Ngày 30.4 ghi dấu lịch sử hướng tới tương lai

H ỌC TẬP TỐT, SỐNG CÓ KHÁT VỌNG

Đó là lời tự nhắc mình của Lê Ngọc Nam Phương, học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM. Nam Phương cũng là gương mặt vinh dự đạt các danh hiệu như Học sinh 3 tốt cấp T.Ư năm 2024; Tài năng trẻ TP.HCM 2024; Học sinh 3 tốt cấp TP năm 2024.

Đồng thời, trong năm học 2024 - 2025 này, Nam Phương đạt nhiều giải thưởng ấn tượng như: giải nhì Nghiên cứu khoa học cấp TP; giải thưởng lớn nhất Grand Prix Award và huy chương vàng tại kỳ thi Advanced Innovation Global Competition AIGC Singapore; huy chương vàng kỳ thi The 9th International Invention Innovation Competition in Canada, iCAN 2024; huy chương bạc kỳ thi Indonesia International IOT Olympiad (I3O) 2024; huy chương bạc môn toán International STEM Olympiad vòng Grand Finals tại ĐH New York, Mỹ… và nhiều giải thưởng khác trong học tập, nghiên cứu khoa học, công tác xã hội.

Lê Ngọc Nam Phương ẢNH: NVCC

Nam Phương tâm niệm rằng Đại thắng mùa xuân 1975 là kết quả của biết bao hy sinh, mất mát, của hàng triệu người con VN đã ngã xuống, cống hiến tuổi xuân, máu xương để bảo vệ độc lập dân tộc. Mỗi lần nhìn lại chặng đường lịch sử hào hùng ấy, Phương vô cùng tự hào và biết ơn thế hệ cha anh đi trước. Họ đã sống, chiến đấu với lòng dũng cảm phi thường, với niềm tin sắt đá vào ngày toàn thắng.

"Là học sinh thành phố mang tên Bác, được sống giữa đất nước hòa bình, được tạo những điều kiện tốt nhất trong học tập, nghiên cứu, ngày 30.4 nhắc nhở tôi phải trân trọng cuộc sống hòa bình hôm nay, phải sống có trách nhiệm, sống có khát vọng, không ngừng học tập, rèn luyện và đóng góp cho quê hương, đất nước. Đó là cách tốt nhất để tưởng nhớ và tiếp nối tinh thần của thế hệ đã làm nên chiến thắng lịch sử", Nam Phương bộc bạch.