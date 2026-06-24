Ngành thuế điểm danh 5 thủ đoạn gian lận về hóa đơn điện tử

Thuế tỉnh Đắk Lắk vừa cảnh báo tới người nộp thuế về 5 hành vi vi phạm phổ biến về hóa đơn điện tử mà ngành thuế đã nhận diện rõ.

Lợi dụng sự thông thoáng của chính sách pháp luật, hành vi mua - bán hóa đơn trái phép vẫn diễn ra với nhiều thủ đoạn tinh vi ẢNH: TN

Thứ nhất là mua - bán hóa đơn khống. Trong trường hợp này, doanh nghiệp thường không phát sinh hoạt động mua - bán hàng hóa, dịch vụ thực tế nhưng lập hóa đơn để bán cho các tổ chức, cá nhân khác nhằm hợp thức hóa chi phí, tăng khấu trừ thuế giá trị gia tăng hoặc giảm thu nhập chịu thuế.

Thứ 2 là sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp "ma". Ở hành vi này, các đối tượng thường thành lập nhiều doanh nghiệp chỉ nhằm mục đích mua - bán hóa đơn, không có hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế, không có kho bãi, lao động, tài sản cố định nhưng phát hành hóa đơn với doanh số lớn.

Sau thời gian ngắn hoạt động, các doanh nghiệp này sẽ chuyển sang các trạng thái: ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế; tạm ngừng hoạt động; không hoạt động tại địa chỉ đăng ký nhằm che giấu hành vi vi phạm, gây khó khăn cho công tác truy vết, xác minh và xử lý của cơ quan thuế.

Thứ 3 là lập hóa đơn sai lệch giá trị giao dịch. Cụ thể, một số doanh nghiệp nâng khống giá trị hàng hóa, dịch vụ nhằm tăng chi phí; tăng số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ; nâng số thuế đề nghị hoàn; hợp thức hóa doanh thu.

Thứ 4 là tạo lập chuỗi giao dịch giả. Các đối tượng thường tạo sự liên kết các doanh nghiệp với nhau thành chuỗi mua - bán khép kín nhằm hợp thức hóa dòng hàng, tạo vòng quay hóa đơn, tạo đầu vào hợp pháp cho hồ sơ hoàn thuế, che giấu nguồn gốc hàng hóa.

Một số lĩnh vực có rủi ro cao ở hành vi này là: điện thoại, linh kiện điện tử; tinh bột sắn, nông sản; vật liệu xây dựng; cát, đá, sỏi; than và khoáng sản.

Cuối cùng là gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng. Đây là hành vi có mức độ rủi ro cao, thường gắn với việc sử dụng hóa đơn đầu vào không hợp pháp để hợp thức hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng.

Tăng phối hợp trong truy vết dòng tiền

Hiện nay, một trong những ứng dụng quan trọng đang được ngành thuế triển khai là cảnh báo xuất hóa đơn theo hệ số K.

Đây là giải pháp sử dụng dữ liệu hóa đơn điện tử kết hợp với các chỉ báo rủi ro để phát hiện sớm các trường hợp có dấu hiệu xuất hóa đơn không phù hợp với năng lực và đặc điểm hoạt động thực tế của doanh nghiệp.

Ngoài ra, ngành thuế cũng đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động hóa việc phát hiện các hành vi bất thường. AI sẽ giúp thiết lập các mô hình cảnh báo sớm, hỗ trợ lựa chọn chính xác đối tượng cần thanh tra, kiểm tra...

Theo đại diện Cục Thuế (Bộ Tài chính), các hành vi gian lận hóa đơn, hoàn thuế giá trị gia tăng thường gắn với nhiều dữ liệu, địa bàn, chủ thể và nhiều khâu trong chuỗi giao dịch, không thể xử lý hiệu quả nếu chỉ dựa vào nỗ lực của một cơ quan riêng lẻ.

Để xử lý triệt để vấn nạn gian lận hóa đơn, cần tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cơ quan thuế với các cơ quan như: công an, hải quan, ngân hàng, đăng ký kinh doanh, viện kiểm sát, tòa án... trong chia sẻ thông tin, xác minh giao dịch, truy vết dòng tiền, đối chiếu luồng hàng, chuyển tin báo, chuyển hồ sơ kiến nghị khởi tố và xử lý vi phạm theo quy định.