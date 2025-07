Ngày mới với tin tức sức khỏe: Cách uống cà phê tốt nhất cho sức khỏe

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Tử vong sau khi ăn côn trùng của cây rau bí; Tần suất đại tiện tiết lộ điều bí mật trong tim gan, thận; Mẹo nhỏ khi nấu cơm, lợi ích lớn cho sức khỏe...

Uống cà phê đen mỗi sáng có thể giúp bạn sống lâu hơn

Là thức uống mang lại sự tỉnh táo, cà phê còn được quan tâm về những tác động lâu dài đối với sức khỏe.

Một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí The Journal of Nutrition cho thấy, uống từ 1 đến 3 ly cà phê đen mỗi ngày có thể giúp giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân, đặc biệt là bệnh tim mạch.

Tuy nhiên, việc thêm quá nhiều đường và chất béo bão hòa vào cà phê có thể làm mất đi lợi ích sức khỏe này.

Uống cà phê đen mỗi sáng có thể giúp bạn sống lâu hơn Ảnh: AI

Theo nhóm nghiên cứu, việc tiêu thụ ít nhất 240 g cà phê có chứa caffeine mỗi ngày giúp giảm 16% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân và bệnh tim mạch. Tương tự, khi uống từ 480 g đến 720 g mỗi ngày, sẽ giảm 17% nguy cơ.

Tuy nhiên, khi lượng cà phê vượt quá 720 g mỗi ngày, hiệu quả không tiếp tục tăng và tác dụng bảo vệ tim mạch bắt đầu suy giảm. Điều này cho thấy, uống cà phê ở mức vừa phải mang lại nhiều lợi ích hơn là tiêu thụ quá mức.

Cà phê đen (không thêm đường hoặc chỉ thêm rất ít đường) tiếp tục chứng minh hiệu quả tích cực. Những người uống cà phê theo cách này có nguy cơ tử vong thấp hơn 14% so với người không uống cà phê. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 22.7.

Uống nước chanh ấm vào buổi sáng có giúp trị được gan nhiễm mỡ

Tần suất đại tiện tiết lộ điều bí mật trong tim gan, thận của bạn

Nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí y khoa Cell Reports Medicine đã phát hiện mối tương quan đáng ngạc nhiên giữa tần suất đi đại tiện và chức năng tim, gan và thận.

Các nhà khoa học tại Viện nghiên cứu Institute for Systems Biology (ISB) của Mỹ đã xem xét nhật ký đi đại tiện của 1.400 người trưởng thành khỏe mạnh để xem tần suất đi đại tiện (BMF) ảnh hưởng đến cơ thể thế nào.

Những người tham gia khỏe mạnh, không dùng thuốc, không có bệnh lý nghiêm trọng, và tùy theo tần suất đi tiêu, được chia thành 4 nhóm:

Táo bón: 1 lần một tuần

Bình thường ít: 3 - 6 lần một tuần

Bình thường nhiều: 1 - 3 lần một ngày

Tiêu chảy.

Những khác biệt về đại tiện liên quan đến tình trạng viêm, sức khỏe tim mạch, chức năng gan và thận Ảnh minh họa: AI

Nghiên cứu nhằm mục đích tìm ra mối liên quan giữa tần suất đi tiêu với hoạt động bên trong cơ thể, bao gồm nhân khẩu học, di truyền, hệ vi sinh vật đường ruột, chất chuyển hóa máu và thành phần hóa học của máu.

Kết quả đã phát hiện hóa ra tần suất đi tiêu khác nhau có liên quan đến sự sự phong phú khác nhau của các loài vi khuẩn đường ruột, các chất chuyển hóa trong máu và sự thay đổi các yếu tố lối sống. Những khác biệt này liên quan đến tình trạng viêm, sức khỏe tim mạch, chức năng gan và thận. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 22.7.

Chuyên gia: Mẹo nhỏ khi nấu cơm, lợi ích lớn cho sức khỏe

Trong một bài đăng nhận được hàng triệu lượt xem và hàng trăm ngàn lượt thích và chia sẻ, chuyên gia Kylie Sakaida, chủ sở hữu Trung tâm dinh dưỡng Nutrition By Kylie, LLC (Mỹ), tiết lộ phương pháp để tăng cường sức mạnh dinh dưỡng cho cơm.

Nếu bạn thích cơm nhưng muốn tăng lượng chất xơ và protein, thì cách nấu cơm sau đây sẽ bổ sung 44 gram protein và 30 gram chất xơ. Và mỗi khẩu phần nửa chén cơm sẽ cung cấp 4,5 gram chất xơ và 2 gram protein.

Hàm lượng dinh dưỡng này không chỉ ấn tượng mà công thức nấu cơm cũng cực kỳ dễ làm.

Cho một chén gạo trắng vào nồi cơm điện cùng nửa chén đậu và nửa chén hạt quinoa, bạn sẽ có một nồi cơm đầy màu sắc, lại bổ dưỡng Ảnh: AI

Chuyên gia Sakaida giải thích: Đầu tiên, cho một chén gạo trắng vào nồi cơm điện cùng nửa chén đậu và nửa chén hạt quinoa. Vo gạo như bình thường, sau đó cho khoảng 3 chén nước vào, rồi bật nồi cơm điện lên.

Nấu theo công thức này, khi cơm chín, bạn sẽ có một nồi cơm đầy màu sắc, kết cấu đẹp mắt, lại bổ dưỡng.

Chuyên gia Sakaida gọi công thức này là tuyệt vời cho những người muốn tăng cường dinh dưỡng cho bữa ăn mà không cần tốn nhiều công sức hay thay đổi hương vị quá nhiều.

Công thức cơm giàu protein và chất xơ này sẽ hoàn hảo để thêm vào các công thức nấu ăn lành mạnh.

Chuyên gia Sakaida kết thúc video của mình: Đôi khi chỉ cần thêm một chút như đậu và hạt quinoa cũng có thể làm cho bữa ăn trở nên ngon miệng, no bụng và bổ dưỡng hơn rất nhiều. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!