Nữ sinh mồ côi òa khóc trước di ảnh cha được nhận bảo trợ 'Cùng con đi tiếp cuộc đời'

Câu chuyện của Thy đã khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng. Năm 2021, mẹ em qua đời trong thời gian điều trị Covid-19 tại khu cách ly. Đến tháng 4 năm nay, cha em cũng mất sau thời gian chống chọi với bệnh suy thận. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, ba chị em Thy lần lượt mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Ông Võ Văn Tiến, đại diện Quỹ từ thiện Trúc Thanh đã ký kết nhận bảo trợ Ngọc Thy, sáng 3.6.2026 ẢNH: VŨ ĐOAN

Do hoàn cảnh gia đình hai bên nội ngoại đều khó khăn, Thy được người cô út, em gái ruột của cha, nhận về chăm sóc. Trong khi đó, hai em gái nhỏ của em, một bé 8 tuổi và một bé mới 5 tuổi, phải gửi vào Làng thiếu niên Thủ Đức để có nơi nuôi dưỡng và tiếp tục việc học.

Cảm phục trước nghị lực vượt khó của cô học trò nhỏ, Báo Thanh Niên đã kết nối cùng ông Võ Văn Tiến, đại diện Quỹ từ thiện Trúc Thanh nhận bảo trợ em trong chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời", nhằm tiếp thêm động lực để Thy vững tin trên hành trình học tập.

Ngay tại buổi ký kết, gia đình Ngọc Thy đã được trao trước khoản hỗ trợ của 2 tháng đầu tiên với tổng số tiền 3 triệu đồng ẢNH: VŨ ĐOAN

Theo thỏa thuận bảo trợ, Quỹ từ thiện Trúc Thanh sẽ đồng hành cùng Ngọc Thy với mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng mỗi tháng trong vòng 1 năm. Sau thời gian này, việc tiếp tục bảo trợ sẽ được xem xét dựa trên hoàn cảnh thực tế của em.

Ngay tại buổi ký kết, gia đình Ngọc Thy đã được trao trước khoản hỗ trợ của 2 tháng đầu tiên với tổng số tiền 3 triệu đồng, góp phần san sẻ bớt những khó khăn trong cuộc sống hiện tại.