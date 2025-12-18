Ngày mai, khởi công mở rộng cao tốc TP.HCM đi miền Tây

Ngày mai (19.12), cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ chính thức được khởi công mở rộng theo hình thức đối tác công - tư. Theo Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng), tuyến cao tốc này giữ vai trò trục giao thông xương sống kết nối TP.HCM với các tỉnh ĐBSCL.

Sau hơn 12 năm khai thác, đặc biệt kể từ khi tuyến TP.HCM - Trung Lương ngừng thu phí từ ngày 1.1.2019, lưu lượng phương tiện tăng nhanh, từ khoảng 38.500 lên hơn 52.000 lượt xe/ngày đêm, cao điểm lễ, tết có thể tăng tới 50%.

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc mở rộng sẽ góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, giảm tải cho QL1; đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội, giao thương và du lịch của toàn vùng ĐBSCL.

Cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận dài hơn 96 km, từ nút giao Chợ Đệm (TP.HCM) đến cầu Mỹ Thuận 2 (Đồng Tháp) ẢNH: THANH HÙNG

Dù được thiết kế với vận tốc tối đa 100 km/giờ, nhưng do mật độ xe lớn, tốc độ khai thác thực tế nhiều đoạn chỉ đạt 60 - 70 km/giờ, thường xuyên xảy ra ùn tắc cục bộ, ảnh hưởng đến thời gian di chuyển và hiệu quả vận hành tuyến ẢNH: THANH HÙNG

Giai đoạn 2 của dự án được liên danh Tập đoàn Đèo Cả, Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM, Tasco, Tổng công ty Đầu tư Xây dựng Hoàng Long và CII đề xuất đầu tư theo hình thức PPP, hợp đồng BOT, với vốn chủ sở hữu hơn 6.200 tỉ đồng, phần còn lại huy động tín dụng, lợi nhuận dự kiến 12%/năm ẢNH: THANH HÙNG

Theo quy hoạch, giai đoạn 2 sẽ mở rộng đoạn TP.HCM - Trung Lương từ 4 lên 8 làn xe, nền đường rộng 41 m, vận tốc thiết kế 120 km/giờ. Trong dài hạn, đoạn Chợ Đệm - Vành đai 4 sẽ mở rộng lên 12 làn (nền 56 m), còn đoạn Vành đai 4 - Trung Lương đạt 10 làn (nền 48,5 m), đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài của khu vực ẢNH: THANH HÙNG

Hiện nay, trên toàn tuyến dài hơn 96 km chỉ mới có một trạm dừng nghỉ tại Km28+200, gây áp lực lớn cho hoạt động khai thác. Dự án mở rộng cũng sẽ tính toán bổ sung hạ tầng dịch vụ, bảo đảm an toàn và tiện ích cho người tham gia giao thông ẢNH: THANH HÙNG

Đáng chú ý, siêu nút giao Mỹ Yên - điểm kết nối ba trục giao thông lớn gồm cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, cao tốc Bến Lức - Long Thành và đường Vành đai 3 - được xác định là đầu mối giao thông chiến lược phía nam TP.HCM ẢNH: THANH HÙNG

Tại nút giao Thân Cửu Nghĩa (Km41), chủ đầu tư sẽ bổ sung ba nhánh rẽ mới nhằm tăng khả năng lưu thông, giảm ùn tắc và nâng cao năng lực khai thác toàn tuyến. Đối với tuyến Trung Lương - Mỹ Thuận, giai đoạn 1 hiện chỉ có 4 làn xe hạn chế, không bố trí làn dừng khẩn cấp liên tục, gây nhiều khó khăn cho công tác cứu hộ, cứu nạn ẢNH: THANH HÙNG

Giai đoạn 2 sẽ mở rộng nền đường lên 32,25 m, nâng quy mô lên 6 làn xe, bổ sung làn dừng khẩn cấp và nâng vận tốc thiết kế từ 90 lên 100 km/giờ.Tổng mức đầu tư dự kiến của toàn dự án hơn 41.372 tỉ đồng, tăng khoảng 1.572 tỉ đồng so với dự kiến ban đầu ẢNH: THANH HÙNG

Dự án cần khoảng 1.045 ha đất, đến nay đã giải phóng hơn 949 ha, còn gần 96 ha cần bổ sung tại TP.HCM, Tây Ninh và Đồng Tháp ẢNH: THANH HÙNG







