Ngày 20.10 và vấn đề phụ nữ hôm nay

"Chúng ta làm cách mạng là để tranh lấy quyền bình đẳng, trai gái đều mang quyền như nhau". Hơn thế nữa, Bác Hồ thường xuyên nhắc nhở các cấp ủy Đảng, chính quyền phải chăm lo đào tạo, bồi dưỡng và cất nhắc cán bộ nữ tham gia các vị trí lãnh đạo từ cơ sở đến Trung ương, đồng thời lên án những tư tưởng hẹp hòi, trọng nam khinh nữ hay thói bạo lực gia đình.

Tôi nghĩ, những lời răn dạy của Bác Hồ như vậy là rất đầy đủ, trên hình thái vĩ mô, chúng ta cứ theo lời dạy của Bác mà làm, chắc chắn sẽ không bị sai sót.

Nhưng chúng ta đang sống ở thế kỷ 21, lại đang quyết tâm vươn lên ngang tầm quốc tế không chỉ về kinh tế mà còn về văn hóa, về lối sống, về thực hiện quyền bình đẳng nam - nữ. Ngày 20.10 hằng năm nhắc nhở chúng ta phải thực hiện tốt nhất những điều đó.

Phụ nữ bây giờ, kể từ các em Gen Z trở lên, đều sống rất hiện đại, họ theo kịp trào lưu sống của phụ nữ thế giới. Nhưng như thế vẫn là chưa đủ. Với con người Việt Nam, dù là nam hay nữ, đều phải biết sống nhân ái, sống vì người khác, sống có ích cho cộng đồng, cho xã hội.

Rất nhiều tấm gương phụ nữ sống tốt đời đẹp đạo đức, họ vươn lên bằng vẻ đẹp tâm hồn, bằng lối sống vì mọi người, họ khiến chúng ta không chỉ cảm phục mà còn muốn học theo họ, để mỗi chúng ta dù là nam hay nữ đều có lối sống đẹp. Một xã hội như vậy là xã hội hạnh phúc, "người yêu người sống để yêu nhau" như một câu thơ Tố Hữu.

Ngày 20.10 là dịp nhìn lại vai trò, quyền bình đẳng và những đóng góp của phụ nữ Việt Nam trong đời sống hiện đại ẢNH: TẠO BỞI CHATGPT

Bây giờ, các em Gen Z nhiều khi có lối sống khác biệt, lối sống ấy không vi phạm đạo đức, nhưng nhiều người lớn tuổi nhìn vào đó thấy lạ. Tôi nghĩ, các em cứ sống như vậy, không sao cả, mỗi thời mỗi khác, lớp già chúng tôi sống khác, lớp trẻ bây giờ sống khác, chẳng sao cả. Miễn là tất cả chúng ta đều vì nhân dân, vì Tổ quốc mà sống hết mình, phục vụ hết mình cho đất nước chúng ta.

Tôi nghĩ, bây giờ là thời của trí tuệ nhân tạo, nhưng không trí tuệ nhân tạo nào thay được con người, dù thay được trí tuệ nhưng không thể thay được xúc cảm, không thể thay được đạo đức sống của con người.

Ngày 20.10 nhắc nhở chúng ta phải biết quan tâm tới những người mẹ của chúng ta, những người chị gái hay em gái của chúng ta. Phải bắt đầu từ tình yêu thương trong gia đình, rồi sẽ đến tình yêu nhân dân, yêu Tổ quốc. Những lời Bác Hồ dạy mãi mãi in sâu trong lòng chúng ta, vì những lời dạy ấy là đúng đắn, là chân lý.

Như thế, vấn đề phụ nữ Việt Nam hôm nay rất đa dạng, nhưng không hề phức tạp. Chúng ta vui vì sự đa dạng này, vì đó chính là tự do.