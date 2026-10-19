Ngành cao su Việt Nam phát triển xanh và bền vững

Hào khí "Phú Riềng Đỏ"

Ngày 28.10.1929, sự ra đời của Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng tại đồn điền Phú Riềng đã tạo nên bước ngoặt lịch sử trong phong trào công nhân Việt Nam. Từ ngọn lửa "Phú Riềng Đỏ" anh hùng, tinh thần kiên cường, lòng yêu nước và khát vọng cống hiến đã trở thành dòng chảy di sản, tiếp thêm sức mạnh cho các thế hệ người lao động trên hành trình xây dựng ngành cao su Việt Nam.

Phòng truyền thống ghi lại hành trình 97 năm hình thành, xây dựng và phát triển của ngành cao su Việt Nam ẢNH: ĐÀO PHONG

Sau ngày đất nước thống nhất, giữa muôn vàn gian khó của thời kỳ khôi phục kinh tế, ngành cao su đã vững vàng bứt phá, từng bước mở rộng quy mô, nâng cao năng lực chế biến và chuẩn hóa vùng nguyên liệu. Cột mốc hợp tác lịch sử với Liên Xô cuối thập niên 1970 - với mục tiêu phát triển 50.000 ha cao su - đã đặt nền móng vững chắc cho sự ra đời và lớn mạnh của những công ty hàng đầu như Phú Riềng, Đồng Phú, Dầu Tiếng…

Từ cái nôi Đông Nam bộ, những dải xanh cao su vươn xa, phủ khắp Tây nguyên, các tỉnh miền núi phía bắc và vươn tầm quốc tế sang 2 nước bạn Lào, Campuchia. Dòng nhựa trắng không chỉ mang lại giá trị kinh tế, xuất khẩu mà còn gánh vác sứ mệnh an sinh xã hội: kiến tạo việc làm, ổn định sinh kế cho hàng vạn lao động và làm thay đổi diện mạo các vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa.

Trải qua 97 năm hình thành và phát triển, từ nền tảng vẻ vang "Phú Riềng Đỏ", ngành cao su Việt Nam đã vươn mình trở thành một tập đoàn kinh tế trụ cột có quy mô và sức lan tỏa sâu rộng, tự tin khẳng định vị thế trong kỷ nguyên phát triển xanh và bền vững.

Công nhân khai thác cao su tháng 10.2026 ẢNH: ĐÀO PHONG

Bản lĩnh qua những con số

Kế thừa hào khí 97 năm, Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) hôm nay tiếp tục khẳng định vai trò tập đoàn kinh tế nông nghiệp quy mô lớn trong các lĩnh vực: trồng và chế biến cao su, sản xuất gỗ, công nghiệp cao su, hạ tầng khu công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo.

Giai đoạn 2021 - 2025, VRG ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất đạt 142.658 tỉ đồng (đạt 105,67% kế hoạch); lợi nhuận trước thuế đạt 28.752 tỉ đồng; cung cấp cho thị trường toàn cầu hơn 2,5 triệu tấn cao su tự nhiên. Mức thu nhập bình quân của hơn 80.000 người lao động đến năm 2025 đạt khoảng 103,5 triệu đồng/người/năm - một con số mang ý nghĩa an sinh xã hội vô cùng to lớn tại các khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa.

Công nhân băng tải Cao su Bến Thành ẢNH: ĐÀO PHONG

Bước sang năm 2026, năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 5 năm (2026 - 2030), nhịp độ tăng trưởng tiếp tục được giữ vững. Chỉ trong 9 tháng năm 2026, doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn ước đạt 29.428 tỉ đồng (tăng 28,9% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế đạt 5.311 tỉ đồng, nộp ngân sách nhà nước khoảng 3.250 tỉ đồng.

Kiến tạo hệ sinh thái xanh và chuyển mình trong kỷ nguyên số

Truyền thống là điểm tựa để vươn xa. Đúng dịp kỷ niệm 97 năm Ngày truyền thống, VRG chính thức ra mắt Bộ nhận diện thương hiệu mới cùng thông điệp chiến lược: "Vision - Resilience - Green" (Tầm nhìn - Bản lĩnh - Phát triển xanh).

VRG ngày nay đã phát triển mạnh mẽ thành hệ sinh thái đa ngành gồm 6 trụ cột. Tập đoàn hiện sở hữu 16 nhà máy sản xuất gỗ, 5 công ty sản xuất sản phẩm công nghiệp cao su và quản lý, khai thác 14 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 4.200 ha (thu hút hơn 820 nhà đầu tư, tạo khoảng 260.000 việc làm). Những con số này chứng minh chuyển biến quan trọng trong tư duy phát triển: không dừng ở gia tăng sản lượng, mà hướng tới gia tăng giá trị trên cùng một nguồn lực.

Sản phẩm cao su VRG đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế ẢNH: ĐÀO PHONG

Định hướng phát triển các khu công nghiệp xanh, thông minh, sinh thái và dự kiến phát triển 5.000 - 10.000 ha nông nghiệp công nghệ cao trong giai đoạn 2025 - 2030 đang tiếp tục mở rộng dư địa tăng trưởng. Trọng tâm là nâng cao hiệu quả nguồn lực, tăng hàm lượng chế biến sâu và hình thành những chuỗi giá trị có khả năng cạnh tranh dài hạn trên thị trường quốc tế.

Đặc biệt, việc ra mắt nhãn hiệu chứng nhận VRG GREEN với 3 giá trị cốt lõi "Chất lượng - Bền vững - Minh bạch" là bước đi chiến lược nhằm đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của toàn cầu, điển hình là Quy định chống phá rừng của Liên minh Châu Âu (EUDR). Chỉ riêng trong năm 2025 và 9 tháng năm 2026, khoảng 16.000 tấn cao su đáp ứng chuẩn EUDR đã được tiêu thụ.

Vươn mình cùng đất nước trong kỷ nguyên mới

Trong 97 năm xây dựng và phát triển, ngành cao su Việt Nam vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Độc lập hạng Ba (1950), Huân chương Hồ Chí Minh (1996), Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (2009), Huân chương Sao Vàng (2012), Huân chương Lao động hạng Nhất (2014). Có 9 đơn vị và 1 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 12 đơn vị và 3 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động; hàng trăm nữ công nhân cao su đón nhận danh hiệu mẹ Việt Nam Anh hùng...

Giai đoạn 2026 - 2030, VRG đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt từ 181.600 - 186.800 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế từ 37.100 - 38.100 tỉ đồng, nộp ngân sách 26.000 tỉ đồng. Đến năm 2045, tập đoàn hướng tới quy mô vốn điều lệ từ 100.000 - 150.000 tỉ đồng, khẳng định giá trị vốn hóa dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.

Hành trình 97 năm từ dòng nhựa trắng Phú Riềng Đỏ đến một tập đoàn kinh tế xanh, bền vững là minh chứng cho tinh thần "Vững truyền thống - Sáng tương lai". Bằng trí tuệ, công nghệ và khát vọng cống hiến của hàng vạn người lao động, ngành cao su Việt Nam đang tự tin viết tiếp những trang sử mới, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển phồn vinh của đất nước.