Ngày 4.2 có 11.586 ca mắc Covid-19 ghi nhận trong nước

Theo thông báo của Bộ Y tế, từ 16 giờ ngày hôm qua 3.2 đến 16 giờ hôm nay, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 11.594 ca nhiễm mới, trong đó 8 ca nhập cảnh và 11.586 ca ghi nhận trong nước (tăng 3.011 ca so với ngày trước đó) tại 59 tỉnh, thành phố.

Trong các ca mắc mới, có 7.062 ca trong cộng đồng.

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 2.756 ca, Đà Nẵng 1.544 ca trong 2 ngày, Nam Định 620 ca, Quảng Nam 594 ca, Phú Thọ 428 ca, Vĩnh Phúc 375 ca), Hải Dương 317 ca.

Các tỉnh, thành có số mắc mới dưới 300 ca là: Hải Phòng 281 ca, Thanh Hóa 277 ca, Bắc Ninh 276 ca, Nghệ An 269 ca, Hưng Yên 264 ca, Bình Định 260 ca, Hòa Bình 258 ca, Thái Nguyên 237 ca, Lâm Đồng 230 ca, Thái Bình 225 ca.

Tỉnh Ninh Bình 182 ca, Bình Phước 161 ca, Bắc Giang 160 ca, Lào Cai 132 ca, Quảng Bình 128 ca, Quảng Ninh 116 ca, Thừa Thiên - Huế 115 ca, Hà Nam 112 ca, Cà Mau 89 ca, Sơn La và Hà Giang mỗi nơi có 83 ca, Quảng Trị 78 ca, Kon Tum 68 ca.

TP.HCM có 66 ca, Quảng Ngãi 64 ca, Tuyên Quang 63 ca, Bến Tre 57 ca, Đắk Lắk 56 ca, Tây Ninh 55 ca, Điện Biên 51 ca, Đắk Nông và Yên Bái mỗi nơi có 49 ca, Vĩnh Long 43 ca, Bạc Liêu 36 ca, Khánh Hòa 34 ca, Bắc Kạn 33 ca, Đồng Tháp 29 ca, Bình Thuận và Cao Bằng mỗi nơi có 26 ca.

Tỉnh Phú Yên 25 ca, Trà Vinh và Hậu Giang mỗi nơi có 18 ca, Bà Rịa - Vũng Tàu và Ninh Thuận mỗi nơi có 10 ca.

Các tỉnh Lai Châu, Đồng Nai và Bình Dương mỗi nơi có 9 ca; Long An 8 ca; An Giang 5 ca; Kiên Giang và Cần Thơ mỗi nơi có 4 ca; Tiền Giang 2 ca.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là: Đắk Lắk giảm 198 ca, Thanh Hóa giảm 186 ca, Lạng Sơn giảm 114 ca.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Nam Định tăng 460 ca, Quảng Nam tăng 238 ca, Phú Thọ tăng 153 ca.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 11.612 ca/ngày.

Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 192 ca mắc Covid-19 do biến thể Omicron tại TP.HCM 92 ca, Quảng Nam 27 ca, Quảng Ninh 20 ca, Hà Nội 14 ca, Khánh Hòa 11 ca, Đà Nẵng 8 ca, Hưng Yên 6 ca, Kiên Giang 4 ca, Thanh Hóa và Hải Dương mỗi nơi có 2 ca.

Các tỉnh, thành: Hải Phòng, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Lâm Đồng và Ninh Bình mỗi nơi có 1 ca.





Theo Bộ Y tế, từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2,31 triệu ca nhiễm, đứng thứ 31/225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với tỷ lệ 23.463 ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 144/225 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Riêng trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27.4.2021 đến nay) có 2,3 triệu ca nhiễm ghi nhận trong nước, trong đó có hần 2,1 triệu bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Tỷ lệ tử vong tiếp tục giảm

Theo công bố của các sở Y tế, hôm nay có 8.509 bệnh nhân khỏi bệnh. Từ đầu dịch đến nay có 2,1 triệu ca đã khỏi bệnh.

Hiện, 2.213 bệnh nhân nặng đang điều trị, trong đó 305 ca thở máy xâm lấn và 13 ca điều trị ECMO.

Trong 24 giờ qua ghi nhận 84 ca tử vong tại các tỉnh, thành. Trong đó, TP.HCM ghi nhận 5 ca (2 ca chuyển đến từ An Giang và Kiên Giang).

Các tỉnh, thành: Hải Phòng, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế và Vĩnh Long mỗi nơi ghi nhận 5 ca; Bình Định, Khánh Hòa và Kiên Giang mỗi nơi ghi nhận 4 ca; Bạc Liêu, Bắc Ninh, Bến Tre, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hậu Giang, Hòa Bình, Quảng Ngãi và Tây Ninh mỗi nơi ghi nhận 3 ca.

Các tỉnh An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Cần Thơ, Đà Nẵng và Tiền Giang mỗi nơi ghi nhận 2 ca; Cà Mau, Gia Lai, Hải Dương, Long An, Nghệ An, Quảng Nam, Sóc Trăng và Trà Vinh mỗi nơi ghi nhận 1 ca.

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 102 ca/ngày.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 38.147 ca, chiếm tỷ lệ 1,6% so với tổng số ca nhiễm. Tỷ lệ này đã giảm thấp nhất trong các tháng gần đây. Thời điểm cao nhất, tỷ lệ này gần 2%.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/225 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 128/225 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 24/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 4 ASEAN).

Về tiến độ tiêm vắc xin Covid-19, Bộ Y tế cho biết, đến hôm nay (4 tết Nguyên đán Nhâm Dần) 181,66 triệu liều đã tiêm trên cả nước, trong đó mũi 1 là 79 triệu liều, tiêm mũi 2 là 74,18 triệu liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 liều cơ bản) là 28,39 triệu liều.