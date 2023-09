Ngày 22.9 xét xử vụ cán bộ ngân hàng lái xe Mercedes tông chết người rồi bỏ chạy

Ngày 21.9, TAND tỉnh Khánh Hòa cho biết vào lúc 8 giờ ngày 22.9 sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Duy Bình (51 tuổi, trú P.Lộc Thọ, TP.Nha Trang) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".



Chiếc xe Mercedes do ông Bình điều khiển gây tai nạn xong bỏ chạy CACC

Theo cáo trạng, Ngô Duy Bình là trưởng phòng giao dịch ngân hàng có làm đơn xin nghỉ phép và xin tạm hoãn hợp đồng vì lý do sức khỏe. Sáng 3.3, ông Bình đến ngân hàng để bàn giao công việc. Khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, Ngô Duy Bình đi ăn trưa cùng đồng nghiệp và uống bia. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, do có việc gia đình nên ông Bình điều khiển xe ô tô Mercedes – Benz E200 màu nâu, BS 79A-093.02 theo đường Võ Nguyên Giáp đi về TP.Nha Trang (hướng Diên Khánh - Nha Trang).



Khi đi đến đoạn đường thuộc thôn Võ Kiện, xã Diên An, H.Diên Khánh, do thiếu quan sát nên Ngô Duy Bình để gương chiếu hậu bên phải và mặt ngoài cửa trước xe ô tô va chạm với tay lái bên trái và gác chân sau bên trái của xe mô tô BS 79Z1-445.91 do ông Gelinas Guy (quốc tịch Canada) điều khiển, chở vợ là bà Đoàn Thị Vân Anh và con gái là Gelinas Any đang lưu thông cùng chiều phía trước. Hậu quả va chạm làm xe mô tô và người trên xe mô tô ngã xuống đường.

Khi xảy ra va chạm, nghe tiếng động bên phải hông xe ô tô, Bình biết xe ô tô đã va chạm với xe mô tô nhưng không dừng lại mà tiếp tục lái xe ô tô đi thẳng và rời khỏi hiện trường. Sau va chạm, bà Đoàn Thị Vân Anh sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong; ông Gelinas Guy bị thương được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu và điều trị.

Đến ngày 7.3, Ngô Duy Bình đã đến Cơ quan CSĐT Công an H.Diên Khánh khai nhận hành vi phạm tội.

Kết luận giám định pháp y về thương tích xác định ông Gelinas Guy bị thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 35%; nồng độ Ethanol trong máu là 43,72mg/100ml.

Về dân sự, bà Đoàn Thị Ngọc Trúc Quỳnh (người thân của bà Đoàn Thị Vân Anh) yêu cầu bồi thường 100.000 USD (tương đương 2,3 tỉ đồng Việt Nam). Ngô Duy Bình đã bồi thường 50 triệu đồng và đồng ý bồi thường thêm 550 triệu đồng nhưng đại diện bị hại chưa chấp nhận.

Ốp gương chiếu hậu của ô tô Mercedes rơi tại hiện trường CACC

Đối với ông Gelinas Guy, ngày 1.6, Công an H.Diên Khánh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi: Điều khiển xe đi không đúng làn đường, không có giấy phép lái xe, có nồng độ cồn trong máu (nhưng chưa vượt quá 50mg/100ml) với số tiền 4,5 triệu đồng.

Đối với bị cáo Ngô Duy Bình, đã có hành vi sử dụng bia ngay trước khi điều khiển xe ô tô gây tai nạn nhưng do đến ngày 7.3 (4 ngày sau khi xảy ra tai nạn) mới đến công an trình diện nên không xác định được nồng độ cồn để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.