo vật quốc gia, ông Phương khẳng định: "Xét giá trị độc bản, giá trị lịch sử - mỹ thuật và độ hiếm, bức phù điêu này hoàn toàn xứng đáng. Cả nước chỉ có đúng một tác phẩm như thế".

TS Nguyễn Hoàng Hương Duyên cũng cho rằng trong bối cảnh di tích bị sập đổ không còn dấu vết, hiện vật bị tách khỏi nơi xuất xứ ban đầu, thiếu nguồn tư liệu văn bia hỗ trợ, việc định niên đại cho tác phẩm, dù là thế kỷ 7 - 8 hay 10 đều là những phỏng đoán dựa trên sử liệu hay những đối sánh về phong cách nghệ thuật. "Câu trả lời về một niên đại chính xác cho tác phẩm vẫn còn bỏ ngỏ nhưng chúng ta có thể khẳng định đây là một tác phẩm điêu khắc sống động, tinh xảo về mặt tạo hình; độc đáo, quý hiếm về mặt nội dung của nghệ thuật điêu khắc Champa…", TS Duyên phân tích.

Dưới góc độ của một người chuyên làm hồ sơ bảo vật quốc gia cho Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, ông Nguyễn Bảy (cán bộ Phòng Sưu tầm hiện vật) nhấn mạnh trong kho tàng điêu khắc Chăm, hình tượng cưỡi ngựa đánh cầu đạt cả 2 tiêu chí "độc bản" và "độc đáo". Xét riêng về chủ đề, hiện vật này gần như không có bản thứ 2.

Ông Bảy phân tích: "Về tính độc bản, không có hiện vật nào tương tự trong toàn bộ hệ thống di tích Chăm. Trong khi hình tượng ngựa là vật cưỡi khá nhiều thì cảnh chơi Polo gần như độc nhất. Về hình thức, phù điêu nghệ thuật điêu khắc tinh xảo, bố cục sinh động, mô tả chuyển động phức tạp của đôi ngựa và kỵ sĩ, thể hiện sự uyển chuyển và nhịp nhàng mà ít hiện vật nào đạt được". Về giá trị tiêu biểu, theo ông Bảy, đây là vấn đề cần nghiên cứu thêm để xác định niên đại, ý nghĩa nghệ thuật và ảnh hưởng phong cách…

Theo đánh giá của ông Bảy, bảo tàng có dư địa lớn để lập hồ sơ nhiều hiện vật nhưng phù điêu Mã cầu thuộc nhóm hiếm nhất. "Có một điều trùng hợp là năm Giáp Thìn 2024, tượng Rồng Tháp Mẫm (niên đại thế kỷ 12 - 13) đã được công nhận bảo vật quốc gia. Nếu năm Bính Ngọ 2026, phù điêu Mã cầu liên quan trực tiếp đến hình tượng ngựa cũng trở thành bảo vật sẽ càng thêm thú vị. Với những dữ liệu hiện có, hồ sơ này hoàn toàn khả thi. Sự kết hợp giữa tinh xảo mỹ thuật, chủ đề độc lạ và bối cảnh lịch sử phong phú khiến Mã cầu trở thành hiện vật đặc biệt cần được nghiên cứu bài bản và ưu tiên trong hồ sơ quốc bảo", ông Bảy nói.