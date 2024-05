Ngày mới với tin tức sức khỏe: Cách ăn đơn giản giúp tăng tuổi thọ

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Rước họa do căng chỉ để trẻ hóa da mặt; Đau bụng dữ dội, coi chừng viêm tụy cấp; 5 lợi ích sức khỏe bất ngờ của ăn tối sớm...

Phát hiện cách ăn giúp tăng đến 41% cơ hội sống thọ

Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí y khoa The Journal of Nutrition, Health and Aging, đã phát hiện một cách ăn giúp tăng tuổi thọ, giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim.

Các nhà khoa học Tây Ban Nha đã xem xét cụ thể tác động của chế độ ăn thuần thực vật đến tuổi thọ bằng cách đánh giá tác động của chúng đối với tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân và tử vong do bệnh tim mạch ở người lớn tuổi.

Nghiên cứu mới đã phát hiện cách ăn giúp tăng tuổi thọ, giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim Pexels

Nhóm nghiên cứu đã điều tra mối liên hệ giữa 3 chế độ ăn dựa trên thực vật và tỷ lệ tử vong của 597 người tham gia, ở độ tuổi từ 65 trở lên.

Các nhà nghiên cứu đã phân loại chế độ ăn chay của mỗi người thành 1 trong 3 loại: Ăn chay lành mạnh; Ăn chay không lành mạnh; Ăn chay hỗn hợp không lành mạnh.

Kết quả đã phát hiện tuân thủ vừa phải chế độ ăn chay lành mạnh giúp tăng 41% cơ hội sống thọ và giảm 53% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch.

Đặc biệt, những người tuân thủ nghiêm ngặt nhất chế độ ăn chay lành mạnh đã tăng đến 53% khả năng sống thọ và giảm 110% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch. Bạn đọc có thể xem thêm nội dung bài viết này trên trang sức khỏe ngày 17.5.

Đau bụng dữ dội, coi chừng viêm tụy cấp

Viêm tụy thường dẫn đến cảm giác đau đớn và khó chịu dữ dội. Cơn đau này sẽ bắt đầu ở vùng bụng trên, sau đó lan ra lưng. Người bệnh cần phải được điều trị càng sớm càng tốt.

Tuyến tụy nằm trong khoang bụng ở giữa dạ dày và cột sống. Chức năng chính của tuyến tụy là tiết các enzyme giúp cơ thể tiêu hóa thức ăn, đồng thời tiết hoóc môn insulin điều chỉnh lượng đường glucose trong máu.

Đau bụng là một trong những triệu chứng đầu tiên của viêm tụy PEXELS

Viêm tụy có thể là cấp tính hay mạn tính. Tùy từng trường hợp và mức độ nghiêm trọng của triệu chứng mà sẽ có cách điều trị phù hợp. Viêm tụy cấp là một trong những vấn đề sức khỏe tuyến tụy gây nhập viện phổ biến nhất. Tình trạng này thường xuất hiện ở người trưởng thành. Hút thuốc hay uống rượu bia có thể khiến viêm tụy cấp tính trở thành mạn tính.

Viêm tụy cấp thường ập đến đột ngột nhưng nếu được điều trị thì sẽ sớm khỏi sau vài ngày. Tuy nhiên, viêm tụy mạn tính phải điều trị thường xuyên. Tình trạng viêm liên tục sẽ khiến các mô sẹo hình thành và làm tuyến tụy bị tổn thương vĩnh viễn.

Các triệu chứng đặc trưng của tuyến tụy là cơn đau bắt đầu ở vùng bụng trên, sau đó lan ra sau lưng, sốt, buồn nôn, ói mửa, sưng bụng, nhịp tim nhanh, tiêu chảy hay sụt cân không rõ nguyên nhân. Khi thấy những dấu hiệu này, người bệnh cần đến bệnh viện kiểm tra càng sớm càng tốt. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 17.5.

5 lợi ích sức khỏe bất ngờ của ăn tối sớm

Nhiều người trong chúng ta thường ăn tối khá muộn và đây không phải thói quen tốt. Trên thực tế, ăn tối sớm có thể mang lại rất nhiều lợi ích sức khỏe thể chất và tinh thần.

Trong nhiều trường hợp, chúng ta thường ăn tối trễ do công việc bận rộn, phải dự các cuộc họp, gặp gỡ xã hội và nhiều thứ khác khiến lịch trình quá bận rộn. Qua thời gian, việc ăn tối muộn sẽ trở thành thói quen.

Ăn tối sớm sẽ giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn PEXELS

Ăn tối sớm sẽ giúp cơ thể có được những lợi ích sau:

Cải thiện tiêu hóa. Ăn tối sớm giúp hệ tiêu hóa có nhiều thời gian hơn để tiêu hóa thức ăn trước khi ngủ. Hệ tiêu hóa sẽ hoạt động tốt nhất khi cơ thể trong tư thế thẳng đứng thay vì nằm. Do đó, ăn tối sớm sẽ giúp cơ thể hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn, từ đó giảm chứng khó tiêu.

Kiểm soát cân nặng. Các bằng chứng nghiên cứu cho thấy những người ăn tối sớm có xu hướng kiểm soát cân nặng tốt hơn những người ăn tối muộn. Vì ăn gần giờ đi ngủ có thể khiến cơ thể đốt calo kém hiệu quả hơn và làm tăng tích tụ mỡ trong cơ thể.

Ngủ ngon hơn. Ăn tối sớm sẽ tác động tích cực đến chất lượng giấc ngủ. Ngược lại, ăn quá muộn lại gây khó ngủ vì hệ tiêu hóa phải làm việc để xử lý thức ăn. Tình trạng này gây khó ngủ, thậm chí tăng nguy cơ gặp các vấn đề về tiêu hóa như đầy hơi, trào ngược. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!