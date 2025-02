Ngày mới với tin tức sức khỏe: Ăn gì giúp ruột khỏe?

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Bỏ bữa sáng, ăn bữa trưa, tối có tốt cho sức khỏe?; Nghiên cứu phát hiện vì sao người ốm vẫn có nguy cơ đột tử vì đau tim; Nhiều lợi ích bất ngờ của hành lá...

Cách phục hồi sức khỏe đường ruột

Một hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh không chỉ giúp tiêu hóa thức ăn mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc tổng hợp vitamin, chuyển hóa năng lượng và bảo vệ cơ thể khỏi tác nhân gây bệnh. Tuy nhiên, khi sự cân bằng này có thể bị phá vỡ do chế độ ăn uống không lành mạnh, lối sống căng thẳng hoặc các yếu tố môi trường, các vấn đề sức khỏe có thể phát sinh.

Bà Mallory Christopherson, chuyên gia y tế tại Mỹ, đã chia sẻ những thông tin cần thiết về sức khỏe đường ruột.

Chế độ ăn uống ảnh hưởng lớn đến sức khỏe đường ruột Ảnh: AI

Sự mất cân bằng của hệ vi sinh đường ruột có thể gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe.

Khi vi khuẩn có hại phát triển quá mức, nó tạo ra một môi trường viêm nhiễm trong đường ruột, ảnh hưởng đến tiêu hóa và gây ra các triệu chứng như đầy hơi, đau bụng, tiêu chảy, táo bón, buồn nôn và cảm giác đầy bụng sau khi ăn.

Ngoài các triệu chứng tiêu hóa, mất cân bằng vi sinh đường ruột còn có thể gây ra các vấn đề ngoài hệ tiêu hóa như đau đầu, thay đổi tâm trạng, mệt mỏi kéo dài và các vấn đề về da.

Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe đường ruột, bao gồm di truyền, chế độ ăn uống, thói quen sinh hoạt và môi trường sống. Trong số đó, chế độ ăn uống là một yếu tố quan trọng quyết định sự cân bằng của hệ vi sinh đường ruột.

Một chế độ ăn giàu chất xơ từ rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt và đậu giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn, trong khi thực phẩm chế biến sẵn, nhiều đường và chất béo bão hòa có thể làm mất cân bằng vi sinh và gây viêm nhiễm đường ruột. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 7.2.

Nhiều lợi ích bất ngờ của hành lá

Hành lá không chỉ là một nguyên liệu quen thuộc trong ẩm thực mà còn mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe, đặc biệt là làn da.

Nhờ giàu chất chống oxy hóa và các hợp chất có lợi, hành lá có khả năng bảo vệ làn da khỏi tác hại của môi trường, giảm các dấu hiệu lão hóa và duy trì độ ẩm cần thiết.

Việc bổ sung hành lá vào chế độ ăn uống hằng ngày có thể giúp cải thiện sức khỏe làn da một cách hiệu quả và bền vững.

Hành lá có nhiều lợi ích cho sức khỏe làn da Ảnh: AI

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Journal of Food Measurement and Characterization, hành lá chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa như axit phenolic, flavonoid và lưu huỳnh. Những hợp chất này giúp bảo vệ da khỏi tác hại của các gốc tự do - nguyên nhân gây lão hóa sớm và nhiều vấn đề da liễu khác.

Bằng cách trung hòa các gốc tự do, hành lá giúp duy trì tế bào da khỏe mạnh và ngăn ngừa căng thẳng oxy hóa. Ngoài ra, vitamin C và A trong hành lá cũng thúc đẩy quá trình sản xuất collagen và tái tạo tế bào, giúp làn da trông trẻ trung hơn, giảm thiểu nếp nhăn và vết chân chim. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 7.2.

Nghiên cứu phát hiện vì sao người ốm vẫn có nguy cơ đột tử vì đau tim

Đau tim thường xuất hiện đột ngột. Những người thừa cân, béo phì được xem là nhóm dễ bị đau tim. Nhưng trên thực tế, một số người dù cân nặng khỏe mạnh, thậm chí là ốm, nhưng vẫn có thể có nguy cơ cao đau tim.

Thừa cân, béo phì sẽ dễ dẫn đến đau tim. Nguyên nhân chính là do lượng mỡ thừa, đặc biệt là mỡ nội tạng, sẽ tạo áp lực cho tim, khiến tim phải hoạt động nhiều hơn để bơm máu đi khắp cơ thể. Ngoài ra, xơ vữa động mạch cũng làm tăng nguy cơ đau tim.

Không chỉ người thừa cân, béo phì mà người gầy hay có cân nặng khỏe mạnh vẫn có thể bị đau tim ẢNH: AI

Do đó, suy nghĩ thông thường tin rằng người ốm sẽ ít có nguy cơ bị đau tim. Tuy nhiên, người ốm không có nghĩa là khỏe mạnh. Một nghiên cứu mới đây của Đại học Harvard (Mỹ) cho thấy một số người dù có thân hình gầy ốm, không hề thừa cân hay béo phì nhưng vẫn có nguy cơ cao bị đau tim.

Trong nghiên cứu, các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu thu thập được của hơn 650 người. Tất cả đều có biểu hiện đau ngực, khó thở nhưng không bị tắc nghẽn động mạch vành. Đây là tình trạng mà các mảng bám tích tụ trong thành động mạch làm gián đoạn lưu thông máu. Họ được chụp cắt lớp để đánh giá chức năng tim, thành phần cơ và mỡ ở nửa thân trên.

Kết quả cho thấy những người có nhiều mỡ tích trữ trong cơ sẽ có nguy cơ cao bị đau tim hoặc suy tim. Điều này đúng không chỉ với người thừa cân, béo phì mà cả người gầy và có cân nặng khỏe mạnh. Trung bình tỷ lệ mỡ trong cơ tăng thêm 1% thì nguy cơ mắc bệnh tim nghiêm trọng sẽ tăng thêm 7%. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!