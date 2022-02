Ngày mới với tin tức sức khỏe: 'Chiêu' tránh ăn nhiều ngày tết

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các thông tin: 4 chế độ ăn kiêng giảm cân tốt nhất cho năm 2022; 3 thói quen này khiến nguy cơ sa sút trí tuệ của bạn tăng cao; 10 loại thực phẩm mang lại may mắn cho bạn trong Năm mới...

3 cách giúp tránh ăn quá nhiều vào những ngày tết

Khi xung quanh đầy thức ăn và các loại bánh trái, mọi người có xu hướng ăn nhiều hơn vào những ngày tết. Đây chính là nguyên nhân khiến nhiều người tăng cân sau tết .

Ăn quá nhiều, đặc biệt là những bữa ăn thịnh soạn, còn gây ra một tình trạng gọi là hôn mê thực phẩm. Đây là thuật ngữ khoa học dùng để chỉ tình trạng buồn ngủ, mệt mỏi sau khi ăn.

Một trong những nguyên nhân của hiện tượng này là do máu sẽ lưu chuyển từ não và các chi đến dạ dày để tập trung tiêu hóa thức ăn. Nguyên nhân khác là do khi ăn quá nhiều, hoạt động của hệ thần kinh phó giao cảm tăng lên. Điều này làm giảm hoạt động của hệ thần kinh giao cảm và dễ gây mệt mỏi. Các cách tránh ăn quá nhiều trong ngày tết sẽ có trên trang sức khỏe ngày 3.2.

4 chế độ ăn kiêng giảm cân tốt nhất cho năm 2022

Trong số vô số các phương pháp giảm cân độc đáo, dưới đây là một số lựa chọn hàng đầu bền vững, thực tế, cân bằng và được 100% chuyên gia dinh dưỡng của Eat This, Not That! bầu chọn.

Chế độ ăn Địa Trung Hải (Mediterranean Diet). Chế độ ăn bắt chước nhiều người sống dọc theo bờ biển Địa Trung Hải ăn - nghĩ rằng dầu ô liu, các loại hạt, rau và ngũ cốc nguyên hạt - là một trong những chế độ ăn kiêng phổ biến nhất hiện nay.

Mặc dù hầu hết các dữ liệu xung quanh chế độ ăn kiêng này có liên quan chặt chẽ đến các kết quả như giảm nguy cơ mắc bệnh tim và cải thiện nhận thức, nhưng sau đó nó cũng có thể dẫn đến giảm cân.

Và mặc dù theo chế độ ăn kiêng này dẫn đến giảm cân tương tự như các chế độ ăn kiêng phổ biến khác (như chế độ ăn kiêng low-carb), việc tuân theo chế độ ăn kiêng này có thể hỗ trợ sức khỏe của bạn theo nhiều cách - và một cách ngon miệng nữa, theo Eat This, Not That!

Chế độ ăn kiêng linh hoạt (Flexitarian Diet). Được tạo ra bởi chuyên gia dinh dưỡng Dawn Jackson Blatner, chế độ ăn kiêng linh hoạt kết hợp các khái niệm theo chế độ ăn kiêng với việc bao gồm một lượng vừa phải các sản phẩm động vật.





Các khái niệm và hướng dẫn của chế độ ăn kiêng này được trình bày chi tiết trong cuốn sách The Flexitarian Diet của chuyên gia Blatner.

Cùng với các hướng dẫn về nguồn protein, chế độ ăn kiêng này đề nghị mọi người hạn chế đường bổ sung và thực phẩm chế biến quá kỹ có giá trị dinh dưỡng thấp. 2 chế độ ăn kiêng giảm cân tiếp theo sẽ có trên trang sức khỏe ngày 3.2.

3 thói quen này khiến nguy cơ sa sút trí tuệ của bạn tăng cao

Sa sút trí tuệ là một hội chứng dẫn đến sự suy giảm các chức năng nhận thức như trí nhớ, khả năng suy nghĩ và khả năng học tập.

Theo Tổ chức Y tế thế giới: “Trên toàn thế giới có khoảng 55 triệu người bị sa sút trí tuệ, với hơn 60% sống ở các nước có thu nhập thấp và trung bình. Do tỷ lệ người cao tuổi trong dân số ngày càng tăng ở hầu hết các quốc gia, số người bị sa sút trí tuệ dự kiến sẽ tăng lên 78 triệu người vào năm 2030 và 139 triệu người vào năm 2050".

Trong khi các chuyên gia vẫn đang tìm hiểu về chứng sa sút trí tuệ, các bác sĩ đã biết tại sao một số người lại có nguy cơ mắc chứng rối loạn này cao hơn những người khác.

Tiến sĩ Santoshi Billakota, một bác sĩ thần kinh người lớn và là giáo sư trợ lý lâm sàng tại Khoa Thần kinh thuộc Trường Y Grossman NYU, đã tiết lộ những hành vi làm tăng nguy cơ sa sút trí tuệ, theo Eat This, Not That!

Ngủ không đủ giấc. Theo tiến sĩ Billakota, “Ngủ là thời gian chính để não bộ của bạn thiết lập lại và củng cố thông tin cũng như trí nhớ.

Nếu không có giấc ngủ đầy đủ, bộ não không thể lưu trữ bộ nhớ một cách đầy đủ.

Thiếu ngủ cũng có thể dẫn đến nhầm lẫn và cáu kỉnh, điều này có thể khiến việc học các nhiệm vụ/điều mới hoặc ghi nhớ các nhiệm vụ/điều mới trở nên khó khăn. Trí nhớ ngắn hạn có thể bị ảnh hưởng và theo thời gian, trí nhớ dài hạn cũng bị ảnh hưởng". Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm 2 thói quen còn lại khiến nguy cơ sa sút trí tuệ của bạn tăng cao!