Ngày mới với tin tức sức khỏe: 3 cách giúp hạ huyết áp hiệu quả

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Vì sao nhiều người mất tới 80% chức năng thận mà không hề hay biết?; Tiểu đêm nhiều lần: Cảnh báo 4 vấn đề sức khỏe không nên bỏ qua; WHO nói gì về việc dùng vitamin và omega-3 để phòng sa sút trí tuệ?...

3 thói quen kiểm soát huyết áp hiệu quả

Đi bộ là hình thức vận động rất tốt cho tim mạch, nhưng theo các chuyên gia, chỉ đi bộ thôi là chưa đủ để kiểm soát huyết áp tối ưu.

Bác sĩ tim mạch B. Keith Ellis và chuyên gia dinh dưỡng Rancourt (cùng ở Mỹ) cho biết 3 thói quen dưới đây mang lại hiệu quả rất lớn:

Chế độ ăn nên ưu tiên các loại rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt, đồng thời hạn chế tối đa thịt đỏ và đường ẢNH: L.C TẠO từ Gemini

Giảm muối trong khẩu phần ăn. Người tăng huyết áp nên giới hạn lượng natri dưới 1.500 mg mỗi ngày. Chế độ ăn DASH với nhiều rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và các loại hạt được chứng minh giúp hạ huyết áp hiệu quả.

Uống đủ nước. Duy trì khoảng 1,5 - 2 lít nước mỗi ngày giúp mạch máu hoạt động ổn định, từ đó hỗ trợ kiểm soát huyết áp. Tuy nhiên, người suy tim cần tuân thủ hướng dẫn riêng của bác sĩ về lượng nước uống.

Ngủ đủ và ngủ chất lượng. Giấc ngủ sâu giúp giảm hormone căng thẳng và thư giãn mạch máu. Ngược lại, ngủ kém hoặc mắc hội chứng ngưng thở khi ngủ sẽ làm tăng đáng kể nguy cơ tăng huyết áp. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 20.7.

Mất 80% chức năng thận vẫn không có triệu chứng

Thận có khả năng bù trừ rất mạnh nên bệnh thận mạn thường tiến triển âm thầm.

Theo Tiến sĩ Srivatsa, bác sĩ chuyên khoa thận và ghép thận tại Bệnh viện Apollo (Ấn Độ), nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi đã mất tới 80% chức năng thận.

Bác sĩ Srivatsa cho biết tiểu đường, huyết áp cao là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh thận mạn Ảnh minh họa: P.H tạo từ AI

Các dấu hiệu xuất hiện ở giai đoạn muộn có thể gồm:

Mệt mỏi kéo dài.

Buồn nôn, chán ăn.

Phù chân, tay hoặc quanh mắt.

Ngứa nhiều.

Thiếu máu, khó thở.

Chuột rút, giảm tập trung.

Thay đổi thói quen đi tiểu.

Người mắc tiểu đường hoặc tăng huyết áp cần đặc biệt lưu ý vì đây là 2 nguyên nhân hàng đầu gây bệnh thận mạn. Các chuyên gia khuyến cáo nên kiểm tra chức năng thận định kỳ bằng xét nghiệm eGFR và xét nghiệm nước tiểu để phát hiện sớm. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 20.7.

Tiểu đêm nhiều lần có thể cảnh báo 4 bệnh lý

Thức dậy đi tiểu một vài lần đôi khi chỉ liên quan đến tuổi tác hoặc uống nhiều nước trước khi ngủ. Tuy nhiên, nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên, người bệnh không nên chủ quan.

Tiểu đêm đôi khi là dấu hiệu của bệnh lý tim mạch hoặc thận ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ Chat GPT

Theo các chuyên gia, tiểu đêm có thể liên quan đến:

Bệnh lý đường tiết niệu như bàng quang tăng hoạt, viêm đường tiết niệu, sỏi bàng quang hoặc phì đại tuyến tiền liệt ở nam giới.

Hội chứng ngưng thở khi ngủ. Khi đường thở bị tắc nghẽn trong lúc ngủ, cơ thể sẽ tăng sản xuất nước tiểu khiến người bệnh phải thức dậy nhiều lần.

Tiểu đường. Đường huyết tăng cao khiến cơ thể đào thải glucose qua nước tiểu, làm tăng số lần đi tiểu cả ngày lẫn đêm.

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Bệnh tim mạch hoặc bệnh thận. Người bị suy tim hoặc bệnh thận thường đi tiểu nhiều hơn vào ban đêm do lượng dịch tích tụ ở chân ban ngày được đưa trở lại tuần hoàn khi nằm ngủ.

Nếu tiểu đêm kèm tiểu buốt, tiểu ra máu, sụt cân, khát nhiều, phù chân hoặc mệt mỏi kéo dài, người bệnh nên đi khám để xác định nguyên nhân. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!