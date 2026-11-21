Ngày 21.11, tại Cà Mau, Bộ Nông nghiệp - Môi trường phối hợp UBND tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị phát triển ngành tôm nước lợ năm 2026, triển khai kế hoạch sản xuất năm 2027.

Theo báo cáo của 22 tỉnh, thành phố có nuôi tôm nước lợ, năm 2026, tổng diện tích thả nuôi đạt hơn 759.500 ha, gồm hơn 637.400 ha tôm sú và hơn 122.100 ha tôm thẻ chân trắng. Sản lượng ước đạt 1,47 triệu tấn, tăng gần 5%, trong đó tôm sú đạt 450.000 tấn, tôm thẻ chân trắng khoảng 1,02 triệu tấn.

Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục là vùng nuôi tôm trọng điểm với khoảng 711.000 ha, chiếm gần 94% diện tích cả nước; sản lượng gần 1,3 triệu tấn, chiếm gần 88%.

Ngành tôm Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu 4,6 - 4,7 tỉ USD năm 2027 ẢNH: G.B

Số liệu từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), trong 10 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu tôm đạt khoảng 4,22 tỉ USD, tăng 9% so với cùng kỳ. Trung Quốc và Hồng Kông là thị trường xuất khẩu lớn nhất, đạt hơn 1,42 tỉ USD, tiếp đến là Hoa Kỳ với 563,1 triệu USD, Nhật Bản 503,4 triệu USD và EU 461,4 triệu USD.

Dù đạt kết quả tích cực, ngành tôm vẫn đối mặt với những hạn chế kéo dài. Sản xuất còn nhỏ lẻ, hạ tầng vùng nuôi chưa đồng bộ, chất lượng con giống và khả năng truy xuất nguồn gốc chưa được kiểm soát thống nhất.

Đáng chú ý, nhu cầu tôm giống cả nước khoảng 150 - 160 tỉ con mỗi năm, trong khi nguồn tôm bố mẹ vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu và khai thác tự nhiên. Trong 10 tháng năm 2026, cả nước nhập 72.763 con tôm sú bố mẹ và 136.183 con tôm thẻ chân trắng bố mẹ.

Sau hợp nhất với Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau có khoảng 417.800 ha nuôi tôm ẢNH: GB

Năm 2027, ngành tôm nước lợ đặt mục tiêu diện tích nuôi đạt 755.000 ha, gồm 630.000 ha tôm sú và 125.000 ha tôm thẻ chân trắng. Sản lượng phấn đấu đạt 1,5 triệu tấn, trong đó tôm sú khoảng 450.000 tấn, tôm thẻ chân trắng 1,05 triệu tấn; kim ngạch xuất khẩu đạt 4,6 - 4,7 tỉ USD.

Ông Võ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp - Môi trường, nhìn nhận ngành tôm Việt Nam duy trì đà tăng trưởng tích cực, nhưng vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần giải quyết ẢNH: G.B

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp - Môi trường, nhìn nhận ngành tôm Việt Nam duy trì đà tăng trưởng tích cực trong năm 2026, nhưng vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần giải quyết. Giá thành sản xuất cao, tỷ lệ nuôi thành công chưa ổn định, nguồn giống chất lượng cao còn hạn chế, hạ tầng vùng nuôi chưa đồng bộ, cùng những rủi ro về môi trường và dịch bệnh là các vấn đề ngành tôm đang đối mặt. Sản xuất nhỏ lẻ, phân tán và liên kết thiếu bền vững cũng làm hạn chế khả năng cạnh tranh.

Thứ trưởng Võ Văn Hưng nhấn mạnh, tăng trưởng ngành tôm không thể chỉ dựa vào mở rộng diện tích hay gia tăng sản lượng, mà phải dựa trên năng suất, chất lượng, hiệu quả, khoa học công nghệ và giá trị gia tăng.

Điều quan trọng không chỉ là sản xuất được bao nhiêu tôm, mà còn phải giảm giá thành, nâng cao thu nhập cho người nuôi, tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và khẳng định vị thế sản phẩm tôm Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Ông Hồ Thanh Thủy, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, cho rằng tiềm năng ngành tôm của tỉnh còn rất lớn nhưng chưa khai thác tương xứng ẢNH: G.B

Ông Hồ Thanh Thủy, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau nhìn nhận tiềm năng và lợi thế của ngành tôm địa phương còn rất lớn, nhưng hiệu quả khai thác chưa tương xứng. Cà Mau xác định phát triển ngành tôm theo hướng hiện đại, sinh thái, hiệu quả và bền vững, trở thành trung tâm lớn của cả nước về sản xuất, chế biến và xuất khẩu tôm có giá trị gia tăng cao.

Hiện tỉnh đã hình thành 48 chuỗi liên kết với khoảng 38.169 ha tham gia liên kết, chứng nhận, trong đó có các mô hình tôm - rừng, tôm - lúa gắn với chứng nhận sinh thái, hữu cơ và liên kết tiêu thụ.

Thứ trưởng Võ Văn Hưng cho rằng, sau sáp nhập với Bạc Liêu, Cà Mau có thêm không gian phát triển để hình thành trung tâm công nghiệp tôm hiện đại, kết hợp lợi thế tôm sinh thái, tôm - rừng, tôm - lúa với nuôi công nghệ cao, chế biến và xuất khẩu.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp - Môi trường mong muốn Cà Mau không chỉ phát huy vai trò địa phương dẫn đầu về quy mô sản xuất, mà còn tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển chuỗi giá trị và xây dựng thương hiệu tôm Việt Nam.