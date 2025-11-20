Ngập lụt ở Khánh Hòa, Đắk Lắk: Bằng mọi cách đưa người dân đến nơi an toàn

Công điện nêu, hiện nay, lũ trên các sông ở Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai đang ở mức cao, một số nơi ở Đắk Lắk, Khánh Hòa đã vượt mức lũ lịch sử.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, ngày 20 - 21.11, các khu vực trên còn tiếp tục có mưa to đến rất to; lũ trên sông Ba, sông Kôn vẫn duy trì ở mức cao; lũ trên các sông ở Khánh Hòa tiếp tục lên; tình trạng ngập lụt sâu sẽ tiếp tục xảy ra nghiêm trọng trên diện rộng (do hiện nay thủy triều ở mức cao).

Lực lượng hải quân hỗ trợ người dân sơ tán đến nơi an toàn ẢNH: HUY CÔNG

Để tập trung ứng phó mưa lũ đặc biệt lớn, bảo đảm an toàn tính mạng người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản nhà nước và nhân dân, Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ ứng trực, chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình diễn biến thời tiết; đặc biệt, lũ trên sông Ba, sông Kôn đang duy trì ở mức rất cao và các sông ở Khánh Hòa.

Điều động lực lượng, phương tiện tối đa, bằng mọi biện pháp tiếp cận ngay khu dân cư bị ngập sâu, chia cắt, cô lập, sạt lở để kịp thời di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn và khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, sẵn sàng ứng phó với những kịch bản xấu nhất, không để bị động, bất ngờ.

Chủ động cùng chính quyền và nhân dân cung ứng, tiếp tế kịp thời lương thực, thực phẩm cho người dân (trong đó ưu tiên tiếp tế các thực phẩm có thể sử dụng được ngay như lương khô, bánh mỳ, bơ, sữa...) không để người dân bị đói, bị rét, thiếu nước uống; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ.

Bộ Quốc phòng giao Quân khu 5 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền và Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố phối hợp cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện phương châm "4 tại chỗ", theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, điều động lực lượng, phương tiện bằng mọi biện pháp tiếp cận ngay các khu dân cư bị ngập sâu, chia cắt, cô lập, sạt lở để kịp thời di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Các đơn vị quân đội đưa người dân bị cô lập do nước lũ tại Khánh Hòa đến nơi an toàn ẢNH: QCHQ

Bộ đội căng mình hỗ trợ dân vùng lũ Gia Lai

Tiếp tục rà soát, kịp thời phát hiện, cảnh báo và chủ động tổ chức sơ tán, di dời toàn bộ nhân dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là những khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét, ngập lụt sâu; bố trí lực lượng chốt chặn, kiểm soát, hướng dẫn giao thông, không để người dân đi qua các khu vực nguy hiểm, không bảo đảm an toàn, nhất là trên các tuyến giao thông có nguy cơ xảy ra sạt lở đất đá, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết.

Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, dự trữ đầy đủ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cần thiết tại các khu vực trọng điểm, xung yếu được xác định có nguy cơ cao xảy ra chia cắt do sạt lở, ngập lụt; triển khai phương án tiếp tế bổ sung khi xảy ra tình huống chia cắt kéo dài nhiều ngày, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt cho công tác chỉ đạo, điều hành.

Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia khắc phục hậu quả và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn đóng quân.

Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương nơi đóng quân tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất.

Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh đoàn 18 sẵn sàng lực lượng, phương tiện thực hiện bay tìm kiếm cứu nạn; vận chuyển lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm đến các khu vực bị ngập sâu, chia cắt, cô lập khi có lệnh.