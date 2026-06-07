Thạc sĩ Chung Quốc Phong, Trưởng phòng Tuyển sinh Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, thông tin: ''Trí tuệ nhân tạo (AI) trước đây là chuyên ngành công nghệ thông tin của trường. Hai năm nay trường chính thức đào tạo ngành AI, tập trung đào tạo kiến thức chuyên môn chuyên sâu của AI. Tốt nghiệp các em có thể làm tất cả các lĩnh vực, công ty công nghệ hoặc các doanh nghiệp. Sinh viên ngành AI của trường được nhận học bổng 20% học phí toàn khóa, học tại 2 cơ sở''.

Ngành AI đang đào tạo những gì, ra trường làm công việc nào?