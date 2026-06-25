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Kinh tế

Ngành thuế kiểm soát gian lận hóa đơn qua hệ số K thế nào?

Đan Thanh
Đan Thanh

Để phát hiện gian lận hóa đơn điện tử, một trong những công cụ then chốt ngành thuế đang áp dụng là cảnh báo theo hệ số K. Những lĩnh vực thường bị cảnh báo là thương mại, xây dựng, bất động sản.

Cảnh báo xuất hóa đơn theo hệ số K là giải pháp sử dụng dữ liệu hóa đơn điện tử kết hợp với các chỉ báo rủi ro để phát hiện sớm các trường hợp có dấu hiệu xuất hóa đơn không phù hợp với năng lực và đặc điểm hoạt động thực tế của doanh nghiệp.

Ngành thuế kiểm soát gian lận hóa đơn qua hệ số K thế nào? - Ảnh 1.

Lợi dụng sự thông thoáng của chính sách pháp luật, nạn gian lận hóa đơn vẫn diễn ra với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi

ẢNH: TN

Thông tin chi tiết về công cụ này, Thuế cơ sở 9 tỉnh Quảng Ngãi cho biết, công thức tính hệ số K như sau: K = tổng giá trị hàng hóa bán ra : (hàng tồn kho + hàng mua vào).

Về ngưỡng cảnh báo: khi K vượt ngưỡng quy định, hệ thống tự động phát cảnh báo đến cơ quan thuế.

Những lĩnh vực kinh doanh thường bị cảnh báo hệ số K gồm: thương mại, xây dựng và bất động sản.

Những hành vi kích hoạt cảnh báo cụ thể như sau: xuất hóa đơn khống hoặc hợp thức hóa giao dịch bất hợp pháp; doanh thu ngành nghề không thuộc đăng ký kinh doanh; chênh lệch lớn giữa hàng bán ra và hàng tồn kho.

Khi K vượt ngưỡng, cơ quan thuế sẽ tiến hành 3 bước: cảnh báo và yêu cầu giải trình để kiểm tra tính hợp lý của hóa đơn và hàng tồn kho; kiểm tra thực tế tại cơ sở, xác minh hàng tồn kho và đối chiếu hóa đơn; tạm ngừng sử dụng hóa đơn điện tử nếu phát hiện gian lận hoặc xuất khống hóa đơn.

Cơ quan thuế lưu ý, để tránh bị cảnh báo sai, doanh nghiệp cần cập nhật ngành nghề kinh doanh khi có thay đổi, khai báo chính xác trên hệ thống thuế; phải quản lý hàng tồn kho chặt chẽ, đảm bảo số liệu tồn kho khớp với khai báo.

Các biện pháp xử lý quan trọng khác là báo cáo, giải trình kịp thời, cung cấp chứng từ ngay khi nhận cảnh báo; tuân thủ hóa đơn điện tử, phát hành đúng giá trị, thời điểm giao dịch; tránh xuất khống.

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