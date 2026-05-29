Khoảnh khắc xúc động: Nữ sinh òa khóc khoe giấy khen trước di ảnh cha

Có những đứa trẻ lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, được chở che qua từng năm tháng tuổi thơ. Nhưng cũng có những đứa trẻ phải học cách mạnh mẽ từ khi còn nhỏ, bởi những mất mát đến quá sớm trong đời.

Nguyễn Ngọc Thy, học sinh Trường tiểu học Trần Quang Cơ, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM, là một trường hợp như thế.

Nguyễn Ngọc Thy được vinh danh thành tích học tập xuất sắc trong ngày lễ tri ân và trưởng thành của Trường tiểu học Trần Quang Cơ ẢNH: NGỌC THÚY

Suốt năm học vừa qua, điều Ngọc Thy luôn mong chờ nhất có lẽ là ngày lễ tổng kết được mang giấy khen về nhà, để khoe với cha mẹ rằng mình đã cố gắng biết bao. Thế nhưng giờ đây, khi cầm trên tay thành tích học sinh xuất sắc, em chỉ còn biết òa khóc trước di ảnh của hai người thương đã rời xa mình mãi mãi.

Năm 2021, mẹ của Thy qua đời trong thời gian điều trị Covid-19 tại khu cách ly. Đến tháng 4 năm nay, cha em cũng mất sau thời gian chống chọi với bệnh suy thận. Chỉ trong vài năm ngắn, ba chị em Thy lần lượt mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Ngọc Thy òa khóc nức nở khi đưa giấy khen về khoe trước di ảnh anh cha ẢNH: NGỌC THÚY

Vì hoàn cảnh gia đình nội ngoại quá khó khăn, Thy được gia đình cô út (em gái ruột của ba) nhận nuôi, còn hai em gái nhỏ, một bé 8 tuổi và một bé mới 5 tuổi, đành phải gửi vào Làng thiếu niên Thủ Đức để có nơi chăm sóc và tiếp tục đi học.

Ngoài thành tích học tập xuất sắc ở trường, về nhà em thường phụ ông bà nội quét nhà, rửa chén, làm những công việc lặt vặt trong gia đình để người thân đỡ vất vả hơn.

Có lẽ chính những mất mát quá sớm đã khiến cô học trò nhỏ này trưởng thành hơn so với bạn bè cùng trang lứa.