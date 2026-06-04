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Nữ sinh mồ côi òa khóc trước di ảnh cha được nhận bảo trợ 'Cùng con đi tiếp cuộc đời'
Video Giáo dục

Nữ sinh mồ côi òa khóc trước di ảnh cha được nhận bảo trợ 'Cùng con đi tiếp cuộc đời'

Vũ Đoan
Vũ Đoan
04/06/2026 08:06 GMT+7

Ngày 3.6.2026, đại diện Báo Thanh Niên cùng Quỹ từ thiện Trúc Thanh đã đến thăm gia đình em Nguyễn Ngọc Thy, ngụ phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM và thực hiện ký kết bảo trợ cho em trong chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời”. Ngọc Thy là nữ sinh mồ côi trong phóng sự "Khoảnh khắc xúc động: Nữ sinh òa khóc khoe giấy khen trước di ảnh cha" do Báo Thanh Niên thực hiện, đăng tải ngày 29.5 vừa qua.

Câu chuyện của Thy đã khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng. Năm 2021, mẹ em qua đời trong thời gian điều trị Covid-19 tại khu cách ly. Đến tháng 4 năm nay, cha em cũng mất sau thời gian chống chọi với bệnh suy thận. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, ba chị em Thy lần lượt mồ côi cả cha lẫn mẹ. 

Nữ sinh mồ côi òa khóc trước di ảnh cha được nhận bảo trợ 'Cùng con đi - Ảnh 1.

Ông Võ Văn Tiến, đại diện Quỹ từ thiện Trúc Thanh đã ký kết nhận bảo trợ Ngọc Thy, sáng 3.6.2026

ẢNH: VŨ ĐOAN

Do hoàn cảnh gia đình hai bên nội ngoại đều khó khăn, Thy được người cô út, em gái ruột của cha, nhận về chăm sóc. Trong khi đó, hai em gái nhỏ của em, một bé 8 tuổi và một bé mới 5 tuổi, phải gửi vào Làng thiếu niên Thủ Đức để có nơi nuôi dưỡng và tiếp tục việc học.

Cảm phục trước nghị lực vượt khó của cô học trò nhỏ, Báo Thanh Niên đã kết nối cùng ông Võ Văn Tiến, đại diện Quỹ từ thiện Trúc Thanh nhận bảo trợ em trong chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời", nhằm tiếp thêm động lực để Thy vững tin trên hành trình học tập.

Nữ sinh mồ côi òa khóc trước di ảnh cha được nhận bảo trợ 'Cùng con đi - Ảnh 2.

Ngay tại buổi ký kết, gia đình Ngọc Thy đã được trao trước khoản hỗ trợ của 2 tháng đầu tiên với tổng số tiền 3 triệu đồng

ẢNH: VŨ ĐOAN

Theo thỏa thuận bảo trợ, Quỹ từ thiện Trúc Thanh sẽ đồng hành cùng Ngọc Thy với mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng mỗi tháng trong vòng 1 năm. Sau thời gian này, việc tiếp tục bảo trợ sẽ được xem xét dựa trên hoàn cảnh thực tế của em.

Ngay tại buổi ký kết, gia đình Ngọc Thy đã được trao trước khoản hỗ trợ của 2 tháng đầu tiên với tổng số tiền 3 triệu đồng, góp phần san sẻ bớt những khó khăn trong cuộc sống hiện tại.

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