Ngày 20.11, người làm trong ngành giáo dục ở Đồng Nai được hỗ trợ 1 triệu đồng

HĐND thành phố Đồng Nai khóa 1 (nhiệm kỳ 2026 - 2031) đã thông qua nghị quyết về việc hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo và người lao động ngành giáo dục (trên địa bàn thành phố Đồng Nai) nhân ngày 20.11 - Nhà giáo Việt Nam.

Giảng viên Trường cao đẳng y tế Đồng Nai giới thiệu về cơ thể người tại ngày hội Tư vấn mùa thi năm 2026 do Báo Thanh Niên tổ chức tại Trường đại học Đồng Nai ẢNH: LÊ LÂM

Theo nghị quyết đã thông qua vào ngày 11.11, thành phố Đồng Nai sẽ chi hỗ trợ 1 triệu đồng/người/năm đối với những người làm trong ngành giáo dục. Bao gồm: Cán bộ, công chức và người lao động đang công tác tại Sở GD-ĐT Đồng Nai, công chức có quyết định phân công trực tiếp tham mưu lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại phòng Văn hóa - Xã hội thuộc UBND các xã, phường; cán bộ, viên chức, nhà giáo và người lao động đang công tác tại Trường Chính trị thành phố, trung tâm bồi dưỡng chính trị xã, phường.

Nhà giáo, viên chức và người lao động đang công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học (bao gồm các cơ sở trực thuộc T.Ư) thuộc loại hình công lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố được thành lập, cho phép thành lập, cấp phép hoạt động của cấp có thẩm quyền theo quy định.

Theo UBND thành phố Đồng Nai, ngày 20.11 hằng năm được xác định là Ngày Nhà giáo Việt Nam (từ năm 1982) nhằm thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đội ngũ nhà giáo, khẳng định vị trí, vai trò của nhà giáo trong sự nghiệp giáo dục và truyền thống tôn trọng, quý trọng nhà giáo của dân tộc. Đây cũng là dịp để các cấp, các ngành ghi nhận, động viên và tôn vinh những đóng góp của đội ngũ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Hiện toàn thành phố có trên 73.000 người công tác trong trong ngành giáo dục. Trong thời gian qua, các cơ sở giáo dục, nhà giáo trên địa bàn thành phố luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc, kịp thời của các cấp ủy Đảng và chính quyền trong ngày 20.11. Nhưng với số lượng lớn như trên, cần sự quan tâm nhiều hơn, đặc biệt hơn để đảm bảo sự bao phủ, bao trùm toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Theo nghị quyết được thông qua, việc chi tiền hỗ trợ thầy cô giáo, người làm trong ngành giáo dục sẽ được thành phố Đồng Nai hoàn thành ngay trước hoặc trong ngày 20.11 hằng năm. Dự kiến tổng số tiền để thực hiện là trên 73 tỉ đồng/năm.