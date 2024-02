Ngày mới với tin tức sức khỏe: Để tận hưởng trọn vẹn cữ cà phê sáng

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Phát hiện thời gian ngủ mỗi đêm giúp người 50 tuổi giảm 72% nguy cơ đột quỵ; Dấu hiệu cảnh báo đau đầu có thể là u não...

3 mẹo hay để tách cà phê sáng của bạn trở nên hoàn hảo hơn

Nhiều người không thể thiếu tách cà phê sáng. Tuy nhiên, một số người cảm thấy dạ dày khó chịu khi uống cà phê quá sớm. Nếu bạn thuộc nhóm này thì sau đây là mẹo hay cho bạn.

Cô Maddie Pasquariello, chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại Brooklyn (Mỹ), chỉ cách làm cho cữ cà phê sáng trở nên dễ chịu hơn cho dạ dày của bạn.



Nhiều người không thể thiếu tách cà phê sáng Shutterstock

Cà phê ảnh hưởng đến cơ thể mỗi người mỗi khác. Một số người có thể uống hết cữ cà phê này đến cữ cà phê khác mà vẫn bình thường, trong khi những người khác có thể gặp khó chịu ở dạ dày dù chỉ một lượng nhỏ.

Chuyên gia Pasquariello giải thích: Uống cà phê khiến dạ dày sản sinh axit. Uống lúc bụng đói cũng có thể gây ra tình trạng nhu động ruột tăng lên, hoặc gây ra chứng ợ chua. Đồng thời làm tăng nhịp tim, huyết áp, gây cảm giác bồn chồn hoặc lo lắng khó chịu.

Uống cà phê vào sáng sớm cũng có thể làm mất cảm giác thèm ăn khiến bạn bỏ bữa sáng. Điều này có thể khiến bạn bỏ lỡ việc cung cấp chất dinh dưỡng đa lượng tổng thể trong ngày của mình.

Tuy nhiên, nếu bụng của bạn khó chịu sau khi uống cà phê sáng, hãy thử áp dụng 3 lời khuyên sau.

Dấu hiệu cảnh báo đau đầu có thể là u não

Tất cả chúng ta đều từng bị đau đầu. Nguyên nhân gây đau đầu rất đa dạng, thường là do uống quá nhiều rượu bia, căng thẳng trong công việc, mất nước đến tác dụng phụ của thuốc. Trong một số trường hợp, đau đầu còn là dấu hiệu cảnh báo u não.

Khối u não được định nghĩa là sự phát triển bất thường của các tế bào trong não. Tình trạng này làm thay đổi chức năng của các mô xung quanh, thậm chí dẫn đến các triệu chứng thần kinh như co giật, giảm thị lực hoặc ngứa răng do khối u chèn ép dây thần kinh.

Đau đầu do u não sẽ kéo dài và không thuyên giảm khi uống các loại thuốc giảm đau thông thường SHUTTERSTOCK

Những cơn đau đầu do khối u não sẽ kéo dài, có thể từ nhẹ đến nặng, đặc biệt là khi cơn đau đầu mới xuất hiện. Qua thời gian, mức độ đau sẽ ngày càng dữ dội, thuốc giảm đau không hiệu quả và kèm theo một số triệu chứng u não nào khác.

Trong một số trường hợp, đau đầu do say rượu và căng thẳng cũng có thể xuất hiện các dấu hiệu này. Tuy nhiên, có một đặc điểm giúp phân biệt là cơn đau đầu do u não sẽ nặng hơn khi nằm xuống hay vừa thức dậy vào buổi sáng.

Không những vậy, đau đầu do u não sẽ diễn ra gần như liên tục. Nếu có thuyên giảm tạm thời thì cũng sẽ sớm tái phát với cường độ đau dữ dội hơn. Cơn đau nặng hơn khi bạn ho, la hét, vận động, gắng sức hoặc cúi xuống.

Cảm giác đau có thể nghiêm trọng đến mức khiến bạn giật mình vào ban đêm. Đây đều là những dấu hiệu cần đi khám bác sĩ. Vị trí đau có thể cho biết vị trí của khối u. Ví dụ, nếu khối u ở vùng trán trước của não thì có thể gây một số triệu chứng như đau mắt hoặc xoang mũi.

Phát hiện thời gian ngủ mỗi đêm giúp người 50 tuổi giảm 72% nguy cơ đột quỵ

Theo một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Mỹ - Circulation, người trung niên ngủ nhiều hơn 6 tiếng mỗi đêm sẽ giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Theo đó, những người trong độ tuổi từ 42 đến 52, đặc biệt là phụ nữ, ngủ nhiều hơn 6 tiếng mỗi đêm, có nguy cơ đau tim, đột quỵ thấp hơn đến 72%, so với ngủ dưới 5 tiếng.



Người trung niên - nhất là phụ nữ, ngủ nhiều hơn 6 tiếng mỗi đêm sẽ giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim mạch Shutterstock

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Pittsburgh (Mỹ) đã theo dõi gần 3.000 người, chủ yếu là phụ nữ, từ 42 đến 52 tuổi, trong suốt 22 năm, ghi lại thói quen ngủ và sức khỏe tim mạch của họ.

Trong số những người tham gia, có 55% ngủ khoảng 6 tiếng rưỡi mỗi đêm và 14% thường xuyên ngủ ít hơn 5 tiếng.

Nghiên cứu cho thấy trung bình những người ngủ nhiều hơn 6 tiếng mỗi đêm có nguy cơ bị đột quỵ, đau tim, suy tim và bệnh động mạch vành thấp hơn 72% so với những người ngủ ít hơn 5 tiếng.

Đặc biệt, đối với những người bị mất ngủ hơn 3 lần mỗi tuần và ngủ trung bình ít hơn 5 tiếng mỗi đêm, tác hại thậm chí còn nặng nề hơn. Ở những người này, nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn đến 75%.