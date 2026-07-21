Ngày mới với tin tức sức khỏe: Đừng xem nhẹ sưng mắt cá chân vào buổi tối

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Chuyên gia tiết lộ 4 lợi ích của trà xanh với gan; Bác sĩ cảnh báo 4 kiểu đau có thể là dấu hiệu bệnh nguy hiểm; Vì sao nên ngủ trước 23 giờ mỗi ngày?...

Sưng mắt cá chân vào buổi tối có thể cảnh báo bệnh thận

Nhiều người cho rằng sưng mắt cá chân vào cuối ngày chỉ là hậu quả của việc ngồi lâu, đứng nhiều hoặc mang giày chật. Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài và không rõ nguyên nhân, đó có thể là dấu hiệu sớm của bệnh thận.

Nếu sưng mắt cá chân kéo dài và không rõ nguyên nhân, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh thận ở giai đoạn sớm Ảnh: N.Vy tạo từ AI

Theo bác sĩ Bhoopat Singh Bhati, chuyên gia tiết niệu và nam khoa tại Bệnh viện Manipal (Ấn Độ), suy giảm chức năng thận ở giai đoạn đầu thường diễn tiến âm thầm, ít gây triệu chứng rõ rệt.

Khi chức năng thận suy giảm, cơ quan này không thể đào thải hết lượng dịch dư thừa, khiến dịch tích tụ trong cơ thể và gây phù, đặc biệt ở mắt cá chân sau một ngày đứng hoặc ngồi nhiều.

Nếu tình trạng sưng kéo dài, bác sĩ có thể chỉ định xét nghiệm máu, nước tiểu và siêu âm để đánh giá chức năng thận. Điều trị sẽ phụ thuộc vào nguyên nhân và mức độ tổn thương, đồng thời cần kiểm soát tốt các bệnh nền như tăng huyết áp hoặc tiểu đường. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 21.7.

Chuyên gia tiết lộ 4 lợi ích của trà xanh với gan

Không chỉ tốt cho tim mạch và quá trình trao đổi chất, trà xanh còn mang lại nhiều lợi ích cho gan nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa cao.

Trà xanh có thể giúp cải thiện quá trình chuyển hóa lipid, giúp gan xử lý chất béo hiệu quả hơn Ảnh: P.H tạo từ AI

Theo chuyên gia dinh dưỡng Lindsey DeSoto (Mỹ), các catechin, đặc biệt là EGCG, trong trà xanh có thể:

Hỗ trợ bảo vệ tế bào gan trước tác động của căng thẳng oxy hóa. Giúp giảm tích tụ mỡ trong gan bằng cách cải thiện chuyển hóa chất béo. Hỗ trợ giảm men gan ALT và AST ở người bị gan nhiễm mỡ. Góp phần giảm viêm, trong đó có tình trạng viêm ở gan.

Các chuyên gia của Trường Y tế Công cộng Harvard T.H. Chan khuyến nghị người trưởng thành khỏe mạnh có thể uống khoảng 2-4 tách trà mỗi ngày. Tuy nhiên, phụ nữ mang thai, người thiếu sắt hoặc đang dùng thuốc huyết áp, thuốc chống đông hay kháng sinh nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi uống nhiều trà xanh. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 21.7.

Bác sĩ cảnh báo 4 kiểu đau có thể là dấu hiệu bệnh nguy hiểm

Đau đầu, đau bụng hay đau lưng thường bị xem là những triệu chứng thông thường. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, một số cơn đau có thể là tín hiệu cảnh báo bệnh lý nghiêm trọng.

Đau tức ngực: Nếu xuất hiện đột ngột, kéo dài hoặc kèm khó thở, vã mồ hôi, chóng mặt, đây có thể là dấu hiệu nhồi máu cơ tim, thuyên tắc phổi hoặc bóc tách động mạch chủ và cần cấp cứu ngay.

Trong một số trường hợp, đau lưng kéo dài có thể là dấu hiệu của khối u cột sống ẢNH MINH HỌA: P.H tạo từ Gemini

Đau đầu dữ dội: Cơn đau xuất hiện đột ngột, khác thường hoặc kéo dài kèm nhìn mờ, yếu tay chân, khó nói có thể liên quan đến xuất huyết não, phình mạch não hoặc các bệnh lý thần kinh.

Đau bụng kéo dài: Nếu tái phát nhiều lần hoặc đi kèm sốt, nôn ói, sụt cân, vàng da hay có máu trong phân, người bệnh cần đi khám để loại trừ viêm ruột thừa, sỏi mật hoặc các bệnh lý tiêu hóa nghiêm trọng, kể cả ung thư.

Đau lưng nhiều tuần: Cơn đau không cải thiện dù đã nghỉ ngơi, đặc biệt khi kèm sốt, sụt cân, tê yếu chân hoặc rối loạn tiểu tiện, có thể liên quan đến nhiễm trùng cột sống, tổn thương thần kinh, thậm chí khối u cột sống.

Các chuyên gia khuyến cáo không nên chủ quan với những cơn đau kéo dài hoặc có dấu hiệu bất thường. Việc thăm khám sớm giúp phát hiện bệnh kịp thời và nâng cao hiệu quả điều trị. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!