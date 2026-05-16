Ngày châu Âu và tương lai cho quan hệ Việt Nam – EU

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM, và Đại sứ EU Julien Guerrier, ảnh: thụy miên

Sự kiện Ngày châu Âu được tổ chức tại khách sạn Sofitel ở TP.HCM, với sự tham dự của ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM; ông Nguyễn Minh Quế, Phó giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM; ông Julien Guerrier, Đại sứ EU tại Việt Nam, cùng các đại sứ, tổng lãnh sự, lãnh dự danh dự các nước châu Âu và những nước khác tại TP.HCM.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM, khẳng định sau hơn 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam - EU đã trở thành một trong những mối quan hệ năng động và có chiều sâu nhất của EU với một quốc gia ASEAN.

Trong quá trình đó, hợp tác Việt Nam - châu Âu không chỉ được mở rộng về quy mô, mà còn nâng cao về chất lượng trên mọi lĩnh vực. Đặc biệt, sau hơn 5 năm thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), thương mại song phương Việt Nam - EU duy trì mức tăng trưởng trung bình 10% mỗi năm và đạt 76 tỉ USD hồi năm ngoái.

Đến đầu năm nay, quan hệ song phương đã mở ra chương mới khi hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Trong bối cảnh này, TP.HCM hiện là một trong những địa phương đi đầu trong phát triển quan hệ hợp tác với EU và các nước thành viên.

Ông Hà cho biết thành phố hiện có hơn 2.700 dự án đầu tư còn hiệu lực từ các doanh nghiệp châu Âu. Sau khi tỉnh Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện việc sáp nhập, hợp tác giữa TP.HCM và các quốc gia EU đang đứng trước cánh cửa rộng mở trong các lĩnh vực chiến lược như thương mại - đầu tư, hợp tác phát triển, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, logistics xanh, xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM, khẳng định còn nhiều dư địa để phát triển quan hệ giữa TP.HCM và các thành viên EU ảnh: thụy miên

Lãnh đạo thành phố mong muốn quan hệ TP.HCM - EU tiếp tục phát triển, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - EU trở thành "hình mẫu, câu chuyện thành công của quan hệ hợp tác bình đẳng, hòa bình và cùng phát triển" như phát biểu của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa trong chuyến thăm nâng cấp quan hệ hồi tháng 1.

Về phần mình, Đại sứ Julien Guerrier nhấn mạnh quan hệ giữa EU và Việt Nam trong những thập niên qua đã phát triển sâu rộng, cùng hướng đến tương lai. Và EVFTA đã mang đến nhiều cơ hội để thương mại song phương tăng hơn 50% kể từ năm 2020, góp phần tái định hình quan hệ kinh tế giữa hai bên.

Theo ông Guerrier, EU hiện là nhà cung cấp ODA lớn nhất cho Việt Nam thông qua chiến lược mang tên Cửa ngõ toàn cầu và quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP. Và EU là đối tác vững chắc và ổn định của Việt Nam trong các lĩnh vực như năng lượng, hạ tầng giao thông, vật liệu chiến lược, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.

Đại sứ EU cho hay hiện có khoảng 1 triệu người gốc Việt đang sinh sống trong cộng đồng tại 27 quốc gia thành viên EU, và ngày càng nhiều người Việt Nam đến châu Âu để du lịch, học tập thông qua chương trình Erasmus+ hoặc nghiên cứu thông qua chương trình Horizon Europe.

Trong bối cảnh thế giới đối mặt những nguy cơ bất ổn đến từ chuỗi cung ứng, địa chính trị và biến đổi khí hậu, EU đang thúc đẩy các quan hệ đối tác "mạnh mẽ, công bằng và hướng tới tương lai" tại Mỹ Latin, khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, châu Phi và đặc biệt là ASEAN.

Trong khu vực ASEAN, Việt Nam được đánh giá là quốc gia tiên phong với nhiều hiệp định được ký kết với EU nhất và ông Guerrier cam kết EU sẽ luôn là "một đối tác đầu tư cho tương lai dài hạn của Việt Nam".