Ngày mai 16.2, xét xử tài xế xe Mercedes tông chết người ở bờ kè Phan Thiết

Truy tố tài xế về tội 'giết người'

Liên quan vụ án tài xế Phạm Văn Nam (44 tuổi, trú Kim Sơn, Ninh Bình) điều khiển ô tô chạy lòng vòng rồi tông chết người ở bờ kè TP.Phan Thiết hồi tháng 5.2022, ngày mai 16.2, TAND tỉnh Bình Thuận sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm. Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bình Thuận truy tố tài xế Phạm Văn Nam về tội "giết người" quy định tại khoản 2, điều 123 của bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Cũng trong vụ án này, Viện KSND tỉnh Bình Thuận còn truy tố các bị can Trần Quốc Phong, Nguyễn Thiện Khiêm và Võ Lam Trường (trú Bình Thuận) về tội "cố ý gây thương tích" và "cố ý làm hư hỏng tài sản" được quy định tại khoản 1, điều 134, khoản 1, điều 178 của bộ luật Hình sự năm 2015.

3 bị can này là những người từng tham gia tấn công Phạm Văn Nam sau đó xảy ra vụ việc Nam tông chết người.

Bị can Phạm Văn Nam C.T.V

Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ ngày 11.5.2022, Phạm Văn Nam điều khiển ô tô hiệu Mercedes màu trắng chở vợ chồng anh Nguyễn Công Luận (trú TP.HCM) từ QL1 phía bắc TP.Phan Thiết vào quán Tràng An (P.Phú Thủy, TP.Phan Thiết) để ăn uống. Tại đây, Phạm Văn Nam có ăn uống với Nguyễn Văn Xuyên (chủ quán) và một số người bạn.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Nam cùng những người bạn rủ nhau đến quán Thuận Phát trên đường Phạm Văn Đồng (bờ kè ở P.Bình Hưng, TP.Phan Thiết) để ăn uống và nhậu tiếp.

Nam điều khiển ô tô Mercedes chở 2 người trên xe chạy theo xe máy của Xuyên. Tuy nhiên Xuyên lại chở bạn đến quán Diệu Phát (cách quán Thuận Phát 100 m). Thời điểm này, Hà Xuân Hải (43 tuổi), Trần Quốc Phong (29 tuổi) và Võ Lam Trường (20 tuổi), Nguyễn Thị Thanh Ngân (20 tuổi), Nguyễn Thiện Khiêm và Huỳnh Tấn Bảo (33 tuổi, đều trú Bình Thuận) đang nhậu tại quán Diệu Phát.

Khi nhóm của Hà Xuân Hải chuẩn bị ra về thì ô tô do Nam điều khiển vừa đến dừng trước quán Diệu Phát, nhưng do vào nhầm quán nên cả nhóm cùng di chuyển sang quán Thuận Phát.

Điều khiển ô tô tông chết người

Khi ô tô vừa dừng trước quán Thuận Phát, Nam cùng bạn xuống xe thì Hà Xuân Hải chạy xe máy từ quán Diệu Phát tới, dùng tay chân tấn công Nam vì Hải cho rằng Nam suýt đụng vào mình trước quán Diệu Phát trước đó vài phút.

Toàn bộ hiện trường vụ án được camera an ninh của người dân ghi lại ẢNH TỪ CLIP

Tiếp đó, Khiêm, Phong và Trường cùng xông vào tiếp sức Hải, dùng tay chân đánh đấm tài xế Nam liên tiếp. Nam ôm đầu nói "xin lỗi", những người đi cùng Nam vào can ngăn nhưng nhóm của Hải vẫn lao vào đánh tài xế Nam cho đến khi người này ngồi gục xuống đường.



Thấy Nam bị đánh, anh Xuyên đi cùng la lên "Báo công an! Báo công an!". Nghe anh Xuyên la báo công an, một người trong nhóm của Hải lao vào đánh anh Xuyên. Tiếp đó Hải, Phong, Trường và Khiêm cùng lao vào, dùng mũ bảo hiểm, tay chân tấn công anh Xuyên. Dù anh Xuyên đã bỏ chạy nhưng những người trong nhóm của Hải vẫn đuổi theo để đánh cho đến khi anh Xuyên ngã xuống đường.

Ngay thời điểm này, Phạm Văn Nam lên ô tô, nổ máy, Hải dùng mũ bảo hiểm đập vào cửa xe phía tài xế. Nam điều khiển ô tô Mercedes chạy lòng vòng, rồi tông thẳng vào nhóm người của Hải nhưng Hải cùng nhóm người né tránh được.

Ô tô hiệu Mercedes mà bị can Phạm Văn Nam gây án ở bờ kè Phan Thiết Q.H.

Lúc này, Phong nắm tay cửa ô tô bên tài xế để mở nhưng do cửa đã khóa nên Phong không mở được. Phong và nhóm bạn dùng chai lọ, ly, bàn ghế của quán Thuận Phát ném vào ô tô Nam đang điều khiển. Nam chạy vòng đi, vòng lại nhắm vào những người đang tấn công vào ô tô nhưng không trúng.

Khi Hải dùng bàn sắt của quán nhậu ném vào ô tô của Nam thì Nam quay xe lại nhắm vào Hải để tông. Thời điểm này, Hải cúi xuống, cầm bàn sắt cố tình ném vào xe của Nam. Nam điều khiển xe tăng ga, tông thẳng vào Hải, cán qua người rồi chạy về hướng cảng Phan Thiết.

Hà Xuân Hải bị thương nặng và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Phạm Văn Nam sau đó lái ô tô Mercedes BS 30F - 168.65 về TP.HCM ngay trong đêm. Sau khi biết Hà Xuân Hải tử vong, lúc 13 giờ ngày 13.5.2022, Phạm Văn Nam đến Cơ quan Công an TP.Phan Thiết đầu thú.

Phạm Văn Nam và Nguyễn Văn Xuyên đã yêu cầu xử lý hình sự những người đã tấn công mình gây thương tích.

Kết quả khám nghiệm của cơ quan pháp y cho biết, Hà Xuân Hải tử vong do gãy nhiều xương sườn, đâm vào phổi, gây suy tuần hoàn, suy hô hấp, đa chấn thương và trước đó đã sử dụng rượu bia.

Trong khi đó, Phạm Văn Nam và Nguyễn Văn Xuyên bị nạn nhân và nhóm bạn tấn công gây thương tích (1,5% và 4%) nhưng không yêu cầu bồi thường vật chất. Vợ của nạn nhân Hà Xuân Hải cũng có đơn xin bãi nại cho Phạm Văn Nam.

Tuy nhiên, cáo trạng buộc tội hành vi của tài xế Phạm Văn Nam là đặc biệt nghiêm trọng vì đã tước đi mạng sống của nạn nhân. Riêng các bị can Trần Quốc Phong, Nguyễn Thiện Khiêm và Nguyễn Lam Trường đã xâm phạm đến sức khỏe của nhiều người, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự ở địa phương, cần phải xử lý các bị can nghiêm theo quy định của pháp luật để giáo dục và phòng ngừa chung.

Riêng Hà Xuân Hải, do đã chết nên Cơ quan CSĐT không xem xét trách nhiệm hình sự là đúng quy định pháp luật.

Vụ án tài xế Phạm Văn Nam lái ô tô Mercedes tông chết người ở bờ kè Phan Thiết hồi tháng 5.2022 là vụ án gây nhiều sự chú ý của dư luận.