Ngày mới với tin tức sức khỏe: Hít đất bao nhiêu cái mới thấy kết quả?

Một ngày cần hít đất bao nhiêu cái mới thấy kết quả?

Để xác định cần hít đất (còn gọi là chống đẩy) bao nhiêu lần mỗi ngày mới có hiệu quả sẽ cần xét đến nhiều yếu tố. Những yếu tố này chủ yếu là thể trạng, mục tiêu tập luyện, chế độ ăn và cách phân bổ bài tập.

Số lượng hít đất mỗi ngày phụ thuộc nhiều vào thể trạng cá nhân. Với người mới bắt đầu, tập 10-20 lần/ngày là mức hợp lý. Mức độ tập này giúp cơ thể làm quen với bài tập và tránh chấn thương. Tập quá nhiều khi mới bắt đầu sẽ làm cơ đau nhức quá mức và giảm động lực duy trì tập luyện, theo theo trang sức khỏe Livestrong (Mỹ).

Tùy vào thể trạng mà một người có thể hít đất 10, 100 cái hay nhiều hơn mỗi ngày ẢNH: AI

Trong khi đó, những người đã có nền tảng thể lực tốt có thể bắt đầu từ 50-100 cái/ngày, chia làm nhiều hiệp tập khác nhau. Điều quan trọng là lắng nghe cơ thể, tập trung vào kỹ thuật đúng thay vì số lượng.

Tập hít đất là tốt nhưng không nên tập liên tục không nghỉ trong tuần. Các nghiên cứu cho thấy cơ thể cần khoảng 24-48 giờ để cơ bắp phục hồi sau buổi tập. Do do, tập liên tục 7 ngày/tuần mà không nghỉ ngơi có thể gây phản tác dụng.

5 thói quen giúp ngăn ngừa mất cơ sau tuổi 50

Sau khi bước sang tuổi 50, tốc độ mất cơ tự nhiên bắt đầu tăng nhanh, phần lớn là do sự thay đổi nội tiết tố.

Leon Veal, một huấn luyện viên cá nhân ở Mỹ, cho biết sự mất cơ bắp này thường trở nên tồi tệ hơn do cơ thể không nạp đủ protein và các hoạt động thể chất cũng giảm. Nếu cứ như thế thì quá trình trao đổi chất, cân bằng và phục hồi của cơ thể có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Điều này sẽ khiến việc vận động hằng ngày và duy trì sức khỏe lâu dài trở nên khó khăn hơn.

Hãy bổ sung các thực phẩm giàu protein như trứng, sữa chua Hy Lạp, phô mai tươi, đậu, cá và thịt gà, vào bữa ăn ẢNH MINH HỌA: AI

Tuy nhiên, có một số thói quen hằng ngày có thể giúp đảo ngược tình trạng mất cơ bắp sau tuổi 50, theo trang web Eat This, Not That! ở Mỹ.

Bổ sung protein vào bữa ăn để ngăn ngừa mất cơ hiệu quả và duy trì sức khỏe tốt. Các chuyên gia khuyên hãy bổ sung các thực phẩm giàu protein như trứng, sữa chua Hy Lạp, phô mai tươi, đậu, cá và thịt gà, vào bữa ăn.

Lợi ích của tập sức mạnh đối với phụ nữ

Trái với suy nghĩ phổ biến của nhiều phụ nữ, tập nâng tạ không khiến cơ bắp họ phát triển to như nam giới. Nguyên nhân là do cơ thể phụ nữ không có nồng độ hoóc môn nam testosterone cao như nam giới.

Testosterone là loại hoóc môn chính giúp cơ bắp phát triển. Hơn nữa, để thân hình đạt được trạng thái cơ bắp lớn, người tập phải tuân theo một chế độ ăn nghiêm ngặt, tập luyện cường độ cao, đôi khi còn cần đến hỗ trợ hoóc môn. Đây là những điều mà hiếm phụ nữ nào tuân thủ được, theo chuyên trang sức khỏe Verywellfit (Mỹ).

Nâng tạ giúp cơ bắp phụ nữ khỏe hơn ẢNH: AI

Tập các bài sức mạnh như nâng tạ, squat sẽ mang lại những lợi ích quan trọng sau với phụ nữ:

Cách cải thiện mật độ xương cho phụ nữ để duy trì sức khỏe và tuổi thọ lâu dài. Loãng xương là mối nguy lớn với phụ nữ, đặc biệt sau mãn kinh khi nồng độ hoóc môn estrogen giảm mạnh. Theo Viện Sức khỏe quốc gia Mỹ (NIH), phụ nữ mất tới 20% mật độ xương chỉ trong 5-7 năm sau mãn kinh. Tập luyện sức mạnh có thể giúp đảo ngược tình trạng này bằng cách kích thích quá trình tạo xương.

