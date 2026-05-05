Ngành cao su Việt Nam chăm lo thiết thực cho hơn 80.000 lao động

Chương trình mở đầu bằng hoạt động đi bộ gây quỹ và trồng cây xanh, thu hút đông đảo cán bộ, công nhân lao động ngành cao su tham gia. Mỗi bước chân không chỉ lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, mà còn góp thêm nguồn lực sẻ chia với cộng đồng. Mỗi người tham gia được quy đổi 100.000 đồng vào quỹ, cùng các khoản đóng góp tại thùng từ thiện. Ban tổ chức đặt mục tiêu vận động 60 triệu đồng để thực hiện chương trình an sinh xã hội tại địa phương.



Song song đó, hoạt động trồng cây xanh gửi đi thông điệp về phát triển xanh, bền vững - định hướng xuyên suốt của tập đoàn trong giai đoạn mới.

Trao quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trong Tháng công nhân năm 2026 ẢNH: Đ.P

Phát biểu tại chương trình đi bộ và trồng cây xanh, ông Trần Như Hùng, Phó tổng giám đốc VRG, nhấn mạnh trong chiến lược phát triển của tập đoàn, con người là trung tâm, môi trường là nền tảng và phát triển bền vững là mục tiêu xuyên suốt. Theo ông, chương trình là sự kết tinh của ba yếu tố: chăm lo đời sống, tinh thần người lao động; lan tỏa giá trị nhân văn, nghĩa tình; góp phần xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp.

Tại lễ phát động, bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng, Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam, cho biết Tháng công nhân năm 2026 có chủ đề "Công nhân Cao su Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm".

Bà Hồng đề nghị các cấp công đoàn và đơn vị trong toàn ngành tập trung chăm lo thiết thực đời sống người lao động, nhất là việc làm, thu nhập, điều kiện làm việc và đời sống sinh hoạt. Đồng thời, cần tăng cường đối thoại tại nơi làm việc, kịp thời lắng nghe, giải quyết kiến nghị chính đáng của người lao động; đẩy mạnh phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo; khuyến khích sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất. Đặc biệt, công tác an toàn, vệ sinh lao động phải được xem là nhiệm vụ thường xuyên, không được chủ quan, lơ là trong bất kỳ điều kiện nào.

Đại diện các đơn vị nhận bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” và chương trình “Ánh sáng Công đoàn”, xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở từ Công đoàn Cao su Việt Nam ẢNH: Đ.P

Một trong những điểm nhấn của Tháng công nhân năm nay là chương trình hỗ trợ nhà ở cho đoàn viên, người lao động khó khăn. Công đoàn Cao su Việt Nam dự kiến hỗ trợ xây mới 100 căn nhà "Mái ấm Công đoàn" và sửa chữa 50 căn nhà, với tổng kinh phí khoảng 6 tỉ đồng. Những căn nhà này không chỉ giúp người lao động có nơi ở ổn định, mà còn là điểm tựa để họ yên tâm gắn bó lâu dài với đơn vị.

Bên cạnh đó, chương trình "Ánh sáng Công đoàn" và xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở tiếp tục được triển khai với kinh phí khoảng 1 tỉ đồng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân lao động.

Dịp này, Công đoàn Cao su Việt Nam cũng tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ 70 công nhân bị tai nạn lao động, mỗi trường hợp 4 triệu đồng; hỗ trợ 300 công nhân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi người 1 triệu đồng; đồng thời trao hàng trăm phần quà đến người lao động tại các đơn vị, khu công nghiệp.

Tạo việc làm ổn định cho hơn 80.000 lao động trong và ngoài nước

Phát biểu chỉ đạo, ông Lê Thanh Hưng, Tổng giám đốc VRG, cho biết tập đoàn hiện tạo việc làm ổn định cho hơn 80.000 lao động trong và ngoài nước. Theo ông, đó không chỉ là con số lao động, mà là hơn 80.000 gia đình gửi gắm niềm tin vào sự phát triển của tập đoàn. Vì vậy, trách nhiệm của VRG là đảm bảo việc làm, thu nhập, môi trường làm việc an toàn, cơ hội phát triển nghề nghiệp và cuộc sống tốt hơn cho người lao động.

Lãnh đạo Cục Việc làm Bộ Nội vụ, VRG và Công đoàn Cao su Việt Nam thực hiện nghi thức phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026 ẢNH: Đ.P

Ông Hưng khẳng định lãnh đạo tập đoàn sẽ tiếp tục đồng hành cùng tổ chức Công đoàn và người lao động; đầu tư mạnh mẽ cho con người, công nghệ và môi trường làm việc, hướng tới xây dựng VRG trở thành tập đoàn kinh tế mạnh, hiện đại, nhân văn và phát triển bền vững.

Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026 cũng được ngành cao su triển khai đồng bộ thông qua tuyên truyền, huấn luyện, kiểm tra và tôn vinh các tập thể, cá nhân làm tốt công tác an toàn. Với đặc thù sản xuất trải rộng, điều kiện lao động còn tiềm ẩn rủi ro, thông điệp được nhấn mạnh là: An toàn lao động không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà là điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững.