Ngày đầu đăng ký, bấm biển số xe qua VNeID trên điện thoại: Lỗi mạng, nhiều người không làm được

Theo quy định mới, bắt đầu từ ngày 1.8 người dân có thể đăng ký, bấm biển số xe ngay trên ứng dụng định danh điện tử VNeID mà không cần đến trực tiếp các cơ quan đăng ký xe.

Ghi nhận vào sáng 1.8, tại Đội Đội đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) có rất nhiều người tìm đến để đăng ký, bấm biển số cho ô tô và xe máy. Khi đến đây, người dân vẫn làm các thủ tục giấy tờ đăng ký xe như quy trình trước đây. Những người dân làm theo hình thức này cho biết vẫn chưa nắm rõ quy trình đăng ký xe thông qua ứng dụng VNeID nên mới đến trực tiếp để thực hiện như cách cũ.

Sáng 1.8, người dân đến Đội đăng ký quản lý giao thông cơ giới (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) để đăng ký xe và tìm hiểu về cách đăng ký trên ứng dụng VNeID Phạm Hữu

Còn một số người dân khác cũng đến vừa đăng ký cũng như vừa tìm hiểu về quy trình đăng ký xe mới. Nhiều người đến đây chưa vội đăng ký qua bàn giấy mà nhờ CSGT hướng dẫn các quy trình đăng ký qua mạng. Trong khi đó, một số người đã hoàn tất mọi hồ sơ thủ tục trên ứng dụng nhưng vẫn chưa đăng ký được nên đến Đội làm việc trực tiếp tại quầy tiếp nhận. Nhiều người dân nói rằng rất khó để đăng ký xe qua VNeID trong ngày hôm nay vì hệ thống khó truy cập và lỗi phần mềm.

Anh Tô Hoàng Anh (ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM), chia sẻ hôm nay anh đến đội để đăng ký cho chiếc xe máy mới mua. Lần đầu đăng ký xe máy khiến anh cảm thấy rất lúng túng. Khi đến đội CSGT anh mới biết hôm nay áp dụng quy trình đăng ký mới, cho nên anh cũng tìm hiểu để đăng ký xe cho mình. Tuy nhiên, anh mất cả buổi sáng lần mò để đăng ký qua VNeID nhưng vẫn không làm được. Anh Hoàng Anh chỉ truy cập vào khâu đăng nhập, đến bước kê khai thì hệ thống "đứng hình" không thể tiếp tục thao tác.

Tuy nhiên, nhiều người dân cho biết khó đăng ký được trên ứng dụng vì lỗi mạng Phạm Hữu

Còn ông Lâm Quang Trường (ngụ Q.7, TP.HCM) cũng nói rằng không thể tự đăng ký xe ô tô qua ứng dụng VNeID được vì lỗi mạng. Ông Trường cho biết cách đây 2 ngày ông đã hoàn tất các thủ tục cần thiết như: đóng thuế, cà số khung, sườn, chụp hình xe… để đăng ký xe qua ứng dụng. Tuy nhiên ngày hôm qua và sáng hôm nay ông vẫn không thao tác được trên ứng dụng.

"Hễ tôi đăng nhập vào thì không được, lúc được lúc không, chưa kể hồ sơ thuế, hải quan có khi không xuất hiện thông tin trên ứng dụng VNeID của tôi. Mọi thứ vẫn chưa đồng bộ hết", ông Trường nói và cho biết vì không thao tác được nên phải đến tận đội CSGT để trực tiếp đăng ký xe.

Bà Trần Thị Thanh Loan (ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cũng cho rằng rất ủng hộ phương cách đăng ký mới này. Nó giúp cho người dân thuận tiện hơn trong vấn đề đi lại cũng như thời gian. Tuy nhiên, sáng 1.8 bà Loan không thể đăng ký xe được do lỗi trên ứng dụng vì lỗi quá nhiều và nói rằng bị rớt mạng liên tục.

Người dân chỉ thực hiện được một vài thao tác trên VNeID Phạm Hữu

Tuy nhiên, bà Loan cũng thắc mắc: "Khi đăng ký qua ứng dụng và đóng các loại phí như vậy thì tiền của tôi có an toàn không. Nhiều khi tôi đã chuyển tiền từ ngân hàng rồi mà hệ thống thông báo chưa có thì phải làm sao. Chưa kể nếu lỡ kê khai sai thông tin như: họ tên, số khung hoặc địa chỉ nhà… trên ứng dụng khi đã gửi đăng ký có thể nào kê khai lại được không. Vì tôi lo nếu lỡ kê khai không đúng tên của mình như vậy có khi nào thành tên một người khác sở hữu chiếc xe của tôi, khi đăng ký trên ứng dụng VNeID".

CSGT hướng dẫn cách đăng ký xe mới cho người dân Phạm Hữu

Một lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP.HCM, cho biết bắt đầu từ hôm nay toàn TP.HCM sẽ triển khai việc đăng ký xe lần đầu bằng dịch vụ công trực tuyến với xe sản xuất, lắp ráp trong nước trên Cổng dịch vụ công hoặc VNeID theo Thông tư 28 của Bộ Công an. Quy trình đăng ký mới này sẽ tạo điều kiện thuận lợi rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí đi lại cho người dân khi đăng ký phương tiện. Chủ xe không cần phải đến cơ quan công an vẫn có thể đăng ký xe thành công, nhận kết quả tại nhà.

Ngoài thực hiện theo các bước trên ứng dụng VNeID tại nhà thì người còn có thể đến các đội, trạm CSGT để được hướng dẫn cách thức đăng ký. Đồng thời, hiện nay ngoài việc đăng ký qua ứng dụng VNeID thì người dân vẫn còn có thể đến đăng ký trực tiếp tại các đội, trạm CSGT như bình thường.