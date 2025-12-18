Ngày mai, khởi công mở rộng cao tốc TP.HCM đi miền Tây

Việc đầu tư giai đoạn 2 cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận không chỉ nhằm giảm ùn tắc, nâng cao năng lực khai thác tuyến giao thông huyết mạch kết nối TP.HCM với ĐBSCL, mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, logistics và du lịch toàn vùng.
Ngày mai (19.12), cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ chính thức được khởi công mở rộng theo hình thức đối tác công - tư. Theo Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng), tuyến cao tốc này giữ vai trò trục giao thông xương sống kết nối TP.HCM với các tỉnh ĐBSCL.
Sau hơn 12 năm khai thác, đặc biệt kể từ khi tuyến TP.HCM - Trung Lương ngừng thu phí từ ngày 1.1.2019, lưu lượng phương tiện tăng nhanh, từ khoảng 38.500 lên hơn 52.000 lượt xe/ngày đêm, cao điểm lễ, tết có thể tăng tới 50%.
Khi hoàn thành, tuyến cao tốc mở rộng sẽ góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, giảm tải cho QL1; đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội, giao thương và du lịch của toàn vùng ĐBSCL.
