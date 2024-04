Ngày 11.4, Hải Phòng sẽ cưỡng chế đối với hộ dân không chịu bàn giao mặt bằng

UBND H.An Dương (TP.Hải Phòng) chiều 9.4 đã họp lên phương án cưỡng chế đối với hộ bà Phạm Thị Thu Trang (37 tuổi, trú tại 45/143 Tôn Đức Thắng, P.Trần Nguyên Hãn, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng), hộ dân duy nhất đến thời điểm này cố tình không chấp hành việc bàn giao đất, bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư, nhà thầu thi công dự án nút giao thông khác mức tại ngã tư Tôn Đức Thắng - Máng Nước - QL5 trên địa bàn xã An Đồng.

Thửa đất của bà Phạm Thị Thu Trang nằm trong diện thu hồi triển khai dự án nút giao thông khác mức tại ngã tư Tôn Đức Thắng - Máng Nước - QL5 trên địa bàn xã An Đồng (H.An Dương, TP.Hải Phòng) sẽ bị cưỡng chế, thu hồi vào ngày 11.4 GIANG LINH

Ông Lê Văn Cường, Phó chủ tịch UBND H.An Dương, cho biết lượng chức năng của huyện thực hiện cưỡng chế vào sáng 11.4.

Trước đó, ngày 14.12.2022, UBND H.An Dương ban hành các thông báo thu hồi 24.454,9 m2 đất của 3 tổ chức và 139 hộ dân (gồm 85 hộ dân có đất ở và 54 hộ dân sử dụng đất hành lang giao thông) phục vụ dự án. Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ cho các tổ chức và cá nhân nói trên được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt là 106,9 tỉ đồng. 12/139 hộ dân đủ điều kiện được bố trí tái định cư theo luật định.

Sau khi triển khai thông báo thu hồi đất, đến nay đã có 84/85 hộ dân chấp hành nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư và nhà thầu thi công dự án. Tuy nhiên, còn hộ dân duy nhất là hộ bà Phạm Thị Thu Trang không chịu nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng mặc dù giá đất bồi thường được UBND TP.Hải Phòng phê duyệt sát với giá đất thị trường đang giao dịch vào thời điểm triển khai dự án.

Hộ bà Trang có 2 thửa đất tại đường Máng Nước, xã An Đồng (H.An Dương) nằm trong diện thu hồi với tổng diện tích đất bị thu hồi là 84,5 m2.

Ngày 7.11.2023, UBND H.An Dương ban hành Quyết định số 2871/QĐ-UBND phê duyệt phương án bồi thường về đất cho hộ bà Trang là hơn 2,817 tỉ đồng (tương đương giá đất hơn 33 triệu đồng/m2) và bồi thường tài sản, vật kiến trúc trên 2 thửa đất nói trên cho Công ty cổ phần Thế Giới Di Động (đơn vị có quyền lợi liên quan) là hơn 819 triệu đồng vì căn cứ trên hồ sơ, tài liệu mà phía Công ty cổ phần Thế Giới Di Động cung cấp đây là công trình do đơn vị này xây dựng sau khi thuê mặt bằng của bà Trang...

Về việc bố trí đất tái định cư, UBND H.An Dương khẳng định, bà Phạm Thị Thu Trang không đủ điều kiện giao đất tái định cư do bà Trang không ăn ở, sinh hoạt tại thửa đất bị thu hồi và diện tích đất ngoài chỉ giới thu hồi để thực hiện dự án vẫn đủ diện tích để xây dựng nhà ở theo luật định.

Tuy nhiên, sau rất nhiều lần gửi thông báo, giấy mời nhưng bà Phạm Thị Thu Trang không phối hợp với cơ quan chức năng của H.An Dương để làm việc.

Ngày 10.8.2023, đơn vị thi công tháo dỡ khung nhà cửa hàng Điện Máy Xanh sau khi chủ cửa hàng điện máy đã dọn hết hàng hóa đi nơi khác, bàn giao lại cho chủ đầu tư, đơn vị thi công để thực hiện dự án nút giao thông khác mức. Ít ngày sau, bà Trang gửi đơn ra cơ quan công an tố đơn vị tháo dỡ đã hủy hoại tài sản của gia đình bà và làm mất nhiều tài sản có giá trị (30 triệu đồng để trong két sắt, ti vi, tủ lạnh…).

Sau nhiều tháng vào cuộc xác minh, ngày 10.12.2023, Cơ quan CSĐT Công an H.An Dương ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến đơn thư tố cáo của bà Phạm Thị Thu Trang với lý do toàn bộ tài sản gắn liền trên thửa đất số 07 và 08, tờ bản đồ số 15, thôn Cái Tắt (xã An Đồng, H.An Dương) thuộc quyền sở hữu của Công ty cổ phần Thế Giới Di Động.

Trước đó, bà Trang làm hợp đồng cho Công ty cổ phần Thế Giới Di Động thuê 2 lô đất nói trên để xây dựng cửa hàng kinh doanh, với thời hạn từ ngày 1.5.2023 đến ngày 31.3.2024. Khi nhà chức trách triển khai thực hiện dự án nút giao thông khác mức, Công ty cổ phần Thế Giới Di Động nhận được thông báo, đã di chuyển toàn bộ hàng hóa đi nơi khác, bên trong không còn bất cứ tài sản...