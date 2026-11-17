Sáng 19.11, theo chân đoàn công tác của EVNHCMC xuống các công ty điện lực kiểm tra tình hình sử dụng điện và lắng nghe ý kiến, tâm tư của khách hàng nhân dịp cuối năm, PV Thanh Niên càng cảm nhận được sự cấp thiết và tầm quan trọng của việc bảo đảm sự an toàn và vận hành thông suốt của ngành điện, trong sự phát triển sản xuất và kinh doanh của người tiêu dùng.



Tại Công ty TNHH PouYuen Việt Nam, không khí làm việc của công nhân tấp nập khẩn trương để sớm hoàn thiện các đơn hàng cho đối tác tại Mỹ, Nhật Bản, EU đang hối hả hoàn thiện và chuẩn bị xuất xưởng, giao cho kịp tiến độ.

Công nhân EVNHCMC tất bật trong công việc xử lý sự cố Ảnh: Duy Đoàn

Theo ông Thiều Quang Tuấn - Trưởng trạm 110 kV trạm PouYuen: "Nhà xưởng công ty nằm trên diện tích rộng, hơn 62 héc ta. Giai đoạn trước Covid-19 có tới 90.000 lao động làm việc, hiện còn 45.000 người. Trước đây, lo lắng vì sợ bị cúp điện đột xuất nên PouYuen Việt Nam bỏ ra số tiền rất lớn để mua sắm 12 máy phát điện dự phòng. Nhưng nhờ sau thời gian, lưới điện EVNHCMC luôn được giữ ổn định nên dần dần công ty an tâm, bán hết số máy trên để đưa thêm nguồn vốn vào lưu thông sản xuất rất hiệu quả.

"Đặc thù của nghề sản xuất giày với hệ thống máy móc cao cấp hiện đại: rô bốt, các bao mạch, dây chuyền tự động nếu chẳng may gặp sự cố hỏng hóc chi phí sửa chữa rất khủng, chưa kể sản phẩm xuất xưởng dễ bị lỗi, ảnh hưởng đến giá trị đơn hàng và uy tín doanh nghiệp. Nên việc sử dụng điện an toàn, chất lượng điện luôn là ưu tiên đặt lên hàng đầu. May mắn, chúng tôi là khách hàng của EVNHCMC nên mọi nỗi lo ấy đều được giải tỏa", ông Thiều Quang Tuấn chia sẻ.

Hiện Công ty TNHH PouYuen Việt Nam đang sử dụng máy biến áp công suất lớn, nên mỗi ngày chi phí tiền điện rất lớn, nằm trong tốp những khách hàng là doanh nghiệp sử dụng điện cao nhất Việt Nam.

EVNHCMC triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tạo điều kiện cho khách hàng sớm "về đích"

Tại Công ty Điện lực Bình Phú, sáng 17.11 đoàn kiểm tra ghi nhận sự gia tăng mạnh về nhu cầu sử dụng điện trong các khách hàng, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất thuộc các ngành: chế biến thực phẩm, đồ uống, dệt may, da giày, bao bì, cơ khí và hàng tiêu dùng. Do đang bước vào giai đoạn nước rút hoàn thành đơn hàng cuối năm và dự trữ hàng tết nên rất nhiều nhà máy, xí nghiệp tổ chức tăng ca, vận hành dây chuyền liên tục 2 - 3 ca/ngày, khiến phụ tải công nghiệp tăng mạnh so với các tháng bình thường.

Ông Ngô Văn Thành, Phó giám đốc Công ty Điện lực Bình Phú tiết lộ: "Trong những tháng cuối năm, nhu cầu sử dụng điện của các doanh nghiệp trên địa bàn chúng tôi tăng cao rõ rệt, với mức dự kiến sản lượng điện tăng từ 8% trở lên trong các tháng cao điểm từ nay đến Tết Nguyên đán".

Ngành điện đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hiệu quả để hỗ trợ tối đa cho khách hàng dịp cuối năm Ảnh: Duy Đoàn

Lượng điện tiêu thụ cũng tăng mạnh ở khối thương mại - dịch vụ và kho lạnh/logistics, do hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng bán lẻ, kho lạnh bảo quản hàng hóa và các cơ sở dịch vụ ăn uống, giải trí mở cửa kéo dài thời gian hoạt động. Các khách hàng còn tăng cường chiếu sáng trang trí và hệ thống làm lạnh/điều hòa không khí phục vụ nhu cầu mua săm, vui chơi - cũng là lý do đẩy lượng điện tiêu thụ lên cao.

Một điểm được ông Ngô Văn Thành đặc biệt lưu ý: Theo quy định mới, khung giờ cao điểm buổi trưa đã được bãi bỏ, gộp toàn bộ 5 giờ cao điểm vào buổi tối (từ 17 giờ 30 phút đến 22 giờ 30 phút) vào các ngày từ thứ hai đến thứ bảy. Điều này tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất liên tục vào ban ngày (giờ bình thường từ 6 giờ đến 17 giờ 30 phút).

"Do áp lực đơn hàng cuối năm, nhu cầu sử dụng điện của các doanh nghiệp gia tăng đáng kể ở cả khung giờ cao điểm tối (17 giờ 30 phút đến 22 giờ 30 phút), lẫn khung giờ thấp điểm (0 giờ - 6 giờ) và chủ nhật (không áp dụng giờ cao điểm) khi các đơn vị tăng ca đêm hoặc chủ động dịch chuyển lịch sản xuất để tiết giảm chi phí tiền điện", ông Ngô Văn Thành nói.

Nhân viên ngành điện đang tư vấn, hướng dẫn khách hàng tại Công ty Điện lực Bình Phú sáng 17.11 Ảnh: QUỲNH TRÂN

Vì vậy, để đảm bảo việc cung cấp điện luôn được thông suốt, EVNHCMC đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp vào dịp chạy nước rút dịp cuối năm, như: Quản lý kỹ thuật và bảo dưỡng thiết bị theo phương pháp hiện đại (CBM); nâng cao độ tin cậy lưới điện bằng công nghệ bảo dưỡng hiện đại; triển khai công tác quản lý, theo dõi tình trạng, sửa chữa và bảo dưỡng vật tư thiết bị lưới phân phối 22 kV theo phương pháp CBM (bảo dưỡng dựa trên tình trạng thiết bị) không gây mất điện.

Tiếp tục tăng cường bảo vệ hành lang an toàn lưới điện và đặc biệt nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM trong việc triển khai tuyên truyền nhiều giải pháp tiết kiệm điện đến từng khách hàng của EVNHCMC.