Ngành du lịch 'khát' nhân lực trẻ giỏi, biết dùng AI và... chụp ảnh đẹp

Ngành "khát" nhân lực trẻ

Chia sẻ tại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Trường CĐ Du lịch Sài Gòn ngày 6.11, thạc sĩ Ngô Thị Quỳnh Xuân, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết trong giai đoạn dịch Covid-19, du lịch từng rơi vào giai đoạn "tận đáy", cực kỳ khó khăn. "Phụ huynh và xã hội rất hoang mang khi con em quyết định chọn ngành du lịch để học, hoạt động tuyển sinh của trường có thời điểm chỉ đạt 50% chỉ tiêu", thạc sĩ Xuân chia sẻ.

Thạc sĩ Xuân cũng cho biết, sau đại dịch, ngành du lịch phục hồi nhanh, hoạt động đào tạo cũng dần khởi sắc. "Sau dịch Covid-19 có một sự biến chuyển lực lượng nhân sự trong ngành du lịch. Những anh chị lâu năm trong ngành đã chuyển đổi sang những ngành nghề khác. Đây chính là một cơ hội cho những thế hệ trẻ sau này", thạc sĩ Xuân nói với phóng viên.

Bà Nguyễn Thị Trúc Mai, Phó tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư thương mại du lịch quốc tế InterTravel, cho biết ngành du lịch hiện đang rất "khát" nhân lực, các doanh nghiệp liên tục tuyển dụng nhân sự từ các trường ĐH, CĐ nhưng chưa bao giờ đủ.

Thạc sĩ Ngô Thị Quỳnh Xuân cho biết trong giai đoạn dịch Covid-19, du lịch từng rơi vào thời kỳ khó khăn nhất ẢNH: YẾN THI

"Các doanh nghiệp rất cần nguồn nhân lực trẻ, đặc biệt ở bộ phận kinh doanh. Không chỉ doanh nghiệp lớn mà cả những doanh nghiệp vừa và nhỏ đều có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho vị trí này", bà Mai nói thêm.

Theo bà Mai, sinh viên tốt nghiệp các trường đào tạo du lịch có lợi thế về kiến thức nền tảng, sự năng động và khả năng tiếp cận công nghệ. Tuy nhiên, điểm còn thiếu chủ yếu là kinh nghiệm thực tế. Tuy nhiên, các bạn trẻ sẽ được hướng dẫn, hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm từ những người đi trước.

Ở lĩnh vực nhà hàng khách sạn, thạc sĩ Trần Văn Chức, giám sát nhà hàng Majestic, cũng nhận định nguồn nhân lực hiện vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu thị trường. Theo ông, trong bối cảnh du lịch phục hồi và công nghệ ngày càng được ứng dụng, người lao động không chỉ cần kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ mà còn phải liên tục bổ sung kỹ năng để thích ứng.

Ông Chức đặc biệt nhấn mạnh vai trò của ngoại ngữ và kỹ năng giao tiếp. Đối với ngành dịch vụ, người lao động thường xuyên tiếp xúc với khách hàng nên cần tự tin trong giao tiếp, biết ứng xử linh hoạt và xử lý các tình huống phát sinh. Đây cũng là những yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng phục vụ.

Biết AI và... chụp ảnh đẹp là điểm cộng rất lớn

Không chỉ thiếu nhân lực đáp ứng nhu cầu tuyển dụng, ngành du lịch còn đang có nhiều thay đổi trong yêu cầu đối với từng vị trí việc làm. Theo bà Trúc Mai, doanh nghiệp hiện rất cần những lao động trẻ có khả năng tiếp cận và ứng dụng AI vào công việc.

"Chẳng hạn, trong hoạt động lữ hành, AI có thể hỗ trợ nhân viên thiết kế chương trình tour, xây dựng hình ảnh sản phẩm, trình bày lịch trình và chuẩn bị các slide chuyên nghiệp để giới thiệu, thuyết trình, đấu thầu tour. Những công cụ này giúp sản phẩm du lịch trở nên trực quan, hấp dẫn hơn đối với khách hàng", bà Mai chia sẻ.

Đáng chú ý, ngay cả hướng dẫn viên cũng cần trang bị thêm những kỹ năng bổ trợ như chụp ảnh, quay video và dựng clip. Hiện nay, du khách hiện không chỉ muốn tham quan, khám phá mà còn có chụp ảnh đẹp và chia sẻ để "sống ảo" trên mạng xã hội. Vì vậy, hướng dẫn viên biết hỗ trợ khách chụp ảnh, quay video sẽ là "điểm cộng" rất lớn.

Trường CĐ Du lịch Sài Gòn và 3 cá nhân được trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vì có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch giai đoạn 2021–2025 ẢNH: YẾN THI

Trong khi đó, đối với nhân sự nhà hàng, khách sạn, ông Trần Văn Chức cho rằng ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp và chuyên môn vẫn là những nền tảng không thể thiếu. Người lao động cũng cần chủ động học tập, nâng cao trình độ để có cơ hội phát triển lên các vị trí quản lý.

Trước những thay đổi này, các cơ sở đào tạo cũng phải điều chỉnh chương trình để đáp ứng yêu cầu thực tế. Thạc sĩ Quỳnh Xuân cho biết nhà trường đang định hướng đưa năng lực số vào từng môn học, module, đồng thời chú trọng đào tạo về du lịch xanh và phát triển bền vững. Mục tiêu là cung cấp cho doanh nghiệp đội ngũ nhân lực giỏi nghề, giỏi ngoại ngữ, có thái độ tốt, năng lực số và tinh thần khởi nghiệp.