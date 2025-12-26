Ngày mai, TP.HCM có thêm 58 xe buýt điện Vinbus hoạt động

Xe đẹp, êm và sạch

Tuyến xe buýt điện số 33 chủ yếu phục vụ học sinh, sinh viên đi học hàng ngày, trong khi tuyến số 150 đáp ứng nhu cầu di chuyển đến các cơ sở y tế và khu vực trọng điểm của đông đảo người dân.

VinBus trong việc hoàn tất chuyển đổi toàn bộ phương tiện vận hành tuyến 33 và 150 sang xe buýt điện

Toàn bộ dàn xe thuộc thế hệ phương tiện mới, phù hợp di chuyển trong không gian đô thị với động cơ điện vận hành êm ái, hạn chế tiếng ồn và không phát thải ra môi trường. Thiết kế xe chú trọng đến sự thuận lợi cho hành khách với sàn thấp, không gian rộng rãi và tùy chọn dốc lên xuống cho xe lăn, hỗ trợ người khuyết tật. Xe được trang bị hệ thống camera an ninh, bảng thông tin hành trình rõ ràng, Wi-Fi và cổng sạc USB mang lại trải nghiệm tối ưu cho hành khách.

Song song với việc đầu tư phương tiện, VinBus cũng cung cấp tiêu chuẩn dịch vụ đồng bộ, với đội ngũ lái xe và tiếp viên được đào tạo bài bản, quy trình vận hành chuyên nghiệp cùng phong cách phục vụ tận tâm.

Để bảo đảm hoạt động vận hành ổn định và liên tục, VinBus triển khai đồng bộ hệ thống trạm sạc, gồm 25 trụ sạc công suất 120 kW, được bố trí phù hợp với nhu cầu khai thác thực tế của các tuyến. Việc đầu tư đồng bộ cả phương tiện, dịch vụ và hạ tầng là minh chứng cho định hướng phát triển dài hạn của VinBus trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái giao thông xanh, sạch và bền vững.

Tại lễ công bố chuyển đổi xe buýt điện của VinBus, ông Bùi Hòa An - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cho biết: Hiện nay, thành phố đang thực hiện mục tiêu phát triển vận tải hành khách công cộng theo định hướng giao thông xanh, góp phần giảm ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng sống và xây dựng đô thị văn minh.

Trên lộ trình đó, chuyển đổi phương tiện sang sử dụng năng lượng sạch, đặc biệt là xe buýt điện, là bước đi phù hợp với định hướng phát triển đô thị xanh; qua đó tạo chuyển biến tích cực cả về hiệu quả môi trường lẫn chất lượng dịch vụ, từng bước nâng cao trải nghiệm đi lại tiện nghi, an toàn và tin cậy cho người dân.

Ông Bùi Hòa An - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM khẳng định cách làm bài bản của VinBus góp phần tạo tiền đề quan trọng để nhân rộng mô hình giao thông công cộng xanh trên địa bàn thành phố trong thời gian tới ẢNH: N.S

Xanh- An toàn- Văn minh

Lãnh đạo Sở Xây dựng TP.HCM đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết tâm và cách làm bài bản của Công ty VinBus trong việc hoàn tất chuyển đổi toàn bộ phương tiện vận hành tuyến 33 và 150 sang xe buýt điện, đồng thời vẫn bảo đảm tổ chức vận hành ổn định, liên tục.

"Sự kiện hôm nay là một cột mốc quan trọng trong tiến trình chuyển đổi giao thông công cộng theo hướng xanh và bền vững, không chỉ ghi nhận kết quả chuyển đổi phương tiện của hai tuyến xe buýt mà còn khẳng định quyết tâm của thành phố trong công cuộc xây dựng phát triển hệ thống giao thông xanh - văn minh - hiện đại, phục vụ vì người dân và cộng đồng" - ông Bùi Hòa An nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Công Nhật - Tổng Giám đốc VinBus chia sẻ: Kể từ khi gia nhập hệ thống giao thông thành phố vào năm 2020, VinBus luôn kiên định với sứ mệnh: "Xanh - An toàn - Văn minh". Trách nhiệm của doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở những chuyến xe đúng giờ, mà còn kiến tạo nên một không gian đô thị bền vững, nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Đó là động lực để từ ngày mai - 27.12, VinBus chính thức đưa 58 xe buýt điện vào vận hành trên hai tuyến số 33 và 150. Việc chuyển đổi này được thực hiện trước thời hạn, thể hiện sự chủ động của VinBus trong việc hưởng ứng quyết liệt lộ trình xanh hóa giao thông công cộng của Chính phủ và thành phố.

Để đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra thông suốt, VinBus đã tập trung vào hai việc. Đầu tiên là đầu tư hạ tầng với hệ thống trạm sạc được phủ rộng và hiện đại hóa, đảm bảo xe vận hành liên tục, ổn định. Tiếp theo là tối ưu trải nghiệm của khách hàng với quy trình vận hành được chuẩn hóa kỹ lưỡng, phù hợp với đặc thù giao thông đô thị, đảm bảo không làm gián đoạn nhu cầu đi lại của hành khách.

"Chúng tôi tin rằng, mỗi km di chuyển bằng xe buýt điện sẽ là một viên gạch góp phần xây dựng thói quen di chuyển văn minh, mang lại bầu không khí trong lành hơn cho cộng đồng" - ông Nguyễn Công Nhật nói.