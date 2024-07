Ngày mới với tin tức sức khỏe: Cách uống nước giúp phòng nhiều bệnh

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Lạm dụng thuốc giảm đau trong thời gian dài gây gãy xương?; Khoa học tiết lộ 7 điều bạn có thể làm để giảm nguy cơ ung thư; Bác sĩ chỉ ra loại protein tốt nhất cho người bệnh thận và huyết áp cao...

Chuyên gia chia sẻ mẹo uống nước đúng cách đạt lợi ích tối đa

Uống đủ nước đảm bảo cho các cơ quan trong cơ thể hoạt động một cách tối ưu. Tuy nhiên, để uống nước đúng cách, không phải ai cũng biết.

Chuyên gia Sarah Krieger, nhà dinh dưỡng học ở Florida (Mỹ), cho biết nước rất quan trọng đối với chức năng tiêu hóa, tim, phổi và não.

Lượng nước cần thiết thay đổi tùy theo các yếu tố như tuổi tác, giới tính, mức độ hoạt động và khí hậu. Nói chung, người lớn nên uống khoảng 8-10 ly nước mỗi ngày (mỗi ly 240 ml).

Uống đủ nước đảm bảo cho các cơ quan hoạt động một cách tối ưu Pexels

Uống từng lượng nhỏ suốt cả ngày. Uống nước liên tục trong ngày thay vì uống nhiều nước cùng một lúc. Cách uống nước đúng là uống chậm. Uống nước thành từng ngụm nhỏ giúp cơ thể xử lý tốt các chất dinh dưỡng và khoáng chất.

Thói quen uống nước phổ biến được các chuyên gia phê duyệt. Uống 1 ly nước vào 30 phút trước bữa ăn có thể hỗ trợ tiêu hóa bằng cách chuẩn bị cho dạ dày tiếp nhận thức ăn. Nó cũng có thể giúp giảm ăn quá nhiều bằng cách tạo cảm giác no. Tránh uống nước trong khi ăn.

Uống nước 30 phút sau bữa ăn giúp hấp thụ chất dinh dưỡng và hỗ trợ quá trình tiêu hóa. Nó cũng ngăn ngừa tình trạng mất nước có thể xảy ra sau khi tiêu hóa.

Uống 1 ly nước ngay khi thức dậy. Chuyên gia Krieger giải thích điều này giúp bù nước cho cơ thể sau nhiều giờ ngủ và khởi động quá trình trao đổi chất.

Khoa học tiết lộ 7 điều bạn có thể làm để giảm nguy cơ ung thư

Theo nghiên cứu mới được Hiệp hội Ung thư Mỹ vừa công bố, có khoảng 50% số ca tử vong do ung thư là do thói quen sống gây ra, mà bạn hoàn toàn có thể tránh được.

Các nhà nghiên cứu đã xem xét tỷ lệ của 30 loại ung thư dựa trên 18 yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được.

Các tác giả đã tiến hành đánh giá tỷ lệ các trường hợp ung thư và tử vong do các yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được, bao gồm hút thuốc, hút thuốc thụ động, thừa cân, uống rượu, chế độ ăn uống kém, không hoạt động thể chất, bức xạ tia cực tím và nhiễm các loại virus gây ung thư, như HPV.

Giảm cân giúp phòng ngừa ung thư Pexels

Kết quả cho thấy rằng trong năm 2019, có đến 713.340 trường hợp ung thư - chiếm 40% tổng số ca ung thư, 262.120 ca tử vong do ung thư - chiếm 50% số ca tử vong do ung thư (nghiên cứu thực hiện nhóm người trên 30 tuổi ở Mỹ) là do các yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được.

7 cách sau đây, bạn có thể làm để giảm nguy cơ ung thư:

Bỏ thuốc lá. Kết quả đã phát hiện hút thuốc có tác động lớn nhất đến tỷ lệ ung thư, chiếm gần 20% số ca ung thư. Đây là thói quen làm tăng nguy cơ phát triển các khối u ác tính, đặc biệt là ung thư phổi.

Giảm cân. Sau hút thuốc, thừa cân hay béo phì đứng thứ hai, chiếm 7,6% trường hợp ung thư ở cả nam và nữ cộng lại.

Bỏ uống rượu. Kết quả cho thấy uống rượu gây ra 5,4% số ca ung thư.

Bác sĩ chỉ ra loại protein tốt nhất cho người bệnh thận và huyết áp cao

Protein (đạm) nạc là một phần quan trọng trong chế độ ăn uống của người bệnh thận và huyết áp cao. Chúng góp phần giảm bớt gánh nặng cho thận bằng cách kiểm soát lượng phốt pho và duy trì khối lượng cơ bắp mà không làm tăng cholesterol và huyết áp.

Sức khỏe thận và huyết áp có thể được điều chỉnh bằng chế độ ăn uống. Một yếu tố quan trọng của chế độ ăn uống là protein nạc.

Nhưng tại sao protein nạc lại có lợi cho những người có vấn đề về thận và huyết áp?

Đạm nạc là những loại protein chứa ít mỡ, gồm thịt gà bỏ da, cá, trứng, các loại đậu, sữa chua và sữa ít béo không đường, đậu hũ PEXELS

Câu trả lời là chúng chứa đầy chất dinh dưỡng nhưng lại không có nhiều chất béo.

Tiến sĩ Prakash Chandra Shetty, bác sĩ tiết niệu tại Bệnh viện Dr LH Hiranandani, Powai, Mumbai (Ấn Độ), giải thích: Đây là những loại protein chứa ít mỡ, gồm thịt gà bỏ da, cá, trứng, các loại đậu, sữa chua và sữa ít béo không đường, đậu hũ.

Tại sao protein nạc lại tốt cho bệnh nhân thận?

Thận ít phải làm việc hơn: Các chất thải sẽ được thận loại bỏ khỏi máu. Chế độ ăn giàu đạm có thể làm thận căng thẳng vì tạo ra nhiều chất thải mà thận cũng phải lọc. Protein nạc tạo ra ít chất thải hơn, do đó giúp thận hoạt động dễ dàng hơn.

Ít phốt pho: Chúng cũng kiểm soát mức độ phốt pho trong cơ thể. Một số protein có chứa mỡ như thịt đỏ chứa một lượng lớn phốt pho có thể tích tụ trong trường hợp chức năng thận suy giảm. Protein nạc thường chứa ít phốt pho hơn, tốt cho thận hơn.