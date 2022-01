Ngày 8.1 có 16.513 ca mắc Covid-19 tại 62 tỉnh, thành

Theo thông báo của Bộ Y tế, từ 16 giờ hôm qua 7.1 đến 16 giờ hôm nay, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 16.553 ca nhiễm mới, trong đó 40 ca nhập cảnh và 16.513 ca trong nước (tăng 259 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố. Trong các ca mắc mới, có 12.055 ca cộng đồng.

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 2.791 ca, Khánh Hòa 798 ca, Hải Phòng 748 ca, Bình Định 742 ca, Bình Phước 718 ca, Trà Vinh 575 ca, Tây Ninh 587 ca, Cà Mau 587 ca, Đắk Lắk 481 ca, Đà Nẵng 474 ca, Vĩnh Long 470 ca.

TP.HCM 436 ca, Hưng Yên 384 ca, Bắc Ninh 382 ca, Quảng Ninh 343 ca, Thanh Hóa 290 ca, Bến Tre 285 ca, Hậu Giang 253 ca, Bạc Liêu 250 ca, Lâm Đồng 236 ca, Thừa Thiên - Huế 232 ca, Cần Thơ 208 ca.

Các địa phương có số mắc mới dưới 200 ca là: Vĩnh Phúc 197 ca, Bà Rịa - Vũng Tàu 193 ca, Thái Bình 83 ca, Bắc Giang 182 ca.

Gia Lai, Nam Định và Hải Dương mỗi nơi 181 ca. Kiên Giang 172 ca, Hòa Bình 163 ca, An Giang 161 ca, Quảng Nam 158 ca, Bình Thuận 157 ca, Quảng Ngãi 151 ca, Đồng Tháp 150 ca, Thái Nguyên 137 ca, Sóc Trăng 134 ca, Ninh Bình 131 ca, Nghệ An 129 ca, Quảng Trị 114 ca, Phú Thọ 111 ca, Đồng Nai 105 ca, Đắk Nông 103 ca.

Hà Nam 95 ca, Yên Bái 86 ca, Lào Cai 74 ca, Sơn La 67 ca, Bắc Kạn và Lạng Sơn mỗi nơi 66 ca, Bình Dương 59 ca, Long An 53 ca, Ninh Thuận 46 ca, Cao Bằng 39 ca, Tuyên Quang 38 ca, Tiền Giang và Quảng Bình mỗi tỉnh 37 ca, Kon Tum 26 ca, Lai Châu và Hà Tĩnh mỗi địa phương 21 ca, Điện Biên 20 ca, Phú Yên 18 ca.

Các tỉnh có số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là: Hà Giang giảm 263 ca, Hải Dương giảm 262 ca, Vĩnh Long giảm 229 ca.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là: Đắk Lắk tăng 481 ca, Gia Lai tăng 179 ca, Đà Nẵng tăng 165 ca.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 16.263 ca/ngày.

Ghi nhận 30 ca mắc Omicron từ đầu dịch đến nay

Từ đầu dịch đến nay, tại Việt Nam đã ghi nhận 30 ca mắc Covid-19 do biến thể Omicron, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, gồm: tại Hà Nội 1 ca, Quảng Nam 14 ca, TP.HCM 11 ca, Hải Dương 1 ca, Hải Phòng 1 ca và Thanh Hóa 2 ca.

Theo công bố của các sở y tế, từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1,87 triệu ca nhiễm, đứng thứ 28/224 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Riêng trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27.4.2021 đến nay) có 1,87 triệu ca nhiễm ghi nhận trong nước, trong đó có 1,48 triệu bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM 507.338 ca, Bình Dương 291.329 ca, Đồng Nai 98.650 ca, Tây Ninh 81.722 ca, Hà Nội 64.965 ca.

1,48 triệu bệnh nhân khỏi bệnh





Hôm nay, có 8.990 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Từ đầu dịch đến nay đã có 1,48 triệu ca được điều trị khỏi.

6.352 bệnh nhân nặng đang điều trị, trong đó 760 ca thở máy xâm lấn và 20 ca điều trị ECMO.

Trong 24 giờ qua ghi nhận 240 ca tử vong tại các tỉnh, thành. Trong đó, TP.HCM 18 ca (7 ca chuyển đến từ các tỉnh: Tiền Giang và Long An mỗi nơi 3 ca, An Giang 1 ca), Đồng Nai 27 ca, An Giang 20 ca.

Tiền Giang và Vĩnh Long mỗi nơi 15 ca, Long An và Cà Mau mỗi tỉnh 14, Hà Nội 13 ca, Đồng Tháp 12 ca.

Sóc Trăng và Kiên Giang mỗi nơi 11 ca, Tây Ninh 9 ca, Cần Thơ 8 ca, Khánh Hoà và Bình Dương mỗi tỉnh 7 ca.

Bến Tre 6 ca, Bà Rịa - Vũng Tàu và Trà Vinh mỗi nơi 5 ca, Thừa Thiên - Huế và Bình Thuận mỗi địa phương 4 ca.

Phú Yên, Hậu Giang, Bạc Liêu, Quảng Ninh và Bình Định mỗi nơi 2 ca. Quảng Ngãi, Đắk Nông, Thái Nguyên, Đà Nẵng và Đắk Lắk mỗi tỉnh 1 ca.

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 215 ca/ngày.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 34.117 ca, chiếm tỷ lệ 1,8% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong tại Việt Nam xếp thứ 26/224 quốc gia và vùng lãnh thổ; số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130/224 quốc gia, vùng lãnh thổ.

So với châu Á, tổng số ca tử vong tại Việt Nam xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 26/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Về tiến độ tiêm vắc xin Covid-19, Bộ Y tế cho biết, 159,15 triệu liều đã tiêm trên cả nước, gồm: tiêm mũi 1 là 78,2 triệu liều, tiêm mũi 2 là 70,7 triệu liều và tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung, tiêm nhắc và mũi 3 của vắc xin Abdala) là 10,1 triệu liều.